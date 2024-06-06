1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
- ЕЕлизавета3 июня 2024Очень понравилось. Экскурсовод Лариса- настоящий профессионал, просто очаровала нас. Спасибо за интересный и доступный рассказ о городе!
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
- ААнна31 мая 2024Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),
- ННадежда30 мая 2024Лёгкий рассказ, вмеру приправленный юмором. Было интересно и не утомительно и взрослым, и дочке 13-ти лет
- ННаталия28 мая 2024Наш гид Ольга влюблена в свой город. Очень сложно, управляя автомобилем, проводить экскурсию эмоционально и подробно. Ольга делает это виртуозно.
- ННаталья25 мая 2024Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
- ААртем25 мая 2024Рекомендую экскурсию к посещению. К самому маршруту претензий нет. Экскурсовод и водитель компетентны в своей области. Единственное, что получил нагоняй
- ЛЛариса18 мая 2024Экскурсия интересная, очень познавательная. 7 часов на одном дыхании. Вы все большие молодцы! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ольгинская часовня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Ольгинская часовня" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 750 до 6 880. Туристы уже оставили гидам 705 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Пскове на 2024 год по теме «Ольгинская часовня», 705 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август