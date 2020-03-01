Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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  3. «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам

Познакомиться с городским фольклором, исследуя потаенные уголки, узнать историю Пскова и его жителей

Юлия
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Юлия – экскурсионное агентство
Вы уже видели главные достопримечательности и хотите заглянуть в края, куда не ступает нога туриста? Нетрадиционный маршрут представит город в новом свете.

Мы заглянем в необычные уголки, где я расскажу местные легенды, занимательные истории и подробности жизни известных писателей.

Совершая вечерний променад, вы прочувствуете необыкновенную атмосферу древнего Пскова.
400 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — площадь Ленина
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«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам

Что вас ожидает

Легенды, загадки, секреты
Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан. У стен Псковского драматического театра я расскажу о славных делах купцов XIX века и «совсем не том» Плюшкине, а у здания, где размещалась редакция газеты «Псковская жизнь» — о приключениях Куприна и спасшем его рассказе.

Что объединяет Пушкина и Ленина? Какие легенды витают над таинственной Гремячей башней? Стала бы Софья Перовская революционеркой, если бы не переехала в Петербург, и как Коля Муравьев, Сонин товарищ по детским играм, стал прокурором, настойчиво требовавшим её смертной казни? Мы поговорим о «Двух капитанах», их авторе и образе Энска. А под конец путешествия выйдем на берег реки Псковы и узнаем, водился ли в ней жемчуг и крокодилы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, начинается и заканчивается в центре города
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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Юлия проводит ещё 3 экскурсии

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