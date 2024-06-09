За последние годы деревня Сигово, где раньше жили коренные народы, преображается на глазах: на 7 дворов — 2 музея и 2 ремесленные мастерские! Приглашаю познакомиться с древним искусством керамики! Вы узнаете, чем знаменита печорская глина, прикоснётесь к гончарному ремеслу и собственноручно изготовите оригинальный сувенир.

за 1-3 человека или 1000 руб. за человека, если вас больше

от 3 000 ₽ за 1-3 человека или 1000 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Новая жизнь древнего промысла

Под Печорами находится месторождение голубой кембрийской глины. Здесь живы традиции сельской керамики — их продолжаем мы вместе с «Содружеством изборских мастеров». На нашем мастер-классе вы не только получите навыки ручного труда, но буквально кончиками пальцев прочувствуете взаимосвязь природы и деятельности человека и приобщитесь к сохранению местных традиций.

Как проходит мастер-класс

Программа подходит для взрослых и детей от 8 лет. Под руководством мастерицы по керамике можно на выбор изготовить:

Ботаническое панно с отпечатками растений

Изразцовую плитку с традиционным сюжетом

Интерьерный домик-подсвечник

Именную кружку или стакан из пласта

Посуду в архаичной жгутиковой технике

Или реализовать свои собственные творческие идеи в глине!

Вы узнаете

Как работать на гончарном круге.

Откуда берётся глина

Что такое ангоб, шликер и глазурь

Как украсить своё произведение специальными обжиговыми красками

Организационные детали