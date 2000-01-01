Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Прогулка по кремлю

Знакомство с Псковом мы начнем под мощными стенами кремля — одной из самых неприступных крепостей Европы. Вы увидите, где 2000 лет назад зародился город 🏙️ и где после Ледового побоища встречали Александра Невского. На Вечевой площади вспомните о популярных средневековых «женских судебных поединках», а в Троицком соборе узнаете о древних иконах и рассмотрите необычный семиярусный иконостас.

Исторический центр — путешествие сквозь века

Вы увидите наследие «каменосечной хитрости мастеров»: средневековые храмы-крепости, бастионы и башни. Отыщете памятник Скобарю, особняки немецких купцов и дом, куда приходил танцевать на балах Пушкин. Осмотрите Мирожский монастырь и Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками. Раскроете, каким обрядом в старину встречали гостей и почему псковичи сравнивали себя с «англицанами» и за большим товаром с «малыми кунами» не ходили.

Организационные детали