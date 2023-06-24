Всех секретов я раскрывать не стану, но могу пообещать, что скучать не придется! Как организатор молодежных проектов я знаю, как увлечь историческими, литературными и другими темами и детей, и взрослых. Поэтому ваша компания проведет время с пользой и живым интересом.
Вы узнаете, где в Пскове находилась любимая беседка Пушкина. Выйдете к месту, где жил невымышленный Плюшкин. Посетите Кутузовский сквер, с которым связана история в духе гоголевского «Ревизора». Отыщете соборный сад, в котором герои романа Каверина «Два капитана» скрепили свою дружбу клятвой, увидите памятник Ивану Татаринову и Сане Григорьеву, а также фреску, посвященную роману. Закончить прогулку я предложу в единственном в России музее одной книги — «Два капитана».