63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Кремль

5 век. В первую очередь вы посетите то место, где зарождался один из древнейших городов России, — в Псковском Кремле — в сердце Пскова. В 5 веке на территории нынешней Псковской земли пришли славяне-кривичи. Я расскажу, как на высоком мысу при слиянии двух рек — Великой и Псковы они образовали первое укрепленное поселение, положившее начало будущему Пскову. Перед вами откроются картины рождения нового города.

В первую очередь вы посетите то место, где зарождался один из древнейших городов России, — в Псковском Кремле — в сердце Пскова. В 5 веке на территории нынешней Псковской земли пришли славяне-кривичи. Я расскажу, как на высоком мысу при слиянии двух рек — Великой и Псковы они образовали первое укрепленное поселение, положившее начало будущему Пскову. Перед вами откроются картины рождения нового города. 10 век. Пред вами предстанет символ всей Псковской Земли — величественный Троицкий Собор. Псков это духовный центр — был есть и остается таковым. Тысячи паломников приезжают ежегодно к Дому святой Троицы — именно так называли свой город псковичи. Понять, почему Псков стал домом Троицы, вам предстоит внутри собора — уверен, вы разгадаете эту загадку. Я расскажу историю строительства собора. Главный храм Пскова неразрывно связан с жизнью святой княгини Ольги. Я объясню, почему в Пскове так чтят великую киевскую княгиню.

Пред вами предстанет символ всей Псковской Земли — величественный Троицкий Собор. Псков это духовный центр — был есть и остается таковым. Тысячи паломников приезжают ежегодно к Дому святой Троицы — именно так называли свой город псковичи. Понять, почему Псков стал домом Троицы, вам предстоит внутри собора — уверен, вы разгадаете эту загадку. Я расскажу историю строительства собора. Главный храм Пскова неразрывно связан с жизнью святой княгини Ольги. Я объясню, почему в Пскове так чтят великую киевскую княгиню. 14 век. Я расскажу об эпохе псковской славы и расцвета. Мы отправимся в центр городской жизни — Вечевую площадь, где вы окунетесь в атмосферу средневекового Пскова — услышите голоса народного вече. Представите себя на месте псковичей эпохи псковской демократии. В вольном граде Пскове вече решало все общегосударственные дела. Вы узнаете о политическом и административном устройстве Псковской Республики — как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь.

Я расскажу об эпохе псковской славы и расцвета. Мы отправимся в центр городской жизни — Вечевую площадь, где вы окунетесь в атмосферу средневекового Пскова — услышите голоса народного вече. Представите себя на месте псковичей эпохи псковской демократии. В вольном граде Пскове вече решало все общегосударственные дела. Вы узнаете о политическом и административном устройстве Псковской Республики — как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь. Довмонтов город. В этом уникальном музее под открытом небом вы узнаете о самом знаменитом князе Довмонте (Тимофее).

В этом уникальном музее под открытом небом вы узнаете о самом знаменитом князе Довмонте (Тимофее). Псковские Помпеи. Довмонтов город также называют «Псковские Помпеи». Что это? Таинственные лабиринты или остатки неизвестных сооружений? Дело в том что, псковичи возвели здесь более 20 церковных и гражданских построек из камня. К сожалению, они не сохранились до наших дней. О древней застройке можно судить лишь по приподнятым над землей фундаментам некоторых средневековых церквей. Я объясню, зачем столько храмов на столь маленькой территории и как случилось, что все они оказались под землей. Поможет мне в этом удивительная наука археология. Каждый год в Пскове проходят археологические раскопки — и всегда это новые открытия и находки. Практически каждый житель города уже в школе или институте бывал или работал на раскопках. Со студенческой скамьи и уже более 10 лет соприкасался с живой историей Пскова и ваш покорный слуга. Я познакомлю вас с археологическим наследием города и расскажу, как работают учёные-археологи.

На автомобиле

16 век. У подножия знаменитой Покровской башни вы узнаете героическую историю Пскова. Возведённая в конце 15 – начале 16в., она является самой мощной крепостной башней города и самой большой боевой башней в Европе. В 1581г. здесь разгорелось ожесточенное сражение между войском Польского короля Стефана Батория и войском Ивана Грозного, решившее судьбу Пскова и русских земель. Я расскажу о битве, овеянной славой и легендами, о том, как псковичам удалось отстоять город и какие духовные силы помогли им в тяжёлые минуты сражения.

У подножия знаменитой Покровской башни вы узнаете героическую историю Пскова. Возведённая в конце 15 – начале 16в., она является самой мощной крепостной башней города и самой большой боевой башней в Европе. В 1581г. здесь разгорелось ожесточенное сражение между войском Польского короля Стефана Батория и войском Ивана Грозного, решившее судьбу Пскова и русских земель. Я расскажу о битве, овеянной славой и легендами, о том, как псковичам удалось отстоять город и какие духовные силы помогли им в тяжёлые минуты сражения. 17 век. Проехав по улицам старой части Пскова осмотрим средневековые стены, крепости и башни, церкви, купеческие палаты — удивительное наследие гражданской архитектуры. Таким количеством каменных палат может похвастаться только Псков! Вы узнаете о городе в 17 веке, о знаменитом купце Поганкине и Поганкиных палатах.

Проехав по улицам старой части Пскова осмотрим средневековые стены, крепости и башни, церкви, купеческие палаты — удивительное наследие гражданской архитектуры. Таким количеством каменных палат может похвастаться только Псков! Вы узнаете о городе в 17 веке, о знаменитом купце Поганкине и Поганкиных палатах. 21 век. Посетив основные исторические достопримечательности Пскова и проехав по его древним улицам, мы перелистнем последние страницы истории и вновь окажемся в современном Пскове 21 века возле Псковского Кремля, где и завершится экскурсия.

Если у вас останутся вопросы, я с радостью постараюсь ответить на них.

Псков — это гармония природы и мудрость веков — тысячелетней истории. Уверен, что после экскурсии вы ощутите красоту древней Псковской земли, обаяние псковских храмов, самобытность архитектуры, величие крепостных стен. Проникнувшись духом истории, а также чистотой и компактностью Пскова, вы поймете, что его можно считать подлинно русским и в то же время европейским городом.