63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии с посещением Кремля

Владимир
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Владимир – ваш гид
Я стану для вас тем человеком, благодаря которому вы получите необходимые для полноценного изучения города впечатления, знания и опыт.

Мы отправимся в путешествие в глубину веков, от основания Псковского Кремля в 5 веке до наших дней.

Я открою великое наследие Пскова, расскажу о главных событиях и героях каждой эпохи города, о его роли в истории всей России.
2610 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча пл.Ленина
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У этой экскурсии63 отзыва
4.9
Псков древний и современный
Псков древний и современный

Программа

Кремль

  • 5 век. В первую очередь вы посетите то место, где зарождался один из древнейших городов России, — в Псковском Кремле — в сердце Пскова. В 5 веке на территории нынешней Псковской земли пришли славяне-кривичи. Я расскажу, как на высоком мысу при слиянии двух рек — Великой и Псковы они образовали первое укрепленное поселение, положившее начало будущему Пскову. Перед вами откроются картины рождения нового города.
  • 10 век. Пред вами предстанет символ всей Псковской Земли — величественный Троицкий Собор. Псков это духовный центр — был есть и остается таковым. Тысячи паломников приезжают ежегодно к Дому святой Троицы — именно так называли свой город псковичи. Понять, почему Псков стал домом Троицы, вам предстоит внутри собора — уверен, вы разгадаете эту загадку. Я расскажу историю строительства собора. Главный храм Пскова неразрывно связан с жизнью святой княгини Ольги. Я объясню, почему в Пскове так чтят великую киевскую княгиню.
  • 14 век. Я расскажу об эпохе псковской славы и расцвета. Мы отправимся в центр городской жизни — Вечевую площадь, где вы окунетесь в атмосферу средневекового Пскова — услышите голоса народного вече. Представите себя на месте псковичей эпохи псковской демократии. В вольном граде Пскове вече решало все общегосударственные дела. Вы узнаете о политическом и административном устройстве Псковской Республики — как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь.
  • Довмонтов город. В этом уникальном музее под открытом небом вы узнаете о самом знаменитом князе Довмонте (Тимофее).
  • Псковские Помпеи. Довмонтов город также называют «Псковские Помпеи». Что это? Таинственные лабиринты или остатки неизвестных сооружений? Дело в том что, псковичи возвели здесь более 20 церковных и гражданских построек из камня. К сожалению, они не сохранились до наших дней. О древней застройке можно судить лишь по приподнятым над землей фундаментам некоторых средневековых церквей. Я объясню, зачем столько храмов на столь маленькой территории и как случилось, что все они оказались под землей. Поможет мне в этом удивительная наука археология. Каждый год в Пскове проходят археологические раскопки — и всегда это новые открытия и находки. Практически каждый житель города уже в школе или институте бывал или работал на раскопках. Со студенческой скамьи и уже более 10 лет соприкасался с живой историей Пскова и ваш покорный слуга. Я познакомлю вас с археологическим наследием города и расскажу, как работают учёные-археологи.

На автомобиле

  • 16 век. У подножия знаменитой Покровской башни вы узнаете героическую историю Пскова. Возведённая в конце 15 – начале 16в., она является самой мощной крепостной башней города и самой большой боевой башней в Европе. В 1581г. здесь разгорелось ожесточенное сражение между войском Польского короля Стефана Батория и войском Ивана Грозного, решившее судьбу Пскова и русских земель. Я расскажу о битве, овеянной славой и легендами, о том, как псковичам удалось отстоять город и какие духовные силы помогли им в тяжёлые минуты сражения.
  • 17 век. Проехав по улицам старой части Пскова осмотрим средневековые стены, крепости и башни, церкви, купеческие палаты — удивительное наследие гражданской архитектуры. Таким количеством каменных палат может похвастаться только Псков! Вы узнаете о городе в 17 веке, о знаменитом купце Поганкине и Поганкиных палатах.
  • 21 век. Посетив основные исторические достопримечательности Пскова и проехав по его древним улицам, мы перелистнем последние страницы истории и вновь окажемся в современном Пскове 21 века возле Псковского Кремля, где и завершится экскурсия.

Если у вас останутся вопросы, я с радостью постараюсь ответить на них.  

Псков — это гармония природы и мудрость веков — тысячелетней истории. Уверен, что после экскурсии вы ощутите красоту древней Псковской земли, обаяние псковских храмов, самобытность архитектуры, величие крепостных стен. Проникнувшись духом истории, а также чистотой и компактностью Пскова, вы поймете, что его можно считать подлинно русским и в то же время европейским городом.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии: по договоренности. Если ваш отель расположен в центре города — встреча и знакомство  в холле отеля. Либо в центре города у входа в Псковский Кремль. (пл. Ленина, 6). Свой автомобиль (при его наличии) вы можете оставить там же, на бесплатной городской парковке (пл. Ленина, 1).
  • Экскурсия условно разбивается на две части. Первая — пешеходная, включает осмотр Псковского Кремля и занимает 1,5 часа. Вторая — на автомобиле осматриваем основные достопримечательности и памятники исторического и современного Пскова. По времени это также займет 1,5 часа.
  • При проведении второй части экскурсии — осмотр города и его основных достопримечательностей — понадобится транспорт. Если вы не располагаете своим автомобилем со свободным местом для экскурсовода, стоимость дополнительных транспортных услуг (легковой автомобиль до 6 мест) составит 650 руб. в час (минимальный заказ 3 часа — 1800 руб.)
  • При отсутствии автомобиля и желании прогуляться по городу, обзорная экскурсия может быть переведена в пешеходный формат
  • Дополнительно оплачиваются билеты при желании посетить  Псковский музей заповедник — «Приказная палата», смотровую площадку «Власьевской башни», экспозицию в колокольне Троицкого собора «макет Псковского Кремля XV века».
Псков древний и современный
Псков древний и современный
Псков древний и современный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл.Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Мне посчастливилось жить, учиться и работать в Пскове. Я имею высшее историческое образование, окончил Псковский Университет. Более 10 лет работаю на раскопках в качестве научного сотрудника в составе Псковской археологической экспедиции. Окончил Российскую Академию туризма, занимаюсь организацией экскурсионного отдыха для гостей нашего города. Разработал ряд маршрутов и экскурсий по Псковской земле в том числе и уникальную экскурсию на археологические раскопки. Окончил курсы экскурсоводов — имею соответствующие сертификаты и удостоверение. Приезжайте в Псков! Давайте подарим друг другу — радость общения, позитивный опыт и хорошее настроение.
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63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кирилл
26 августа 2019
Проводил экскурсию Никита. Огромное ему спасибо, нам очень понравилось! Рассказ структурированный, выстроен хронологически, маршрут продуманный. На любые вопросы отвечал со знанием дела. Человек очень увлечённый, разбирается и в истории, и в археологии, участвует в исторических реконструкциях. Спокойный и позитивный. На время не смотрел, ходили намного дольше заявленных 2-х часов :-) Очень рекомендуем!
Кирилл и Таня, Москва
8 июня 2019
Замечательный экскурсовод, отличная подача материала. Интересно было и бабушке с дедушкой и внукам. Псков остался в наших сердцах! Спасибо!
1 мая 2019
Очень насыщенно и интересно ! Спасибо !
22 апреля 2019
Нашим гидом была Татьяна и мы остались очень довольны экскурсией, Татьяна прекрасный гид. Очень важно, когда гид рассказывает о своем городе с любовью и передает эту любовь людям )) Конечно, на автомобиле можно гораздо больше увидеть, чем пешком, поэтому однозначно лучше быть с авто. У нас была именно такая экскурсия - пешеходно-автомобильная.
11 марта 2019
Экскурсию проводила Татьяна, квалифицированный гид. Три часа пролетели незаметно и интересно. Узнали много интересного про старинный и современный Псков. Все очень понравилось. И с погодой повезло. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!
7 марта 2019
Со словами благодарности за великолепное знакомство с Вашим городом и персональное знакомство с гидом- Татьяной. Не смотря на мороз и сильный ветер, 3 часа пролетели незаметно.
3 марта 2019
Экскурсию проводил Дмитрий, очень грамотный и профессиональный гид, отвечал на все вопросы. Тема увлекательная и познавательная. Обязательно приедем летом не одни, возьмём с собой друзей и наших детей.
Благодарю!!!
20 февраля 2019
всем доброго дня. нашу экскурсию проводил экскурсовод Никита. понравилось все. хорошая легкая (где-то с иронией) подача материала. важная информация для семей с подростками: дети запомнили материал!
10 января 2019
все просто на высшем уровне!!!!
8 января 2019
Все прошло супер! Спасибо большое!
Ещё 53 отзыва

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