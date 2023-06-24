Литературный Псков для старших школьников и взрослых

Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования

Наш город оказал большое влияние на творчество Пушкина и Каверина, а косвенным образом и на Гоголя.

С помощью собственной эрудиции, смекалки, моих подсказок и даже интернета вы отыщете все точки маршрута, связанные с именами писателей.

Узнаете о реальном Плюшкине, любимой беседке Александра Сергеевича, месте клятвы героев «Двух капитанов». И откроете интересные факты о мире литературного Пскова.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всех секретов я раскрывать не стану, но могу пообещать, что скучать не придется! Как организатор молодежных проектов я знаю, как увлечь историческими, литературными и другими темами и детей, и взрослых. Поэтому ваша компания проведет время с пользой и живым интересом.

Вы узнаете, где в Пскове находилась любимая беседка Пушкина. Выйдете к месту, где жил невымышленный Плюшкин. Посетите Кутузовский сквер, с которым связана история в духе гоголевского «Ревизора». Отыщете соборный сад, в котором герои романа Каверина «Два капитана» скрепили свою дружбу клятвой, увидите памятник Ивану Татаринову и Сане Григорьеву, а также фреску, посвященную роману. Закончить прогулку я предложу в единственном в России музее одной книги — «Два капитана».

Организационные детали

  • Предусмотрите удобную обувь и одежду по погоде
  • Посещение музея оплачивается дополнительно
  • При желании захватите фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Троицкого собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пскова

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура⚙️Необычные👩‍🏫Для школьников

Похожие туры в Пскове

Псков - «Россия начинается здесь»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Любовь
Любовь
5
7 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Псков - один из старейших городов России и восточной Европы
Псков, Октябрьский пр-т, Летний сад
от 2 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пскову
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
4.5
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Пскову
На высоком берегу реки Псковы расположился Кремль
По договоренности
4 000 за всё до 10 чел.
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Ай да Псков! Ай да Пушкинские горы
Тур по историческим местам с литературными нотками
Россия, Санкт-Петербург
24 июня
8 июля
22 июля
5 авг
от 13 950 за 1 человека
Псков - Ольгин град на реке Великой
2 часа
🚶 Пешая
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.9
48 отзывов
Псков - Ольгин град на реке Великой
Самые яркие страницы истории на динамичной обзорной прогулке по городу с посещением Кремля
на Ольгинской набережной
Сегодня
Завтра
26 сен
28 сен
3 900 за всё до 5 чел.
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
4 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова
г. Псков
29 сен
13 окт
20 окт
27 окт
от 14 250 за 1 человека
Прогулка по Кремлю и центру Пскова
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
5
1 отзыв
Прогулка по Кремлю и центру Пскова
площадь Ленина
от 5 000 за всё до 5 чел.
Псков - Изборск - Печоры
9.5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4
2 отзыва
Псков - Изборск - Печоры
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
1 600 за 1 человека
Ласточкой в Псков на Рождество
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Ласточкой в Псков на Рождество
Проведите рождественские праздники в Пскове. Насыщенная экскурсионная программа по историческим достопримечательностям
Россия, Псков
5 янв
от 7 680 за 1 человека
Обитаемые острова Пскова
4 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Обитаемые острова Пскова
Проведите замечательные выходные в прекрасном городе России - Пскове! Вас ждет насыщенная программа самых популярных
Россия, Псков
от 12 600 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Пскову
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии
5
19 отзывов
Пешеходная экскурсия по Пскову
Когда-то на берегу реки Псковы находилась неприступная крепость
Псков, центр города
30 сен
7 окт
14 окт
21 окт
600 за 1 человека
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
4.9
91 отзыв
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
История и культура, достопримечательности и люди Пскова на душевной экскурсии
Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
5 200 за всё до 50 чел.
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Ласточкой в Псков на Зимние каникулы
Псков считают одним их лучших городов для неспешных путешествий
Россия, Псков
3 янв
от 7 970 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пскове
ХОРОШО
🧭
ТАМ