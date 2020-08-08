2 отзыва оставили туристы

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Неизведанная Печорская сторона

Музей льна, экоферма со страусами, малиновый рай и прогулка по Печорам за один день

3.5
2 отзыва
Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
Обычно в Печоры едут, чтобы посетить Псково-Печерский монастырь.

Мы же хотим показать вам город 🏙️ с другой стороны! Вы погуляете по загадочному эстонскому кварталу, услышите о возрождении льноводства на Руси и полакомитесь малиной в старинной деревне.

А еще познакомитесь со страусами, оленями и кроликами!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона

Что вас ожидает

Секреты эстонского квартала
Вы погуляете по нетуристическому району, застроенному во времена, когда Печоры были эстонским Петсери. Мы покажем Евангелическо-лютеранскую кирху с необычным органом, дом Народной дружины, старинные буржуазные особняки и здания почты, банка и бывшей гимназии. А также раскроем, как складывалась история 📖 города во времена Эстонской республики.

Музей льна
В формате живой беседы с элементами театрального представления владельцы и основатели музея расскажут вам о выращивании льна и о способах его применения от истоков до наших дней. Кроме того, покажут коллекцию женской и мужской льняной одежды, прялки и льняную бумагу.

Экоферма с удивительными птицами и животными
Вы понаблюдаете за самыми большими птицами на планете Земля — черными африканскими страусами. А также увидите, как живут в естественной среде северные олени, овцы и кролики. По желанию покормите этих милых животных и сделаете фото в их компании.

Малиновая ферма
Возвращаясь домой по Старой печорской дороге, мы заедем в крестьянское хозяйство, расположенное в старинной деревне с видом на Псковское озеро. Здесь раскинулся настоящий малиновый рай! Летом хозяева фермы выращивает 20 сортов малины со всего мира — и ее можно есть прямо с куста. Вы погуляете по ягодным плантациям, услышите интересные факты о местных растениях и продегустируете в уютном доме мармелад, сливу со специями, варенье, конфитюр, наливки и вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове. Если вы остановились в Старом Изборске, Печорах или отелях на берегу Псковского озера, можно начать путешествие оттуда.
  • Трансфер оплачивается дополнительно. Легковой автомобиль (до 3 мест) — 3000 рублей, минивен (до 6 мест) — 6000 рублей. Также мы можем поехать на вашей машине.
  • На малиновой ферме с поздней весны до поздней осени проводятся экскурсия ⛳ и дегустация, с ноября по май — только дегустация
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: музей 🖼 льна — 350 рублей для взрослых, 300 для детей и пенсионеров, дошкольники бесплатно, экоферма — 100 рублей, малиновая ферма с дегустацией — 300 рублей
  • По желанию мы можем включить в маршрут Псково-Печерский монастырь. Пожертвование при посещении — 500-15-00 рублей (зависит от количества человек)
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона
Неизведанная Печорская сторона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

8 августа 2020
Агентство, которому вы платите деньги, просто выступает посредником. Интересно, что сразу после того, как представитель агентства Дарья встретила нас в Печорах, она сказала, что мы должны уплатить ей деньги за экскурсию. Именно сразу, хотя обычно экскурсия оплачивается ПОСЛЕ её завершения. Вскоре мы поняли, почему деньги с нас потребовали сразу. В итоге, выделенная нам агентством Дарья сделала следующее: 1. У автовокзала Печор, куда мы сами подъехали на машине, она села к нам в машину, мы подъехали к кирхе, где Дарья передала нас гиду по Печорам Елене. Экскурсия Елены по Печорам была просто великолепной!! Рекомендуем обязательно всем! К сожалению, бОльшая часть платы за неё видимо пошла посредникам. 2. В нашей машине Дарья доехала до Музея льна, где передала нас сотруднику музея, проводящему экскурсию. Билеты в музей льна мы оплатили дополнительно сами. Сама экскурсия по Музею льна - на любителя, вам в стихах рассказывают об истории льна. 3. Затем мы пообедали в Печорах в кафе "Черная кошка", которое мы нашли сами. 4. После этого Дарья в нашей машине поехала с нами на Малиновый хутор (КФХ "Барановское"), где передала нас хозяину хутора, который провёл для нас экскурсию по хозяйству и дегустацию. Билеты для посещения хутора мы также оплатили дополнительно сами. Экскурсия и дегустация были великолепными, советуем всем! Можно также купить понравившуюся продукцию (мармелад, конфитюры, вина и наливки из красной и желтой малины, черники, груши, сливы, белой, красной и черной смородины и т. п. ), что мы и сделали. Итог: за то, что агентство по сути подобрало нам эти экскурсии, с нас взяли 7 500 рублей! Эти деньги мы заплатили только за посредничество в услугах других гидов, поскольку ничего кроме сопровождения нас к очередной экскурсии, выделенный нам гид Дарья не сделала. Да ей и нечего было делать в таком формате - ведь все экскурсии проводились другими людьми и мы их оплатили дополнительно! Мы были на своей машине - а если бы это был транспорт агенства, вам пришлось бы заплатить ещё от 3 до 6 тысяч рублей! Если коротко - 7, 5 тысячи за подборку мест для экскурсии это просто непорядочно. К сожалению, мы попались на этот развод агентства - сами виноваты. Никому не рекомендую заказывать эту экскурсию, лучше посетите все эти места самостоятельно, это совсем не трудно.
Юлия
Ответ гида:Уважаемый Владимир, большое спасибо, что нашли время написать отзыв. Мы очень огорчены этой ситуацией, и в курсе ее. От агентства хотим пояснить следующее: в сумму 7500 входит не только подбор музеев, а все экскурсионное сопровождение, кроме входных билетов, т. к. они приобретаются по количеству человек в группе. Вся эта информация и суммы были известны вам заранее при бронировании из описания. Маршрут с несколькими точками посещения сменяющими друг друга рассказчиками. Как изначально оговаривалось, на своей машине вы приехали в Печоры, откуда изначально пожелали начать экскурсию. Дарья, которая вас встретила в Печорах – не представитель агентства, а квалифицированный гид с опытом работы с 2003 года. Всю дорогу Даша рассказывала вам о Печорах, а Печорском районе, где вы находились, причем с той позиции, что вы просили «не перекармливать датами», а не молча довозила вас до места и передавала в музей. Деньги за экскурсию она попросила у вас заранее, так как, по обыкновению, туристическое обслуживание предполагает предоплату, а не постоплату, а по пути Даша как раз оплачивала экскурсионное обслуживание там, где это предусмотрено. Музеи и фермы в этой программе частные, и там экскурсию проводят сотрудники или сами владельцы. Если бы вы пошли в Псково-Печерский монастырь, то по территории монастыря экскурсию проводила бы Дарья, она там аккредитована, но вы отказались. После того, как вы посетили «эстонский квартал» и музей льна, Даша показала вам монастырскую площадь с кафе, предоставив время для самостоятельного обеда, так как ехать на страусиную ферму вы отказались. Когда вы выехали после программы в Псков, то она рассказывала вам также и о Пскове и скобарях, наших псковских традициях и легендах. Владимир, очень жаль, что у вас остался негативный настрой, это хороший маршрут, а наш печорский район очень самобытный и яркий. Конечно, все музеи и фермы можно посетить самостоятельно, без экскурсий, как и любые достопримечательности. Но мы убеждены, что именно рассказы гидов-экскурсоводов позволяют сделать путешествие более запоминающимся, а их советы помогают никуда не опоздать и увидеть все запланированное за один день. Желаем путешествовать с хорошим настроением, а если вы еще в Пскове или когда-нибудь приедете к нам, предлагаем посетить бесплатно одну из наших экскурсий.
3 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, рассказано живо, ярко. Рекомендую к посещению.

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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