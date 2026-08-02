Юлия проводит ещё 3 экскурсии

«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Туристы, уже знакомые с основными достопримечательностями Пскова, могут открыть для себя его необычные уголки. Экскурсия «По затутыркам» предлагает нетрадиционный маршрут, который покажет город с новой стороны. Участники узнают местные легенды, читать дальшеуменьшить
интересные истории и факты из жизни известных писателей. Вечерний променад по старинным улицам Пскова подарит незабываемые впечатления. Гид расскажет о судьбах выдающихся горожан, славных делах купцов XIX века и приключениях Куприна.
Вопросы о Пушкине, Ленине, Софье Перовской и других исторических личностях будут раскрыты в ходе экскурсии.
Завершится прогулка на берегу реки Псковы, где участники узнают, водился ли в ней жемчуг и крокодилы.
Экскурсия пешеходная, начинается и заканчивается в центре города, и проводится одним из гидов команды
Лучше всего отправляться на прогулку по псковским улочкам в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для пеших экскурсий. В это время температура воздуха оптимальна, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми красотами города. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя в эти месяцы может быть немного прохладнее. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, и вы всё равно сможете открыть для себя атмосферу старинного Пскова.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Доходные дома
Музей-квартира Спегальского
Псковский драматический театр
Редакция газеты «Псковская жизнь»
Гремячая башня
Описание экскурсии
Легенды, загадки, секреты
Гуляя старинными улицами, мы увидим доходные дома и музей-квартиру Спегальского, возле которых поговорим о судьбах выдающихся горожан. У стен Псковского драматического театра я расскажу о славных делах купцов XIX века и «совсем не том» Плюшкине, а у здания, где размещалась редакция газеты «Псковская жизнь» — о приключениях Куприна и спасшем его рассказе.
Что объединяет Пушкина и Ленина? Какие легенды витают над таинственной Гремячей башней? Стала бы Софья Перовская революционеркой, если бы не переехала в Петербург, и как Коля Муравьев, Сонин товарищ по детским играм, стал прокурором, настойчиво требовавшим её смертной казни? Мы поговорим о «Двух капитанах», их авторе и образе Энска. А под конец путешествия выйдем на берег реки Псковы и узнаем, водился ли в ней жемчуг и крокодилы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия пешеходная, начинается и заканчивается в центре города
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 4238 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальшеуменьшить
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия понравилась, экскурсовод Варвара - прекрасный рассказчик. Прогулялись по центру города, но по тем улицам, которые обычно не входят в программу обзорных экскурсий. Действительно интересно.
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С
Светлана
Замечательная экскурсия, которая отлично расширяет представление о Пскове и добавляет новых красок к его образу! Если вы хотите уйти от шаблонных туристических маршрутов и увидеть настоящую, живую душу города, то читать дальшеуменьшить
вам однозначно сюда.
Огромная благодарность нашему экскурсоводу Алине! Этонастоящий профессионал, невероятно харизматичный рассказчик и энтузиаст своего дела!
Её знания о Пскове, его истории, архитектуре и культуре просто поражают своей глубиной и масштабом. Было невероятно интересно слушать факты и живые истории о знаменитых лицах губернского Пскова и не только, ведь через судьбы людей город раскрывается совершенно иначе.
При этом экскурсия не перегружена сухими датами: Алина умеет преподносить информацию так легко, увлекательно и сбалансированно, что два с лишним часа пролетают как одно мгновение.
Отдельно хочется отметить прекрасную, грамотную речь, идеальную дикцию и приятный голос, слушать её одно удовольствие, внимание не рассеивается ни на минуту.
Маршрут составлен великолепно, локации очень колоритные, а атмосфера во время прогулки легкая и дружеская. Видно, что человек искренне любит своё дело и свой город, и эта любовь заразительна.
Рекомендую всем без исключения: и тем, кто в городе впервые, и тем, кто думает, что уже всё здесь видел!
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Uliana
Благодарим Варвару за отличную прогулку, веселье и драматичные истории, любовь к городу и обаяние! 🙏 Очень рекомендуем🙌✊🙂🌸
+7
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Людмила
Были семьёй (3 взрослых человека). Экскурсия была очень увлекательной, динамичной! Экскурсовод Алина профессионал своего дела! Прогулка была действительно неформальной, но, в тоже время, и грамотно организованной. Много полезной информации об истории города читать дальшеуменьшить
и исторических личностях связанных с Псковской землей. Это очень полезно и для изучения и уважения к своей Родины (России) в целом. Спасибо большое за обширный интересный маршрут; доброжелательность и профессионализм экскурсовода!!! Обязательно рекомендуем посетить данную" прогулку"!!!
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Т
Татьяна
Очень довольна экскурсией, несмотря на то, что в этот же день ранее были на 3-х часовой экскурсии по Кремлю и окрестностям с другим гидом. Очень устали, думали уже не хватит читать дальшеуменьшить
сил на эту, но экскурсовод (к сожалению, забыла имя) так увлеченно вела нас по закутыркам Пскова, приятный голос, знания истории, папка со старинными фото, внимание к каждому(подождать, присесть, тенёк(если жарко). В общем,забыли мы про усталость и проходили с большим интересом, получив массу интересной информации. Спасибо!!! 18.07.26 17.00
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С
Светлана
Прекрасная экскурсия! Спасибо Алине Аркадьевне за интересную информацию. За все отвеченные вопросы) Она рассказывала о городе и его жителях с такой любовью и уважением, а порой и восхищением. Маршрут был читать дальшеуменьшить
нестандартный. Более 2-х часов мы впитывали историю Пскова, рассказы о его зданиях и сооружениях, а так же интересные моменты из жизни горожан. После экскурсии Алина Аркадьевна ответила на наши вопросы о сувенирных магазинах, ресторанах, осветила какие-то общие темы. Всем рекомендую!
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