Александра проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Псков — город 🏙️ с характером. Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина. Псковские церкви впечатлят вас самобытной архитектурой, а Троицкий собор — семиярусным иконостасом. На прогулке 👣 по кремлю и Довмонтову городу вы услышите о народном вече и статусе Пскова в средневековой Европе.

Старый Изборск. Вы осмотрите Труворово городище, оцените толщину крепостных стен и подниметесь на одну из башен. Спустившись к 12 родникам, проверите целебную силу их воды. А после мы выйдем на Городищенское озеро, где можно встретить лебедей.

Псково-Печорская лавра. Вы побываете в монастыре, который ни разу не закрывался, узнаете о его подвижниках, об укреплениях обители-крепости. А в свободное время сможете приложиться к чудотворной иконе Успения Божией Матери и посетить пещеры, где отшельники уединялись для молитв.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

До 24 апреля экскурсия ⛳ проводится по вторникам и воскресеньям. С 25 апреля по 3 октября по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ближние пещеры вы сможете посетить в свободное время (~40 минут). Также вы сможете поставить свечи в храме и написать записки, купить сувениры 🎁. В формате групповой экскурсии 🧭 посетить Дальние пещеры нет возможности.

Дополнительные расходы