Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия

Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители

Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
Это будет подробное знакомство с достопримечательностями 🏛️ Пскова и его окрестностей.

В группе до 40 человек вы осмотрите башни Псковского кремля, белоснежные церкви и колоритные памятники.

Посетите место первого поселения изборян и побываете на «лебедином» озере, а в Псково-Печорской лавре прикоснетесь к святыням и узнаете о жизни отшельников.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Псков — город 🏙️ с характером. Мы проедем по улицам, во время остановок рассмотрим памятники разных времен — от княгини Ольги до Ленина. Псковские церкви впечатлят вас самобытной архитектурой, а Троицкий собор — семиярусным иконостасом. На прогулке 👣 по кремлю и Довмонтову городу вы услышите о народном вече и статусе Пскова в средневековой Европе.

Старый Изборск. Вы осмотрите Труворово городище, оцените толщину крепостных стен и подниметесь на одну из башен. Спустившись к 12 родникам, проверите целебную силу их воды. А после мы выйдем на Городищенское озеро, где можно встретить лебедей.

Псково-Печорская лавра. Вы побываете в монастыре, который ни разу не закрывался, узнаете о его подвижниках, об укреплениях обители-крепости. А в свободное время сможете приложиться к чудотворной иконе Успения Божией Матери и посетить пещеры, где отшельники уединялись для молитв.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • До 24 апреля экскурсия ⛳ проводится по вторникам и воскресеньям. С 25 апреля по 3 октября по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
  • Ближние пещеры вы сможете посетить в свободное время (~40 минут). Также вы сможете поставить свечи в храме и написать записки, купить сувениры 🎁. В формате групповой экскурсии 🧭 посетить Дальние пещеры нет возможности.

Дополнительные расходы

  • входные билеты 🎫 в Изборскую крепость: 100 руб. — взрослый, 50 руб. — пенсионеры, 30 руб. — дети (обязательно)
  • групповой обед: 350 руб. /человека (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия

Экскурсия проводится во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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