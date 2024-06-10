Мой мастер-класс — это не только возможность освоить азы художественной росписи, но и небольшое историческое путешествие. Я расскажу об истории деревянных кукол, поделюсь секретами старинной техники и значением узоров. И вот на ваших глазах деревянная заготовка превратится в улыбчивую матрёшку!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-6 человек или 790 руб. за человека, если вас больше

от 5 000 ₽ за 1-6 человек или 790 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Ваш проводник в мир мастерства

За 10 лет своей ремесленной деятельности я создала более чем 2000 уникальных матрёшек и неваляшек. Некоторые стали подарками для известных людей: дизайнера Анны Сергиенко, актёра Джеки Чана, бизнес-коуча Брайана Трейси, политического деятеля Валентины Матвиенко и других.

Как проходит мастер-класс

На первом этапе вместе со мной вы распишете деревянную заготовку, на которой в стиле лаковой миниатюры уже прорисовано очаровательное личико или пейзаж Пскова.

На втором этапе я заберу игрушку для лакировки в специальном помещении, а на следующий день вы получите полностью готовый сувенир.

Расписать можно одну из четырёх игрушек:

— Скобарсик — новый символ города Пскова, пушистый барс

— Матрёшка — традиционная игрушка с богатой историей

— Неваляшка — при раскачивании издает мелодичный звон медного колокольчика

— Колобок — весёлый персонаж с неповторимым характером, который подарите ему вы

Организационные детали