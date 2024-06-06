Святогорский монастырь

Найдено 10 экскурсий в категории «Святогорский монастырь» в Пскове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
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    Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
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    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
    Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
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    школе:)). Комфортабельный автобус. По пути есть несколько достопримечательностей, про которые даже не слышал, экскурсовод объяснила. На вопросы по экскурсии получил удовлетворяющие меня ответы. Возьмите немного мелочи, чтобы возложить цветы, купленные у пушкиногорских бабушек к могиле Пушкина или героям инженерных войск, которые разминировали и храм и могилу поэта. Во второй части экскурсии понравилась история прообразов сёстёр Лариных в "Евгении Онегине" и собственно место, где эти девушки жили. Рекомендую данную экскурсию к посещению.

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    По местам Михайловской ссылки Пушкина
    С Анной мы провели 3 незабываемых дня на Псковской земле. Экскурсии по пушкинским местам, в Псково-Печорскую лавру, в Изборск, по древним
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    монастырям города. Лучшего гида трудно и представить. Глубокие знания истории, грамотная подача информации, интересные факты, большая научная и просветительская работа в ее активе. Анна прекрасный рассказчик, добрый и порядочный человек. Высший бал и лучшие рекомендации.

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Ездили 11 мая в Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское) и Святогорский монастырь. Экскурсия прекрасно организована, был предусмотрен обед (по желанию). Но,
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    конечно, как бы хороши ни были организация и достопримечательности, очень многое зависит от экскурсовода. А в нашем случае экскурсовод был превосходный. Гид с примечательной фамилией Стерлядкина обладает глубокими и обширными знаниями, при этом она очень спокойно, без спешки, но и без задержек, ведет экскурсию, интеллигентна, тактична, ни разу не повысила голоса, но держит внимание всей группы без усилий. Мы были с двумя детьми - 15 и 9 лет, и они оба как никогда слушали экскурсовода на протяжении всей поездки. Мы как будто побывали в гостях у нашего великого поэта, пообщались с ним и его окружением, прикоснулись к удивительной красоте чувств и поэзии. Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Отдельная благодарность - гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне за превосходное знание биографии А. С. Пушкина, позвоновательную, неутомительную и интересную экскурсию!!!
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании, без перегрузки информацией и переездами. Отличная экскурсия и замечательные организаторы. Рекомендую!
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Святогорский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. В Пушкинский заповедник из Пскова
  3. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
  4. По местам Михайловской ссылки Пушкина
  5. Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Какие места ещё посмотреть в Пскове
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Святогорский монастырь" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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