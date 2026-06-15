Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Псков - город с богатой историей, окутанный легендами и тайнами. В ходе экскурсии Многоликий Псков вы познакомитесь с его величественным кремлем, увидите древние храмы, купеческие палаты и немецкие доходные дома. Вы узнаете о необычных находках археологов: кладах, подземных ходах, византийских монетах и поселениях викингов. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, раскрывая перед вами многоликость и загадочность Пскова, его историческое и культурное наследие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по кремлю

Знакомство с Псковом мы начнем под мощными стенами кремля — одной из самых неприступных крепостей Европы. Вы увидите, где 2000 лет назад зародился город и где после Ледового побоища встречали Александра Невского. На Вечевой площади вспомните о популярных средневековых «женских судебных поединках», а в Троицком соборе узнаете о древних иконах и рассмотрите необычный семиярусный иконостас.

Исторический центр — путешествие сквозь века

Вы увидите наследие «каменосечной хитрости мастеров»: средневековые храмы-крепости, бастионы и башни. Отыщете памятник Скобарю, особняки немецких купцов и дом, куда приходил танцевать на балах Пушкин. Осмотрите Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками. Раскроете, каким обрядом в старину встречали гостей и почему псковичи сравнивали себя с «англицанами» и за большим товаром с «малыми кунами» не ходили.

Организационные детали