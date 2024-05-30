Экскурсии в Михайловское из Пскова

Найдено 16 экскурсий в категории «Михайловское» в Пскове, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
В Пушкинский заповедник из Пскова
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500 за всё до 20 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334 за всё до 4 чел.
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
427 отзывов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 2 800 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы: «В гостях у Пушкина»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Невыдуманные истории Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Пушкинские Горы: по местам великого поэта
Начало: Г. Псков
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме ПН и последнего ВТ месяца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 400 за всё до 10 чел.
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Пушкинские Горы (Михайловское, Петровское) и цепные мосты в Острове
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Были на двух экскурсиях "Атмосферы путешествий", поэтому могу смело порекомендовать не только эту экскурсию, но и тур-фирму вообще. Четкая организация,
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    хорошие чистые автобусы, наличие аудио-гарнитуры, прекрасные профессиональные гиды. На данной экскурсии хочу рекомендовать брать комплексный обед. Здесь он проходит в отличном ресторане и действительно вкусный. Не могу не отметить замечательного гида - Виолетту. Очень понравилась всей нашей семье. Прекрасная девушка, очень приятный человек и замечательный гид. Спасибо)

  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь за 1 день (на вашем авто)
    Великолепная экскурсия! Несмотря на знание биографии А. С. Пушкина услышали много нового. Наш гид Алина владеет огромным запасом информации. В сочетании с отличным чтением отрывков пушкинских произведений это дает много положительных эмоций! Спасибо!!!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Очень повезло с экскурсоводом: Светлана прекрасно преподносит информацию, везде успевали, много увидели.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Гид просто восторг. Погружение в жизнь Пушкина великолепно. Отлично организована экскурсия, несмотря на праздничные дни, мы нигде не стояли в очереди. Обед был тоже на высоте. Очень вкусно, спасибо большое
  • А
    Артем
    25 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод достаточно интересно рассказывает историю жизни великого поэта(для тех кто забыл или никогда особо не интересовался в
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    школе:)). Комфортабельный автобус. По пути есть несколько достопримечательностей, про которые даже не слышал, экскурсовод объяснила. На вопросы по экскурсии получил удовлетворяющие меня ответы. Возьмите немного мелочи, чтобы возложить цветы, купленные у пушкиногорских бабушек к могиле Пушкина или героям инженерных войск, которые разминировали и храм и могилу поэта. Во второй части экскурсии понравилась история прообразов сёстёр Лариных в "Евгении Онегине" и собственно место, где эти девушки жили. Рекомендую данную экскурсию к посещению.

  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Поездка была замечательная, жаль, что в Святогорском монастыре не всё можно посмотреть из-за реставрации к юбилею Пушкина. В Михайловском и Тригорском очень красиво и интересно. Организация экскурсии отличная.
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км.
    Интересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 кмИнтересная и позновательная экскурсия. Претензий нет. Совет: иметь удобную обувь и рассчитывать силы на проход 3-5 км
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
    Экскурсовод Юлия очень понравилась как рассказчик и как организатор. Время пролетело незаметно. Единственное, что не хорошо, так это потерянное время
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    в Святогорском монастыре. Зачем возить туда туристов если из-за ремонта даже нет места чтобы группа могла постоять и послушать экскурсовода, стройка идёт полным ходом, кругом пыль, рабочие носят стройматериалы.

  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам! Мария замечательный рассказчик, чудесно
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    знает и читает стихи Пушкина! Я тоже очень люблю творчество поэта - ведь не зря нас с сестрой мама назвала Татьяной и Ольгой 🤣 С погодой нам тоже очень повезло! Всем рекомендую эту экскурсию и Марию Рышкевич!!!

    Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!Огромное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич, которая провела для нас 9 мая прекрасную экскурсию по Пушкинским местам!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Михайловское»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
  3. В Пушкинский заповедник из Пскова
  4. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
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  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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