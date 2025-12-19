Тысячелетний Псков хранит в себе богатую историю и уникальную атмосферу.
Не верите? Приглашаем вас на экскурсию — вы узнаете о древних крепостных стенах, живописных монастырях и архитектурных памятниках.
Вместе с нами вы окунетесь в особую атмосферу псковской старины, познакомитесь с легендами и традициями, и узнаете, как живут псковичи сегодня.
Описание экскурсии
- Отправимся в путь от памятника княгине Ольге, который был установлен в честь 1100-летия Пскова
- Прогуляемся по Детскому парку, который до революции был губернаторским садом, а в средние века на его территории жили сами псковичи
- Наш путь продолжится по центральным улочкам города, где мы увидим купеческие палаты 17 века и доходные дома 19 века
- Выйдем на набережную реки Великой, которая обустроена вдоль пятого кольца крепостных стен
- Зайдём в Довмонтов город, который часто называют «псковскими Помпеями» и поговорим о любимом псковском князе — литовце по происхождению
- Побываем на вечевой площади — главной для любого псковича в средневековье
- Поднимемся в Троицкий кафедральный собор, в котором установлен невероятной красоты семиярусный иконостас
- Полюбуемся слиянием двух рек со смотровой площадки кремля, где и завершим нашу прогулку
Мы будем говорить о разных эпохах:
- о средневековом городе времён княгини Ольги
- вольном стольном граде 14–15 веков
- крупном купеческом городе 17 века
- немного провинциальном, но уютном Пскове губернском
- конечно, и о Пскове современном
Вы расстанетесь с Псковом добрыми друзьями — и захотите вернуться сюда вновь.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, для удобства используются наушники
- По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Пскове и обменяться впечатлениями
- Дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Детском парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 2189 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом.
