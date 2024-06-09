Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике

Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
За последние годы деревня Сигово, где раньше жили коренные народы, преображается на глазах: на 7 дворов — 2 музея и 2 ремесленные мастерские! Приглашаю познакомиться с древним искусством керамики! Вы узнаете, чем знаменита печорская глина, прикоснётесь к гончарному ремеслу и собственноручно изготовите оригинальный сувенир.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Новая жизнь древнего промысла

Под Печорами находится месторождение голубой кембрийской глины. Здесь живы традиции сельской керамики — их продолжаем мы вместе с «Содружеством изборских мастеров». На нашем мастер-классе вы не только получите навыки ручного труда, но буквально кончиками пальцев прочувствуете взаимосвязь природы и деятельности человека и приобщитесь к сохранению местных традиций.

Как проходит мастер-класс

Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет. Под руководством мастерицы по керамике можно на выбор изготовить:

  • Ботаническое панно с отпечатками растений
  • Изразцовую плитку с традиционным сюжетом
  • Интерьерный домик-подсвечник
  • Именную кружку или стакан из пласта
  • Посуду в архаичной жгутиковой технике
  • Или реализовать свои собственные творческие идеи в глине!

Вы узнаете

  • Как работать на гончарном круге.
  • Откуда берётся глина
  • Что такое ангоб, шликер и глазурь
  • Как украсить своё произведение специальными обжиговыми красками

Организационные детали

  • Из Пскова до места проведения экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Можно доехать на личном автомобиле или на такси (около 40 мин в пути)
  • Возможен трансфер из деревни Старый Изборск по предварительной договорённости с гидом
  • Длительность мастер-класса от 60 до 120 минут (в зависимости от выбранной техники и изделия)
  • Все материалы, а также однократный обжиг включены в стоимость мастер-класса
  • ВНИМАНИЕ! Обжиг проходит после полной сушки изделия (через 1-2 недели). Вашу работу мы отправим транспортной компаний (оплата дополнительно по текущим тарифам) — доедет в целости и сохранности, проверено!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 000 ₽
Дети 8-14 лет900 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Сигово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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