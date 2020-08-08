2 отзыва оставили туристы

Агентство, которому вы платите деньги, просто выступает посредником. Интересно, что сразу после того, как представитель агентства Дарья встретила нас в Печорах, она сказала, что мы должны уплатить ей деньги за экскурсию. Именно сразу, хотя обычно экскурсия оплачивается ПОСЛЕ её завершения. Вскоре мы поняли, почему деньги с нас потребовали сразу. В итоге, выделенная нам агентством Дарья сделала следующее: 1. У автовокзала Печор, куда мы сами подъехали на машине, она села к нам в машину, мы подъехали к кирхе, где Дарья передала нас гиду по Печорам Елене. Экскурсия Елены по Печорам была просто великолепной!! Рекомендуем обязательно всем! К сожалению, бОльшая часть платы за неё видимо пошла посредникам. 2. В нашей машине Дарья доехала до Музея льна, где передала нас сотруднику музея, проводящему экскурсию. Билеты в музей льна мы оплатили дополнительно сами. Сама экскурсия по Музею льна - на любителя, вам в стихах рассказывают об истории льна. 3. Затем мы пообедали в Печорах в кафе "Черная кошка", которое мы нашли сами. 4. После этого Дарья в нашей машине поехала с нами на Малиновый хутор (КФХ "Барановское"), где передала нас хозяину хутора, который провёл для нас экскурсию по хозяйству и дегустацию. Билеты для посещения хутора мы также оплатили дополнительно сами. Экскурсия и дегустация были великолепными, советуем всем! Можно также купить понравившуюся продукцию (мармелад, конфитюры, вина и наливки из красной и желтой малины, черники, груши, сливы, белой, красной и черной смородины и т. п. ), что мы и сделали. Итог: за то, что агентство по сути подобрало нам эти экскурсии, с нас взяли 7 500 рублей! Эти деньги мы заплатили только за посредничество в услугах других гидов, поскольку ничего кроме сопровождения нас к очередной экскурсии, выделенный нам гид Дарья не сделала. Да ей и нечего было делать в таком формате - ведь все экскурсии проводились другими людьми и мы их оплатили дополнительно! Мы были на своей машине - а если бы это был транспорт агенства, вам пришлось бы заплатить ещё от 3 до 6 тысяч рублей! Если коротко - 7, 5 тысячи за подборку мест для экскурсии это просто непорядочно. К сожалению, мы попались на этот развод агентства - сами виноваты. Никому не рекомендую заказывать эту экскурсию, лучше посетите все эти места самостоятельно, это совсем не трудно.
Юлия
Ответ гида:Уважаемый Владимир, большое спасибо, что нашли время написать отзыв. Мы очень огорчены этой ситуацией, и в курсе ее. От агентства хотим пояснить следующее: в сумму 7500 входит не только подбор музеев, а все экскурсионное сопровождение, кроме входных билетов, т. к. они приобретаются по количеству человек в группе. Вся эта информация и суммы были известны вам заранее при бронировании из описания. Маршрут с несколькими точками посещения сменяющими друг друга рассказчиками. Как изначально оговаривалось, на своей машине вы приехали в Печоры, откуда изначально пожелали начать экскурсию. Дарья, которая вас встретила в Печорах – не представитель агентства, а квалифицированный гид с опытом работы с 2003 года. Всю дорогу Даша рассказывала вам о Печорах, а Печорском районе, где вы находились, причем с той позиции, что вы просили «не перекармливать датами», а не молча довозила вас до места и передавала в музей. Деньги за экскурсию она попросила у вас заранее, так как, по обыкновению, туристическое обслуживание предполагает предоплату, а не постоплату, а по пути Даша как раз оплачивала экскурсионное обслуживание там, где это предусмотрено. Музеи и фермы в этой программе частные, и там экскурсию проводят сотрудники или сами владельцы. Если бы вы пошли в Псково-Печерский монастырь, то по территории монастыря экскурсию проводила бы Дарья, она там аккредитована, но вы отказались. После того, как вы посетили «эстонский квартал» и музей льна, Даша показала вам монастырскую площадь с кафе, предоставив время для самостоятельного обеда, так как ехать на страусиную ферму вы отказались. Когда вы выехали после программы в Псков, то она рассказывала вам также и о Пскове и скобарях, наших псковских традициях и легендах. Владимир, очень жаль, что у вас остался негативный настрой, это хороший маршрут, а наш печорский район очень самобытный и яркий. Конечно, все музеи и фермы можно посетить самостоятельно, без экскурсий, как и любые достопримечательности. Но мы убеждены, что именно рассказы гидов-экскурсоводов позволяют сделать путешествие более запоминающимся, а их советы помогают никуда не опоздать и увидеть все запланированное за один день. Желаем путешествовать с хорошим настроением, а если вы еще в Пскове или когда-нибудь приедете к нам, предлагаем посетить бесплатно одну из наших экскурсий.