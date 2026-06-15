Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Знакомство с Псковом мы начнем под мощными стенами кремля — одной из самых неприступных крепостей Европы. Вы увидите, где 2000 лет назад зародился город и где после Ледового побоища встречали Александра Невского. На Вечевой площади вспомните о популярных средневековых «женских судебных поединках», а в Троицком соборе узнаете о древних иконах и рассмотрите необычный семиярусный иконостас.
Исторический центр — путешествие сквозь века
Вы увидите наследие «каменосечной хитрости мастеров»: средневековые храмы-крепости, бастионы и башни. Отыщете памятник Скобарю, особняки немецких купцов и дом, куда приходил танцевать на балах Пушкин. Осмотрите Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками. Раскроете, каким обрядом в старину встречали гостей и почему псковичи сравнивали себя с «англицанами» и за большим товаром с «малыми кунами» не ходили.
Организационные детали
Входные билеты в кремль не включены в стоимость — 600 рублей с группы до 5 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 363 туристов
Милостивые государи и государыни, добро пожаловать в Псков! Местные жители всегда славились гостеприимством и теплотой общения: на экскурсиях я продолжаю эту традицию. Меня зовут Юлия, я лингвист, краевед и вечный читать дальшеуменьшить
искатель живых свидетелей истории родного края. Радушно встречаю путешественников уже 15 лет и как хорошая хозяйка делюсь «вкусными» рассказами, забавными пословицами и последними новостями. Угощение и общение в моем доме для каждого свое. Одни любят историю и архитектуру, другие — литературу и военное прошлое, а для третьих главное — археология и крепостное зодчество.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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Светлана
Огромное спасибо Юлии за проведенную экскурсию. Редко встречаешь экскурсовода, который так влюблен в свой город и в свою профессию. Много раз прежде бывали во Пскове, но после этой экскурсии заново открыли для себя этот прекрасный, старинный, неповторимый, воистину русский город…
Юлия
Ответ организатора:
Светлана, огромное спасибо за отзыв!
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И
Ирина
Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Мы с друзьями несколько раз были во Пскове, но на обзорную экскурсию нашлось время только в этот раз. Имели разрозненную информацию о городе, а теперь картинка об истории города стала целостной. Юлия - замечательный рассказчик, влюбленная в свой город, и владеющая интересными историческими фактами об истории Пскова и нашей страны.
Юлия
Ответ организатора:
Ирина, большое спасибо за отзыв!
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М
Мария
Просто лучшая экскурсовод псковитянка Иулия!!! Рекомендую от всего сердца супер грамотного,эрудированного и просто очень душевного гида в необыкновенном городе Псков!!! Познакомились в декабре 2025, вернулись в мае 2026, чтобы объять читать дальшеуменьшить
необъятное😉. Спасибо огромное Юлии и ее команде, Константину, перемещавщего нас по городу на своем ковре-самолете, и планируем вернуться в Ольгин град в августе! В общем, объять не смогли😉Всех благодарим и жалаем благополучия и процветания!
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Е
Екатерина
Это была лучшая экскурсия на которой я была,очень богатая историей,очень интересная,Псков меня удивил и покарил и все благодаря Юлии. Большое спасибо!
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К
Константин
Юлия настоящий профессионал своего дела. Влюблена в Псков и его уникальную историю всей душой! Однозначно рекомендую и экскурсию, а в особенности того, кто её проводит!!!
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Орел
Бесконечно благодарны Юлии за великолепное время, которое мы провели вместе. 3 часа пролетели незаметно и, оказалось, что это так мало!!! . Юлия очень быстро сориентировалась по-погодным условиям (была жуткая погода читать дальшеуменьшить
с ветром, сбивающим с ног, и снегодождём) и мы частично маршрут проехали на машине. Великолепное многостороннее знание истории родного города и края, чудесная речь и совершенный позитив от яркого, умного человека. Влюбились в Псков! Спасибо Вам, Юлия, ОГРОМНОЕ! Мы обязательно вернёмся. Выбирающим будущим путешественникам - даже не сомневайтесь!
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