Ольгинская часовня

Найдено 9 экскурсий в категории «Ольгинская часовня» в Пскове, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Псков - твердыня северо-западной Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550 за всё до 8 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Влюбиться в Псков за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880 за всё до 4 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Псков - твердыня северо-западной Руси
    Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Псков
    Очень понравилось. Экскурсовод Лариса- настоящий профессионал, просто очаровала нас. Спасибо за интересный и доступный рассказ о городе!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
    Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),
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    решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо!

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Влюбиться в Псков за 1 день
    Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
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    Мы посмотрели много интересных мест старого и нового Пскова, узнали потрясающую историю города, услышали легенды старого города. Советуем познакомиться с Псковом с Ольгой.

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Однажды в Пскове
    Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
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    в монастырском комплексе, там лучше крайне внимательно запоминать дорогу до выхода из комплекса или до отхожего места. Храм в комплексе(уже недействующий) - чудесный, правда за 20 минут рассказать о нём невозможно, но в целом экскурсовод при монастырском комплексе смогла объяснить в крайне сжатые временные рамки историю храма, часть изображений на фресках. Вечерняя прогулка во второй части по набережной реки Пскова - так же понравилась. Услышал интересные истории, связанные с ней.

  • Л
    Лариса
    18 мая 2024
    Большой Псков на автобусе и пешком
    Экскурсия интересная, очень познавательная. 7 часов на одном дыхании. Вы все большие молодцы! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгинская часовня»

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  1. Псков: от древности до наших дней
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  3. Большой Псков на автобусе и пешком
  4. Псковский Кремль снаружи и изнутри
  5. Псков пешком: от захаба до пролома
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Ольгинская часовня" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 750 до 6 880. Туристы уже оставили гидам 705 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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