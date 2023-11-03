1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 ноября 2023Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В нашей компании никто не
- аандрей8 сентября 2023Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках
- ААнастасия11 мая 2023Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Уникальный опыт»
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