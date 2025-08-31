1 отзыв оставили туристы

Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Эта экскурсия — маленькое исследование-путешествие по строчкам пушкинских произведений. Мы посетим две усадьбы и побываем в Святогорском монастыре. Прогуляемся по живописным паркам и отыщем Лукоморский дуб и скамейку Онегина.
Вы узнаете о распорядке дня Пушкина, услышите о его дружбе с няней и угадаете в обитателях Тригорского героев знаменитого романа.
Вы посетите родовое имение Пушкиных — усадьбу «Михайловское». Здесь, в господском доме, мы расскажем о детстве поэта и о двухгодичной ссылке, за которую Александр Сергеевич написал больше сотни произведений. Обязательно вспомним нянюшку, которая разделила с ним этот период, поговорим о влиянии Арины Родионовны на Пушкина и их тёплой дружбе. А ещё вы услышите о первом хранителе музея — Семене Степановиче Гейченко. И, конечно, прогуляетесь по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть.
Друзья Пушкина
После направимся в соседнее село: здесь, в усадьбе «Тригорское», проживали друзья великого поэта — семья Осиповых-Вульф. Юным тригорским барышням поэт посвятил немало лиричных строк, а уклад семейства Осиповых-Вульф отражен на страницах стихотворного романа. Исследуя укромные уголки Тригорского парка, вы отыщете «Скамью Онегина», «Ель-шатер», «Солнечные часы», «Дуб уединенный» — и поймёте, как сплелись историческая и книжная реальность. А в завершение экскурсии мы отправимся в Святогорский монастырь: здесь находится усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, где и похоронен великий поэт.
Организационные детали
Обед входит в стоимость экскурсии по тарифу «с питанием». При оформлении экскурсии без питания — групповой комплексный обед заказывается заранее
Дополнительно оплачиваются входные билеты в усадьбы: 960 ₽ — взрослый, пенсионер, 860 ₽ — учащийся от 14 лет, 560 ₽ — школьник до 14 лет
С вами будет один из гидов нашей команды
В связи с возможными задержками по маршруту возвращение в Псков к 19:00 не гарантируется
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центе города Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2683 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Бондаренко
Дата посещения: 30 авг 2025
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась начиная от посадки в автобус и бо самого окончания экскурсии. Экскурсовод Светлана Анатольевна грамотно, понятно, доступно все рассказывала . Видно что человек профессионал , хорошо знает историю. Таких бы нам побольше. Вспомнили даже то чего не знали. Советую.
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Е
Елизавета
Отлично построена логистика по местам экскурсии, чётко, сложные организаторские моменты быстро разрешались. Интересная программа. При большом количестве участников,необходим флажок,чтоб быстрее находить экскурсовода. А так всё оооочень понравилось!Спасибо.)
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия!!!
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Н
Наталья
Очень интересно получилось. Ожидания были в разы ниже, а в итоге погрузились в целую эпоху жизни поэта и насладились невероятной природой! Восторг!
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Н
Никита
Гид мастер своего дела, не отвлёкся от рассказа ни на секунду.
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Н
Наталья
Путешествие в ПушГоры, а именно в Михайловское и Тригорское - моя давняя мечта. Она сбылась! Места дивный красоты. Нам повезло не только с экскурсоводом, но и с погодой! Поэтому прогулка была отличной! Экскурсовод Светлана Анатольевна очень интересный рассказчик, знающий и историю края, предания, легенды, и историю Пушкина, и множество стихов поэта
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