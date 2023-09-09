2 отзыва оставили туристы

Вы погуляете по нетуристическому району, застроенному во времена, когда Печоры были эстонским Петсери. Мы покажем Евангелическо-лютеранскую кирху с необычным органом, дом Народной дружины, старинные буржуазные особняки и здания почты, банка и бывшей гимназии. А также раскроем, как складывалась история города во времена Эстонской республики.
Музей льна
В формате живой беседы с элементами театрального представления владельцы и основатели музея расскажут вам о выращивании льна и о способах его применения от истоков до наших дней. Кроме того, покажут коллекцию женской и мужской льняной одежды, прялки и льняную бумагу.
Экоферма с удивительными птицами и животными
Вы понаблюдаете за самыми большими птицами на планете Земля — черными африканскими страусами. А также увидите, как живут в естественной среде северные олени, овцы и кролики. По желанию покормите этих милых животных и сделаете фото в их компании.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове. Если вы остановились в Старом Изборске, Печорах или отелях на берегу Псковского озера, можно начать путешествие оттуда.
Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
Входные билеты не включены в стоимость: музей льна — 500 ₽ для взрослых, 350 ₽ для детей и пенсионеров, дошкольники бесплатно, экоферма — 300 ₽
По желанию мы можем включить в маршрут Псково-Печерский монастырь. Пожертвование при посещении — от 600 до 1300 ₽ (зависит от количества человек).
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4274 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная читать дальшеуменьшить
методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были учтены все наши пожелания и капризы. Гид/агентство всегда на связи, все организационные вопросы решены читать дальшеуменьшить
заранее. Организация экскурсий отличная. Никаких задержек на всём маршруте. При необходимости гиды вносили коррективы в маршруты, подсказывали лучшие решения на наши вопросы. Довольны? Очень довольны!!! Таких красот мы не ожидали увидеть! Истории, рассказанные гидами поражают воображение. Не отказывайте себе в удовольствии посетить Псков! Обращайтесь к Юлии.
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Марина
Познавательная программа. Экскурсия в Печорах с гидом Еленой очень интересно и информативно. Чувствуется, что Лена увлечённый человек, эрудированный и знающий историю своего города. Открыла для нас Печеры с другой стороны. Музей читать дальшеуменьшить
льна - масса информации. Интересно. Удивительная подача - экскурсия в стихах! Такой творческий подход впечатляет. Как и те знания, которыми поделился хозяин музея. Лён и конопля это сокровища России! Ещё посетили Страус-хаус. Милое место. И локация прекрасная и птички впечатляют. Кафе совсем не бюджетно, интересно попробовать страусиное мясо. Довольно вкусно. Наималиновый хутор не попали, хозяин изменил условия для экскурсантов существенно повысив стоимость. Поэтому по согласованию с гидом и агентством мы туда не поехали. Экскурсия хороша! Наша семья довольна! Спасибо организаторам и гиду Наталье Ивановне!
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Юлия
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал про всё периоды жизни города и монастыря. Насыщенно, содержательно, лаконично, на все вопросы есть ответы! Очень рекомендую!
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Е
Елена
Очень интересная, насыщенная экскурсионная программа. В музее льна узнали столько нового об этом растении! А посещение малиновой фермы оставило неизгладимое впечатление! Очень рекомендую всем. кто любит землю и занимается садоводством. То, что делает эта дружная семья, поражает воображение. А вкуснейшая продукция, которую они производят, не сможет оставить равнодушным никого! Интересно, познавательно, вкусно!
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Ю
Юлия
Антонина Николаевна, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Это день счастья, день открытия, день путешествие. Я первый раз такой опыт для себя открыла с детьми - экскурсия на автомобиле и сразу в 3 места! И благодаря вам, это было просто прекрасно! Так интересно, тонко, ласково!!! У меня было ощущение, что мы путешествуем семьей! Огромное спасибо за всё! Юля и детишки
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С
Сергей
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, рассказано живо, ярко. Рекомендую к посещению.
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