1 отзыв оставили туристы

Эта экскурсия — маленькое исследование-путешествие по строчкам пушкинских произведений. Мы посетим две усадьбы и побываем в Святогорском монастыре. Прогуляемся по живописным паркам и отыщем Лукоморский дуб и скамейку Онегина. Вы узнаете о распорядке дня Пушкина, услышите о его дружбе с няней и угадаете в обитателях Тригорского героев знаменитого романа.

Описание экскурсии

Родные пенаты поэта

Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское». Здесь, в господском доме, мы расскажем о детстве поэта и о двухгодичной ссылке, за которую Александр Сергеевич написал больше сотни произведений. Обязательно вспомним нянюшку, которая разделила с ним этот период, поговорим о влиянии Арины Родионовны на Пушкина и их тёплой дружбе. А ещё вы услышите о первом хранителе музея — Семене Степановиче Гейченко. И, конечно, прогуляетесь по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть.

Друзья Пушкина

После направимся в соседнее село: здесь, в усадьбе «Тригорское», проживали друзья великого поэта — семья Осиповых-Вульф. Юным тригорским барышням поэт посвятил немало лиричных строк, а уклад семейства Осиповых-Вульф отражен на страницах стихотворного романа. Исследуя укромные уголки Тригорского парка, вы отыщете «Скамью Онегина», «Ель-шатер», «Солнечные часы», «Дуб уединенный» — и поймёте, как сплелись историческая и книжная реальность.

А в завершение экскурсии мы отправимся в Святогорский монастырь: здесь находится усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, где и похоронен великий поэт.

Организационные детали