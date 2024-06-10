Мой мастер-класс — это не только возможность освоить азы художественной росписи, но и небольшое историческое путешествие. Я расскажу об истории деревянных кукол, поделюсь секретами старинной техники и значением узоров. И вот на ваших глазах деревянная заготовка превратится в улыбчивую матрёшку!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Ваш проводник в мир мастерства
За 10 лет своей ремесленной деятельности я создала более чем 2000 уникальных матрёшек и неваляшек. Некоторые стали подарками для известных людей: дизайнера Анны Сергиенко, актёра Джеки Чана, бизнес-коуча Брайана Трейси, политического деятеля Валентины Матвиенко и других.
Как проходит мастер-класс
- На первом этапе вместе со мной вы распишете деревянную заготовку, на которой в стиле лаковой миниатюры уже прорисовано очаровательное личико или пейзаж Пскова.
- На втором этапе я заберу игрушку для лакировки в специальном помещении, а на следующий день вы получите полностью готовый сувенир.
Расписать можно одну из четырёх игрушек:
— Скобарсик — новый символ города Пскова, пушистый барс
— Матрёшка — традиционная игрушка с богатой историей
— Неваляшка — при раскачивании издает мелодичный звон медного колокольчика
— Колобок — весёлый персонаж с неповторимым характером, который подарите ему вы
Организационные детали
- В стоимость включены все необходимые материалы для росписи, включая кисти, краски и деревянную заготовку размером 9 см
- Мастер-класс может проходить в моём специально подготовленном помещении или на вашей территории (например, если вы снимаете гостевой дом с подходящим пространством)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 66 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная псковичка, потомственная ремесленница и поистине люблю свой город. Моя мать занималась плетением из ивовой коры, а я профессионально занимаюсь художественной росписью по дереву, в частности, росписьюЗадать вопрос
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