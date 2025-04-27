Александра проводит ещё 6 экскурсий

Псков — город с характером. Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина. Псковские церкви впечатлят вас самобытной архитектурой, а Троицкий собор — семиярусным иконостасом. На прогулке по кремлю и Довмонтову городу вы услышите о народном вече и статусе Пскова в средневековой Европе.
Старый Изборск. Вы осмотрите Труворово городище, оцените толщину крепостных стен и подниметесь на одну из башен. Спустившись к 12 родникам, проверите целебную силу их воды. А после мы выйдем на Городищенское озеро, где можно встретить лебедей.
Псково-Печорский монастырь. Вы побываете в монастыре, который ни разу не закрывался, узнаете о его подвижниках, об укреплениях обители-крепости. А в свободное время сможете приложиться к чудотворной иконе Успения Божией Матери и посетить Ближние пещеры, где находится погребение монахов и первых святых Псково-Печерского монастыря Марка, Лазаря, Иоана и монахини Вассы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Обратите внимание: в формате групповой экскурсии посещение дальних пещер невозможно. В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника, поэтому доступ туда ограничен
В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры
Экскурсия проходит в приграничном районе Псковской области: нужно обязательно взять с собой документы, удостоверяющие личность
Места в автобусе распределяются автоматически и зависят от номера заявки и даты приобретения экскурсии (чем раньше приобретаете экскурсию — тем ближе к началу салона будут располагаться ваши места)
Программа экскурсии спланирована так, чтобы вы гарантированно успевали добраться до ж/д вокзала самостоятельно от площади Ленина (точка окончания программы) к отправлению поездов на Москву в 19:30 и Санкт-Петербург в 19:32. Если в день экскурсии будет предусмотрен трансфер на ж/д вокзал для группы, то вы сможете выйти там. Точную информацию можно узнать накануне экскурсии
Время отправления на экскурсию может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС-оповещение от организатора на номер, указанный при бронировании
Участвовать в экскурсии можно с детьми от 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
К сожалению, животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входные билеты на объекты включены в стоимость
Обед включён в билет с питанием. Если вы выбрали билет без питания, групповой комплексный обед необходимо заказать заранее — не позднее чем за день до экскурсии. После этого внести изменения будет нельзя. Для путешественников без обеда предусмотрено 45 минут свободного времени для самостоятельного питания
Обратите внимание: во время обслуживания группы кафе не сможет приготовить полноценные блюда по меню. Будут доступны только лёгкие позиции, например салат, суп дня, напиток или десерт
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
«Учащийся» (от 14 лет/студент), с обедом
4800 ₽
«Взрослый», без обеда
4100 ₽
«Учащийся» (от 14 лет/студент), без обеда
4000 ₽
«Пенсионер», без обеда
4000 ₽
«Ребёнок» (от 5 до 14 лет), без обеда
3900 ₽
«Пенсионер», с обедом
4800 ₽
«Взрослый», с обедом
4900 ₽
«Ребёнок» (от 5 до 14 лет), с обедом
4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пароменской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 23678 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
5
3
3
2
–
1
–
борис
Посетили экскурсию «Псков — Изборск — Печоры» и остались в полном восторге! Хочу отметить высочайший уровень организации всего путешествия — от своевременного прибытия автобуса до комфортного размещения в транспорте.
Особую благодарность читать дальшеуменьшить
хочется выразить нашему экскурсоводу. Профессионал своего дела, который не просто рассказывает исторические факты, а действительно влюбляет в этот удивительный край. Рассказ был интересным, живым, без излишней зазубренности, дат и имен, что позволило легко воспринимать информацию и запоминать её.
Маршрут включает в себя три уникальных места, каждое из которых по-своему впечатляет. Псков с его богатой историей, Изборск с живописными пейзажами и Псково-Печерский монастырь создают незабываемое впечатление. В целом, экскурсия превзошла все ожидания. Обязательно вернемся в эти места снова, чтобы увидеть их в разное время года. Большое спасибо организаторам и экскурсоводу за подаренные эмоции и новые знания!
+2
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Юлия
Чудесная экскурсия и невероятная Виолетта, которая нам её провела)) Я не любитель групповых экскурсий, эта была первой и благодаря аудиогиду, формат мне даже понравился))) можно слоняться одной, и слышать всё читать дальшеуменьшить
о чем рассказывает гид. В экскурсии мне было мало самого Пскова, но учитывая, что длится она 10 часов, больше и не влезет))) Самый длительный переезд составляет час, но пока едешь, наслаждаешься пейзажами и рассказом, время пролетает незаметно.
+1
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Александра
Хотелось бы поблагодарить водителя Александра и гида Марию за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия прошла очень интересно! Гид Мария действительно хорошо разбирается в читать дальшеуменьшить
истории страны и своего любимого города. Она рассказала не только о городах и его жителях, напитках, еде, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления и желание вернуться.
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И
Инна
Экскурсия очень насыщенная и четная по таймингу, иначе не получится вместить за один день столько информации. Организация на высшем уровне, экскурсовод рассказывает подробно и увлеченно, с теплом относится к истории читать дальшеуменьшить
любимого края и России в целом. Для нас это путешествие было одним из лучших, однозначно рекомендуем всем, кто не был в этих местах и выбирает с кем их посетить. Времени хватило на все, обед вкусный.
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Михаил
Экскурсия - замечательная!
Нам повезло с гидом! Юлия Владимировна - профессионал высокого уровня! Интересно и познавательно вела экскурсии и в Кремле и в Изборске и в Печорах. Вся группа была под ее контролем постоянно, а это 47 человек! Мы замечательно провели этот день на Псковской земле!
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А
Александр
Все супер, Гид Виолетта проводила экскурсию, маршрут построен идеально, гид всегда в контакте, на протяжении всего маршрута рассказ истории города и его окрестностях. Даже удалось побывать в Городищенской церкви. Все отлично, всем рекомендую.
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