Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Легенды, загадки, секреты

Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан. У стен Псковского драматического театра я расскажу о славных делах купцов XIX века и «совсем не том» Плюшкине, а у здания, где размещалась редакция газеты «Псковская жизнь» — о приключениях Куприна и спасшем его рассказе.

Что объединяет Пушкина и Ленина? Какие легенды витают над таинственной Гремячей башней? Стала бы Софья Перовская революционеркой, если бы не переехала в Петербург, и как Коля Муравьев, Сонин товарищ по детским играм, стал прокурором, настойчиво требовавшим её смертной казни? Мы поговорим о «Двух капитанах», их авторе и образе Энска. А под конец путешествия выйдем на берег реки Псковы и узнаем, водился ли в ней жемчуг и крокодилы.