1 отзыв оставили туристы

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В Пушкинские горы — за вдохновением поэта

Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин

5
1 отзыв
Лада
Лада – экскурсионное агентство из Пскова
Эта экскурсия ⛳ — маленькое исследование-путешествие по строчкам пушкинских произведений.

Мы посетим две усадьбы и побываем в Святогорском монастыре.

Прогуляемся по живописным паркам и отыщем Лукоморский дуб и скамейку Онегина.

Вы узнаете о распорядке дня Пушкина, услышите о его дружбе с няней и угадаете в обитателях Тригоского героев знаменитого романа.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта

Что вас ожидает

Родные пенаты поэта
Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское». Здесь, в господском доме, мы расскажем о детстве поэта и о двухгодичной ссылке, за которую Александр Сергеевич написал больше сотни произведений. Обязательно вспомним нянюшку, которая разделила с ним этот период, поговорим о влиянии Арины Родионовны на Пушкина и их тёплой дружбе. А ещё вы услышите о первом хранителе музея — Семене Степановиче Гейченко. И, конечно, прогуляетесь 👣 по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть.

Друзья Пушкина
После направимся в соседнее село: здесь, в усадьбе «Тригорское», проживали друзья великого поэта — семья Осиповых-Вульф. Юным тригорским барышням поэт посвятил немало лиричных строк, а уклад семейства Осиповых-Вульф отражен на страницах стихотворного романа. Исследуя укромные уголки Тригорского парка, вы отыщете «Скамью Онегина», «Ель-шатер», «Солнечные часы», «Дуб уединенный» — и поймёте, как сплелись историческая и книжная реальность.
А в завершение экскурсии 🧭 мы отправимся в Святогорский монастырь: здесь находится усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, где и похоронен великий поэт.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты 🎫 в усадьбы (800 руб. взрослый, 700 руб. пенсионер, 300 руб. школьник)
  • Обед — 350 руб/чел.
Начало и место завершения
🚩 у отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта
В Пушкинские горы — за вдохновением поэта

Экскурсия проводится в субботу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лада
Лада
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.
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1 отзыв оставили туристы

4 октября 2020
Хочется поблагодарить гида Викторию, которая проводила для нас экскурсию в Пушкинских горах. Понравилась не только сама экскурсия, но и подача материала гидом. Виктория внимательная ко всем без исключения туристам, чувствует настроение группы. Видно что увлеченная историей пушкинских мест... Спасибо, Вам, Виктория, за чудесное погружение в историю и литературу!

Лада проводит ещё 2 экскурсии

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