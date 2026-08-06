63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в путешествие сквозь века — от основания кремля до наших дней. Вы узнаете, как Псков начинался и какие события пережил. Раскроете тайны крепостных стен, палат и старинных церквей. Услышите о князьях, купцах и великих сражениях. Прочувствуете дух истории древнего города и ощутите всю красоту Псковской земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

от 6400 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Пскове

Описание экскурсии

Пешая прогулка по Псковскому кремлю (2 часа)

Когда-то славяне-кривичи заложили укреплённое поселение, с которого начался Псков. Здесь, на древней земле, вы познакомитесь с первыми страницами истории города.

В стенах Троицкого собора поймёте, почему Псков называют Домом святой Троицы и узнаете, почему здесь так чтят святую княгиню Ольгу

На Вечевой площади погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова — и выясните, как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь

В Довмонтовом городе узнаете о легендарном князе Довмонте — «супергерое» Средневековья. Увидите фундаменты старинных церквей — а я расскажу, как на такой маленькой территории возникло столько храмов и как все они оказались под землёй

По городу на автомобиле или пешком (1,5 часа)

У храма Николы со Усохи — одного из красивейших храмов средневекового Пскова — обсудим псковскую школу церковного зодчества

У подножия Покровской башни я расскажу, как в 16 веке удалось отстоять город и какие духовные силы помогли в тяжёлые минуты сражения

Проедем по улицам старой части города и осмотрим средневековые стены, башни, церкви и купеческие палаты

А у Поганкиных палат вы узнаете о купце Плюшкине и его сокровищах и откроете тайну «варяжской гостьи» и «псковского губернатора»

А в завершение экскурсии пролистаем последние страницы истории города и вновь окажемся в Пскове 21 века.

Организационные детали