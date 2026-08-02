Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Туристы, уже знакомые с основными достопримечательностями Пскова, могут открыть для себя его необычные уголки. Экскурсия «По затутыркам» предлагает нетрадиционный маршрут, который покажет город с новой стороны. Участники узнают местные легенды,

интересные истории и факты из жизни известных писателей. Вечерний променад по старинным улицам Пскова подарит незабываемые впечатления. Гид расскажет о судьбах выдающихся горожан, славных делах купцов XIX века и приключениях Куприна. Вопросы о Пушкине, Ленине, Софье Перовской и других исторических личностях будут раскрыты в ходе экскурсии. Завершится прогулка на берегу реки Псковы, где участники узнают, водился ли в ней жемчуг и крокодилы. Экскурсия пешеходная, начинается и заканчивается в центре города, и проводится одним из гидов команды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на прогулку по псковским улочкам в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В это время температура воздуха оптимальна, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми красотами города. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в эти месяцы может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, и вы всё равно сможете открыть для себя атмосферу старинного Пскова.

Сейчас август — это идеальное время.