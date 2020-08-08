2 отзыва оставили туристы

Агентство, которому вы платите деньги, просто выступает посредником. Интересно, что сразу после того, как представитель агентства Дарья встретила нас в Печорах, она сказала, что мы должны уплатить ей деньги за экскурсию. Именно сразу, хотя обычно экскурсия оплачивается ПОСЛЕ её завершения. Вскоре мы поняли, почему деньги с нас потребовали сразу. В итоге, выделенная нам агентством Дарья сделала следующее: 1. У автовокзала Печор, куда мы сами подъехали на машине, она села к нам в машину, мы подъехали к кирхе, где Дарья передала нас гиду по Печорам Елене. Экскурсия Елены по Печорам была просто великолепной!! Рекомендуем обязательно всем! К сожалению, бОльшая часть платы за неё видимо пошла посредникам. 2. В нашей машине Дарья доехала до Музея льна, где передала нас сотруднику музея, проводящему экскурсию. Билеты в музей льна мы оплатили дополнительно сами. Сама экскурсия по Музею льна - на любителя, вам в стихах рассказывают об истории льна. 3. Затем мы пообедали в Печорах в кафе "Черная кошка", которое мы нашли сами. 4. После этого Дарья в нашей машине поехала с нами на Малиновый хутор (КФХ "Барановское"), где передала нас хозяину хутора, который провёл для нас экскурсию по хозяйству и дегустацию. Билеты для посещения хутора мы также оплатили дополнительно сами. Экскурсия и дегустация были великолепными, советуем всем! Можно также купить понравившуюся продукцию (мармелад, конфитюры, вина и наливки из красной и желтой малины, черники, груши, сливы, белой, красной и черной смородины и т. п. ), что мы и сделали. Итог: за то, что агентство по сути подобрало нам эти экскурсии, с нас взяли 7 500 рублей! Эти деньги мы заплатили только за посредничество в услугах других гидов, поскольку ничего кроме сопровождения нас к очередной экскурсии, выделенный нам гид Дарья не сделала. Да ей и нечего было делать в таком формате - ведь все экскурсии проводились другими людьми и мы их оплатили дополнительно! Мы были на своей машине - а если бы это был транспорт агенства, вам пришлось бы заплатить ещё от 3 до 6 тысяч рублей! Если коротко - 7, 5 тысячи за подборку мест для экскурсии это просто непорядочно. К сожалению, мы попались на этот развод агентства - сами виноваты. Никому не рекомендую заказывать эту экскурсию, лучше посетите все эти места самостоятельно, это совсем не трудно.

Юлия