Наш город оказал большое влияние на творчество Пушкина и Каверина, а косвенным образом и на Гоголя. С помощью собственной эрудиции, смекалки, моих подсказок и даже интернета вы отыщете все точки маршрута, связанные с именами писателей. Узнаете о реальном Плюшкине, любимой беседке Александра Сергеевича, месте клятвы героев «Двух капитанов». И откроете интересные факты о мире литературного Пскова.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всех секретов я раскрывать не стану, но могу пообещать, что скучать не придется! Как организатор молодежных проектов я знаю, как увлечь историческими, литературными и другими темами и детей, и взрослых. Поэтому ваша компания проведет время с пользой и живым интересом.

Вы узнаете, где в Пскове находилась любимая беседка Пушкина. Выйдете к месту, где жил невымышленный Плюшкин. Посетите Кутузовский сквер, с которым связана история в духе гоголевского «Ревизора». Отыщете соборный сад, в котором герои романа Каверина «Два капитана» скрепили свою дружбу клятвой, увидите памятник Ивану Татаринову и Сане Григорьеву, а также фреску, посвященную роману. Закончить прогулку я предложу в единственном в России музее одной книги — «Два капитана».

Организационные детали