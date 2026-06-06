Узнать историю древней цитадели, а ещё увидеть Кром, Довмонтов город, Рыбники и главные площади
За какие преступления псковичи могли приговорить человека к смертной казни? Как юродивый Николай Салос спас город от гнева Ивана Грозного? Зачем жители держали кромских псов? Ответы ждут вас на древних улицах Пскова. Вы увидите крепостные стены, Троицкий собор и знаковые локации центра. А ещё мы поговорим о жизни города в разные эпохи и судьбах известных людей.
Описание экскурсии
Площадь Ленина хранит память о разных эпохах: здесь были древнее кладбище, шумный торг времён Псковской республики и центр губернской жизни.
Рыбники — исторический район на берегу реки Псковы, где с древних времён и до 20 века располагался рыбный рынок. С противоположного берега мы увидим квартал, который напоминает о немецких купцах Ганзейского союза.
Довмонтов город. Вторая линия укреплений кремля, которая связана с именем одного из самых почитаемых правителей Пскова. Это место до сих пор хранит атмосферу Средневековья.
Кром и Троицкий собор — сердце древнего Пскова и место, откуда начиналась история города. Здесь возвышается главный духовный символ — величественный храм высотой около 66 метров.
Слияние рек Псковы и Великой и набережная. Увидите крепость со стороны реки и живописную панораму, которой любовался Пушкин.
Октябрьская площадь. Здесь мы поговорим о городском развитии, земских учреждениях и доходном доме Викенгейзера.
Дом губернатора — памятник архитектуры 18 века и важное свидетельство губернской истории Пскова. Его облик менялся вместе с городом, а каждый наместник оставлял в нём свой след.
Организационные детали
В стоимость включён вход в Кром
Для посещения Троицкого собора женщинам желательно иметь платок
Кофе-пауза и обед в программу не входят, но если нужно, подскажу хорошие места в центре города
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Пскову и Псковскому району. В Пскове я живу уже более 20 лет и за это время успела по-настоящему полюбить этот древний город, его историю, атмосферу и читать дальшеуменьшить
особый характер.
История всегда была моим интересом, поэтому со временем я решила стать гидом и делиться этой любовью к Пскову с путешественниками. Мне нравится встречаться с людьми из разных городов, показывать им знакомые места по-новому и помогать почувствовать душу города.
Особенно люблю рассказывать о Псковском Кремле, старинных храмах и монастырях, городских легендах, судьбах людей и событиях, которые формировали историю Пскова на протяжении веков.
На экскурсиях для меня важно создать не просто прогулку с фактами и датами, а живое, интересное и душевное путешествие, которое останется в памяти.
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