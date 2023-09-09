2 отзыва оставили туристы

Обычно в Печоры едут, чтобы посетить Псково-Печерский монастырь. Мы же хотим показать вам город с другой стороны! Вы погуляете по загадочному эстонскому кварталу и услышите о возрождении льноводства на Руси, а еще познакомитесь со страусами, оленями и кроликами!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты эстонского квартала

Вы погуляете по нетуристическому району, застроенному во времена, когда Печоры были эстонским Петсери. Мы покажем Евангелическо-лютеранскую кирху с необычным органом, дом Народной дружины, старинные буржуазные особняки и здания почты, банка и бывшей гимназии. А также раскроем, как складывалась история города во времена Эстонской республики.

Музей льна

В формате живой беседы с элементами театрального представления владельцы и основатели музея расскажут вам о выращивании льна и о способах его применения от истоков до наших дней. Кроме того, покажут коллекцию женской и мужской льняной одежды, прялки и льняную бумагу.

Экоферма с удивительными птицами и животными

Вы понаблюдаете за самыми большими птицами на планете Земля — черными африканскими страусами. А также увидите, как живут в естественной среде северные олени, овцы и кролики. По желанию покормите этих милых животных и сделаете фото в их компании.

Организационные детали