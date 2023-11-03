умеет рисовать, но нам понравилось. Псков настолько красив, что можно найти разные места, которые ты сам хотел бы отразить на бумаге. Виктор Васильевич приятный собеседник и прекрасный рассказчик. Ещё раз - огромное Вам спасибо.

Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках

по скетчингу, как строить композицию. Помогает поймать пропорции, показывает неожиданные места и дома, терпелив к детям, все в радость и без напряга. Мы в восторге от рисования и от формата, спасибо!

А Анастасия

Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.