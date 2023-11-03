Уникальный опыт – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по росписи матрёшки в Пскове
Прикоснуться к традиционному промыслу в компании потомственной ремесленницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Индивидуальная
2 часа
Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
Почувствовать местный колорит и сделать сувенир своими руками
Начало: В деревне Сигово
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 ноября 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В нашей компании никто не
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    умеет рисовать, но нам понравилось. Псков настолько красив, что можно найти разные места, которые ты сам хотел бы отразить на бумаге. Виктор Васильевич приятный собеседник и прекрасный рассказчик. Ещё раз - огромное Вам спасибо.

    Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В
  • а
    андрей
    8 сентября 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках
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    по скетчингу, как строить композицию. Помогает поймать пропорции, показывает неожиданные места и дома, терпелив к детям, все в радость и без напряга. Мы в восторге от рисования и от формата, спасибо!

    Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гидПолучили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид
  • А
    Анастасия
    11 мая 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
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  3. Сувенир из Псковщины: мастер-класс по керамике
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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