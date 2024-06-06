Н Наталья Первое знакомство с Псковским кремлём Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!

Д Дарья Псков и его кремль: погружение в Средневековье Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!

Г Геннадий Теплая встреча с Псковом Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно

С Сергей Яркая история большого Пскова Благодарю Павла за увлекательную и познавательную экскурсию с погружением в исторические моменты Пскова. Время отведенное под экскурсию пролетело незаметно)

В Виталий Яркая история большого Пскова Экскурсия очень интересная, глубокая, насыщенная историческими фактами. Все преподнесено доступным языком, понравилось всем: нам с женой и детям (10 и 13 лет).

Е Елена Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия читать дальше работе с материлом, и в отношении с туристами, очень доброжелательна. Однозначно рекомендую фирму, как профессоналов! Чего не хватило? Где-то можно дать больше информации, где-то пересечений с современностью, где есть возможность - личного отношения. Желаем достичь идеальных экскурсий! PS: качество комплексного обеда нужно улучшить, или снизить стоимость. Путешествие на твердую "4" с плюсом. Организационно выверено; расписание, содержание, транспорт - великолепно, вопросов нет. Гид Виолетта профессиональна и в

м марина Яркая история большого Пскова читать дальше материал по рассказу, и посмотрев его уже начинаешь понимать всё лучше. Спасибо большое, что мы не только побыли на экскурсии, но и стали богаче в знаниях своей истории. Организация на отлично, понравилось всё, очень много истории и не много начинаешь теряться. . Но после экскурсии получила на почту

А Антон Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Содержательная эксурсия, достаточно плотная, почти максимум того, что можно уложить в два с половиной - три часа. Экскурсовод Анна очень доброжелательна и внимательна к экскурсантам. Экскурсия хорошо подходит для первого знакомства с Псковом.

И Илья Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Экскурсия замечательная, для нас получилось прогуляться два с половиной часа пешком совсем необременительно. Отдельно спасибо экскурсоводу Ирине, история и байки про Псков именно в такой пропорции, чтобы было познавательно и в то же время интересно.