В 60 километрах от Пскова, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. В рамках экскурсии 🧭 Вы посетите монастырь, узнаете о его истории 📖 и оборонном значении.

Рядом с Псково-Печерским монастырем, всего в 20 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был достаточно крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В рамках экскурсии Вы посетите Изборскую крепость XIV века и Словенские ключи. При условии хорошей погоды предусмотрено посещение Труворова городища (первое место поселения древних Изборян).

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