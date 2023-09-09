2 отзыва оставили туристы

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Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)

Музей льна, экоферма со страусами и прогулка по Печорам за один день
Обычно в Печоры едут, чтобы посетить Псково-Печерский монастырь.

Мы же хотим показать вам город с другой стороны! Вы погуляете по загадочному эстонскому кварталу и услышите о возрождении льноводства на Руси, а еще познакомитесь со страусами, оленями и кроликами!
4.6
7 отзывов
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)
Неизведанная Печорская сторона (на вашем авто)

Описание экскурсии

Секреты эстонского квартала

Вы погуляете по нетуристическому району, застроенному во времена, когда Печоры были эстонским Петсери. Мы покажем Евангелическо-лютеранскую кирху с необычным органом, дом Народной дружины, старинные буржуазные особняки и здания почты, банка и бывшей гимназии. А также раскроем, как складывалась история города во времена Эстонской республики.

Музей льна

В формате живой беседы с элементами театрального представления владельцы и основатели музея расскажут вам о выращивании льна и о способах его применения от истоков до наших дней. Кроме того, покажут коллекцию женской и мужской льняной одежды, прялки и льняную бумагу.

Экоферма с удивительными птицами и животными

Вы понаблюдаете за самыми большими птицами на планете Земля — черными африканскими страусами. А также увидите, как живут в естественной среде северные олени, овцы и кролики. По желанию покормите этих милых животных и сделаете фото в их компании.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове. Если вы остановились в Старом Изборске, Печорах или отелях на берегу Псковского озера, можно начать путешествие оттуда.
  • Экскурсия проводится на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей льна — 500 ₽ для взрослых, 350 ₽ для детей и пенсионеров, дошкольники бесплатно, экоферма — 300 ₽
  • По желанию мы можем включить в маршрут Псково-Печерский монастырь. Пожертвование при посещении — от 600 до 1300 ₽ (зависит от количества человек).

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 4274 туристов
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, весёлой прогулкой (насколько это позволяет музейная
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методичка). Работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были учтены все наши пожелания и капризы. Гид/агентство всегда на связи, все организационные вопросы решены
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заранее. Организация экскурсий отличная. Никаких задержек на всём маршруте. При необходимости гиды вносили коррективы в маршруты, подсказывали лучшие решения на наши вопросы. Довольны? Очень довольны!!! Таких красот мы не ожидали увидеть! Истории, рассказанные гидами поражают воображение. Не отказывайте себе в удовольствии посетить Псков! Обращайтесь к Юлии.

По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были+2
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
По нашей просьбе гид/агентство подготовили индивидуальную программу на несколько дней по нескольким городам Псковской области. Были
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Марина
Познавательная программа. Экскурсия в Печорах с гидом Еленой очень интересно и информативно. Чувствуется, что Лена увлечённый человек, эрудированный и знающий историю своего города. Открыла для нас Печеры с другой стороны.
Музей
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льна - масса информации. Интересно. Удивительная подача - экскурсия в стихах! Такой творческий подход впечатляет. Как и те знания, которыми поделился хозяин музея. Лён и конопля это сокровища России!
Ещё посетили Страус-хаус. Милое место. И локация прекрасная и птички впечатляют. Кафе совсем не бюджетно, интересно попробовать страусиное мясо. Довольно вкусно.
Наималиновый хутор не попали, хозяин изменил условия для экскурсантов существенно повысив стоимость. Поэтому по согласованию с гидом и агентством мы туда не поехали.
Экскурсия хороша! Наша семья довольна! Спасибо организаторам и гиду Наталье Ивановне!

Познавательная программа. Экскурсия в Печорах с гидом Еленой очень интересно и информативно. Чувствуется, что Лена увлечённый
Познавательная программа. Экскурсия в Печорах с гидом Еленой очень интересно и информативно. Чувствуется, что Лена увлечённый
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Юлия
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал про всё периоды жизни города и монастыря. Насыщенно, содержательно, лаконично, на все вопросы есть ответы!
Очень рекомендую!
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал
Нашим проводником по Печорскому краю был Дмитрий. Большой знаток, ходячая энциклопедия. Поведал нелёгкую судьбу приграничья, рассказал
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Е
Очень интересная, насыщенная экскурсионная программа. В музее льна узнали столько нового об этом растении! А посещение малиновой фермы оставило неизгладимое впечатление! Очень рекомендую всем. кто любит землю и занимается садоводством. То, что делает эта дружная семья, поражает воображение. А вкуснейшая продукция, которую они производят, не сможет оставить равнодушным никого! Интересно, познавательно, вкусно!
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Ю
Антонина Николаевна, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Это день счастья, день открытия, день путешествие. Я первый раз такой опыт для себя открыла с детьми - экскурсия на автомобиле и сразу в 3 места! И благодаря вам, это было просто прекрасно! Так интересно, тонко, ласково!!! У меня было ощущение, что мы путешествуем семьей! Огромное спасибо за всё! Юля и детишки
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С
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации, рассказано живо, ярко. Рекомендую к посещению.
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Входит в следующие категории Пскова

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