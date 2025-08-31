1 отзыв оставили туристы

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В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта

Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Эта экскурсия — маленькое исследование-путешествие по строчкам пушкинских произведений. Мы посетим две усадьбы и побываем в Святогорском монастыре. Прогуляемся по живописным паркам и отыщем Лукоморский дуб и скамейку Онегина.

Вы узнаете о распорядке дня Пушкина, услышите о его дружбе с няней и угадаете в обитателях Тригорского героев знаменитого романа.
4.7
62 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта

Описание экскурсии

Родные пенаты поэта

Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское». Здесь, в господском доме, мы расскажем о детстве поэта и о двухгодичной ссылке, за которую Александр Сергеевич написал больше сотни произведений. Обязательно вспомним нянюшку, которая разделила с ним этот период, поговорим о влиянии Арины Родионовны на Пушкина и их тёплой дружбе. А ещё вы услышите о первом хранителе музея — Семене Степановиче Гейченко. И, конечно, прогуляетесь по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть.

Друзья Пушкина

После направимся в соседнее село: здесь, в усадьбе «Тригорское», проживали друзья великого поэта — семья Осиповых-Вульф. Юным тригорским барышням поэт посвятил немало лиричных строк, а уклад семейства Осиповых-Вульф отражен на страницах стихотворного романа. Исследуя укромные уголки Тригорского парка, вы отыщете «Скамью Онегина», «Ель-шатер», «Солнечные часы», «Дуб уединенный» — и поймёте, как сплелись историческая и книжная реальность.
А в завершение экскурсии мы отправимся в Святогорский монастырь: здесь находится усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, где и похоронен великий поэт.

Организационные детали

  • Обед входит в стоимость экскурсии по тарифу «с питанием». При оформлении экскурсии без питания — групповой комплексный обед заказывается заранее
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в усадьбы: 960 ₽ — взрослый, пенсионер, 860 ₽ — учащийся от 14 лет, 560 ₽ — школьник до 14 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • В связи с возможными задержками по маршруту возвращение в Псков к 19:00 не гарантируется

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Экскурсия с обедом3800 ₽
Экскурсия без обеда2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центе города Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2683 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 30 авг 2025
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась начиная от посадки в автобус и бо самого окончания экскурсии. Экскурсовод Светлана Анатольевна грамотно, понятно, доступно все рассказывала . Видно что человек профессионал , хорошо знает историю. Таких бы нам побольше. Вспомнили даже то чего не знали. Советую.
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Е
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом количестве участников,необходим флажок,чтоб быстрее находить экскурсовода. А так всё оооочень понравилось!Спасибо.)
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом
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Ю
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
Замечательная экскурсия!!!
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Н
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
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Н
Гид мастер своего дела, не отвлёкся от рассказа ни на секунду.
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Н
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места дивный красоты. Нам повезло не только с экскурсоводом, но и с погодой! Поэтому прогулка была отличной! Экскурсовод Светлана Анатольевна очень интересный рассказчик, знающий и историю края, предания, легенды, и историю Пушкина, и множество стихов поэта
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места
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