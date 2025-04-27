Александра проводит ещё 6 экскурсий

Это будет подробное знакомство с достопримечательностями Пскова и его окрестностей. В группе до 46 человек вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники. Посетите место первого поселения изборян и побываете на «лебедином» озере, а в Псково-Печорском монастыре прикоснетесь к святыням и узнаете о жизни отшельников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Псков — город с характером. Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина. Псковские церкви впечатлят вас самобытной архитектурой, а Троицкий собор — семиярусным иконостасом. На прогулке по кремлю и Довмонтову городу вы услышите о народном вече и статусе Пскова в средневековой Европе.

Старый Изборск. Вы осмотрите Труворово городище, оцените толщину крепостных стен и подниметесь на одну из башен. Спустившись к 12 родникам, проверите целебную силу их воды. А после мы выйдем на Городищенское озеро, где можно встретить лебедей.

Псково-Печорский монастырь. Вы побываете в монастыре, который ни разу не закрывался, узнаете о его подвижниках, об укреплениях обители-крепости. А в свободное время сможете приложиться к чудотворной иконе Успения Божией Матери и посетить Ближние пещеры, где находится погребение монахов и первых святых Псково-Печерского монастыря Марка, Лазаря, Иоана и монахини Вассы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Обратите внимание: в формате групповой экскурсии посещение дальних пещер невозможно. В пещерах существует свой микроклимат, нарушение которого сказывается на состоянии песчаника, поэтому доступ туда ограничен

В рамках экскурсии у вас будет свободное время (~50-60 минут) для посещения ближних пещер: вы сможете поставить свечи в храме, написать записки, купить сувениры

Экскурсия проходит в приграничном районе Псковской области: нужно обязательно взять с собой документы, удостоверяющие личность

Места в автобусе распределяются автоматически и зависят от номера заявки и даты приобретения экскурсии (чем раньше приобретаете экскурсию — тем ближе к началу салона будут располагаться ваши места)

Программа экскурсии спланирована так, чтобы вы гарантированно успевали добраться до ж/д вокзала самостоятельно от площади Ленина (точка окончания программы) к отправлению поездов на Москву в 19:30 и Санкт-Петербург в 19:32. Если в день экскурсии будет предусмотрен трансфер на ж/д вокзал для группы, то вы сможете выйти там. Точную информацию можно узнать накануне экскурсии

Время отправления на экскурсию может незначительно меняться. Накануне экскурсии вы получите СМС-оповещение от организатора на номер, указанный при бронировании

Участвовать в экскурсии можно с детьми от 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых

К сожалению, животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Дополнительные расходы