Александра проводит ещё 6 экскурсий

Псков — город 🏙️ с характером. Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина. Псковские церкви впечатлят вас самобытной архитектурой, а Троицкий собор — семиярусным иконостасом. На прогулке 👣 по кремлю и Довмонтову городу вы услышите о народном вече и статусе Пскова в средневековой Европе.
Старый Изборск. Вы осмотрите Труворово городище, оцените толщину крепостных стен и подниметесь на одну из башен. Спустившись к 12 родникам, проверите целебную силу их воды. А после мы выйдем на Городищенское озеро, где можно встретить лебедей.
Псково-Печорская лавра. Вы побываете в монастыре, который ни разу не закрывался, узнаете о его подвижниках, об укреплениях обители-крепости. А в свободное время сможете приложиться к чудотворной иконе Успения Божией Матери и посетить пещеры, где отшельники уединялись для молитв.
Как проходит экскурсия ⛳
Дополнительные расходы