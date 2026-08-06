63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в путешествие сквозь века — от основания кремля до наших дней. Вы узнаете, как Псков начинался и какие события пережил. Раскроете тайны крепостных стен, палат и старинных церквей. Услышите о князьях, купцах и великих сражениях. Прочувствуете дух истории древнего города и ощутите всю красоту Псковской земли.
Описание экскурсии
Пешая прогулка по Псковскому кремлю (2 часа)
Когда-то славяне-кривичи заложили укреплённое поселение, с которого начался Псков. Здесь, на древней земле, вы познакомитесь с первыми страницами истории города.
- В стенах Троицкого собора поймёте, почему Псков называют Домом святой Троицы и узнаете, почему здесь так чтят святую княгиню Ольгу
- На Вечевой площади погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова — и выясните, как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь
- В Довмонтовом городе узнаете о легендарном князе Довмонте — «супергерое» Средневековья. Увидите фундаменты старинных церквей — а я расскажу, как на такой маленькой территории возникло столько храмов и как все они оказались под землёй
По городу на автомобиле или пешком (1,5 часа)
- У храма Николы со Усохи — одного из красивейших храмов средневекового Пскова — обсудим псковскую школу церковного зодчества
- У подножия Покровской башни я расскажу, как в 16 веке удалось отстоять город и какие духовные силы помогли в тяжёлые минуты сражения
- Проедем по улицам старой части города и осмотрим средневековые стены, башни, церкви и купеческие палаты
- А у Поганкиных палат вы узнаете о купце Плюшкине и его сокровищах и откроете тайну «варяжской гостьи» и «псковского губернатора»
А в завершение экскурсии пролистаем последние страницы истории города и вновь окажемся в Пскове 21 века.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в кремль: 700 ₽ за 1–5 чел., 1200 ₽ за 6–15 чел., 2000 ₽ за 16–29 чел., 2800 ₽ за 30–45 чел. (самостоятельно в кассе кремля перед входом на территорию)
- Продолжительность экскурсии можно увеличить. Доплата — 1000 ₽ за 1 час
- По запросу предоставляются радиогиды — наушник и передатчик
- Вторую часть экскурсии можно провести пешком или на вашем автомобиле, если имеется свободное место для гида
- Вход в Кремль с животными запрещён. Однако, допускается прибывание на территории кремля с собаками небольшого размера и исключительно в переноске
- Во время экскурсии запрещено курение и распитие алкогольных напитков, в том числе энергетиков
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кинотеатр) «Октябрь» (пл. Ленина, 3) рядом с Кремлём. По договорённости можно встретится в отеле или другом удобном для вас и меня месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Мне посчастливилось жить, учиться и работать в Пскове. Я имею высшее историческое образование, окончил Псковский Университет. Более 10 лет работаю на раскопках в качестве научного сотрудника в составе Псковской археологической
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 398 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя. Владимир очень хороший собеседник. По ходу экскурсии можно задавать любые вопросы, и получить на
+3
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Большое путешествие с Владимиром по Пскову попало в самое сердце.
Понятно, глубоко, с любовью и юмором. Знания и отсылки к самым разным областям - история, искусство, археология, религия, литература. Рассказы и
Понятно, глубоко, с любовью и юмором. Знания и отсылки к самым разным областям - история, искусство, археология, религия, литература. Рассказы и
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А
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
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Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает на все вопросы, готов рассказывать о Пскове часами. Очень много информации запомнилось и уложилось в голове, считаю, что это благодаря структурированному рассказу и интересной подаче материала. Спасибо
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Невероятный уровень погружения Лёгкая, доступная информация Увлекает с первых минут Браво и 100% рекомендаций
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Н
Прекрасная экскурсия по прекрасному Пскову. Как радостно видеть как преображается Псков. Владимир помог нам насладиться Псковом на 100 процентов!
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