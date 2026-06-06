За какие преступления псковичи могли приговорить человека к смертной казни? Как юродивый Николай Салос спас город от гнева Ивана Грозного? Зачем жители держали кромских псов? Ответы ждут вас на древних улицах Пскова. Вы увидите крепостные стены, Троицкий собор и знаковые локации центра. А ещё мы поговорим о жизни города в разные эпохи и судьбах известных людей.

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Описание экскурсии

Площадь Ленина хранит память о разных эпохах: здесь были древнее кладбище, шумный торг времён Псковской республики и центр губернской жизни.

Рыбники — исторический район на берегу реки Псковы, где с древних времён и до 20 века располагался рыбный рынок. С противоположного берега мы увидим квартал, который напоминает о немецких купцах Ганзейского союза.

Довмонтов город. Вторая линия укреплений кремля, которая связана с именем одного из самых почитаемых правителей Пскова. Это место до сих пор хранит атмосферу Средневековья.

Кром и Троицкий собор — сердце древнего Пскова и место, откуда начиналась история города. Здесь возвышается главный духовный символ — величественный храм высотой около 66 метров.

Слияние рек Псковы и Великой и набережная. Увидите крепость со стороны реки и живописную панораму, которой любовался Пушкин.

Октябрьская площадь. Здесь мы поговорим о городском развитии, земских учреждениях и доходном доме Викенгейзера.

Дом губернатора — памятник архитектуры 18 века и важное свидетельство губернской истории Пскова. Его облик менялся вместе с городом, а каждый наместник оставлял в нём свой след.

Организационные детали