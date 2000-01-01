Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Прогулка по кремлю Знакомство с Псковом мы начнем под мощными стенами кремля — одной из самых неприступных крепостей Европы. Вы увидите, где 2000 лет назад зародился город 🏙️ и где после Ледового побоища встречали Александра Невского. На Вечевой площади вспомните о популярных средневековых «женских судебных поединках», а в Троицком соборе узнаете о древних иконах и рассмотрите необычный семиярусный иконостас.
Исторический центр — путешествие сквозь века Вы увидите наследие «каменосечной хитрости мастеров»: средневековые храмы-крепости, бастионы и башни. Отыщете памятник Скобарю, особняки немецких купцов и дом, куда приходил танцевать на балах Пушкин. Осмотрите Мирожский монастырь и Покровскую башню — свидетельницу победы Пскова над польскими войсками. Раскроете, каким обрядом в старину встречали гостей и почему псковичи сравнивали себя с «англицанами» и за большим товаром с «малыми кунами» не ходили.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в кремль не включены в стоимость — 200 рублей с группы
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашей машине. Также я могу заказать транспорт: легковой автомобиль — 2000 рублей, минивэн — 2500.
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Милостивые государи и государыни, добро пожаловать в Псков! Местные жители всегда славились гостеприимством и теплотой общения: на экскурсиях я продолжаю эту традицию. Меня зовут Юлия, я лингвист, краевед и вечный искатель живых свидетелей истории родного края. Радушно встречаю путешественников уже 15 лет и как хорошая хозяйка делюсь «вкусными» рассказами, забавными пословицами и последними новостями. Угощение и общение в моем доме для каждого свое. Одни любят историю и архитектуру, другие — литературу и военное прошлое, а для третьих главное — археология и крепостное зодчество.