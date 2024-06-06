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решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо!