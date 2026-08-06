63 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Псков древний и современный

Открыть многовековую историю города и его героев на авто-пешеходной экскурсии
Мы отправимся в путешествие сквозь века — от основания кремля до наших дней. Вы узнаете, как Псков начинался и какие события пережил. Раскроете тайны крепостных стен, палат и старинных церквей. Услышите о князьях, купцах и великих сражениях. Прочувствуете дух истории древнего города и ощутите всю красоту Псковской земли.
5
398 отзывов
Псков древний и современный
Псков древний и современный
Псков древний и современный

Описание экскурсии

Пешая прогулка по Псковскому кремлю (2 часа)

Когда-то славяне-кривичи заложили укреплённое поселение, с которого начался Псков. Здесь, на древней земле, вы познакомитесь с первыми страницами истории города.

  • В стенах Троицкого собора поймёте, почему Псков называют Домом святой Троицы и узнаете, почему здесь так чтят святую княгиню Ольгу
  • На Вечевой площади погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова — и выясните, как голосовало вече, кто такие посадники и какую роль исполнял князь
  • В Довмонтовом городе узнаете о легендарном князе Довмонте — «супергерое» Средневековья. Увидите фундаменты старинных церквей — а я расскажу, как на такой маленькой территории возникло столько храмов и как все они оказались под землёй

По городу на автомобиле или пешком (1,5 часа)

  • У храма Николы со Усохи — одного из красивейших храмов средневекового Пскова — обсудим псковскую школу церковного зодчества
  • У подножия Покровской башни я расскажу, как в 16 веке удалось отстоять город и какие духовные силы помогли в тяжёлые минуты сражения
  • Проедем по улицам старой части города и осмотрим средневековые стены, башни, церкви и купеческие палаты
  • А у Поганкиных палат вы узнаете о купце Плюшкине и его сокровищах и откроете тайну «варяжской гостьи» и «псковского губернатора»

А в завершение экскурсии пролистаем последние страницы истории города и вновь окажемся в Пскове 21 века.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в кремль: 700 ₽ за 1–5 чел., 1200 ₽ за 6–15 чел., 2000 ₽ за 16–29 чел., 2800 ₽ за 30–45 чел. (самостоятельно в кассе кремля перед входом на территорию)
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить. Доплата — 1000 ₽ за 1 час
  • По запросу предоставляются радиогиды — наушник и передатчик
  • Вторую часть экскурсии можно провести пешком или на вашем автомобиле, если имеется свободное место для гида
  • Вход в Кремль с животными запрещён. Однако, допускается прибывание на территории кремля с собаками небольшого размера и исключительно в переноске
  • Во время экскурсии запрещено курение и распитие алкогольных напитков, в том числе энергетиков

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в библиотеку ИМ.И.И. Василёва (бывший кинотеатр) «Октябрь» (пл. Ленина, 3) рядом с Кремлём. По договорённости можно встретится в отеле или другом удобном для вас и меня месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 4226 туристов
Мне посчастливилось жить, учиться и работать в Пскове. Я имею высшее историческое образование, окончил Псковский Университет. Более 10 лет работаю на раскопках в качестве научного сотрудника в составе Псковской археологической
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экспедиции. Окончил Российскую Академию туризма, занимаюсь организацией экскурсионного отдыха для гостей нашего города. Разработал ряд маршрутов и экскурсий по Псковской земле в том числе и уникальную экскурсию на археологические раскопки. Окончил курсы экскурсоводов — имею соответствующие сертификаты и удостоверение. Приезжайте в Псков! Давайте подарим друг другу — радость общения, позитивный опыт и хорошее настроение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 398 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
394
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Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя. Владимир очень хороший собеседник. По ходу экскурсии можно задавать любые вопросы, и получить на
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них все исчерпывающие ответы. Мы побывали в Кремле, окунулись в,, древний,, Псков, прогулялись по улочкам современного Пскова. Если бы не ограниченное время пребывания в вашем замечательном городе, с удовольствием пообщались бы с Владимиром снова! Псков в сердце навсегда!

Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.+3
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
Брали экскурсию 5.08 у Владимира по Пскову. Остались очень довольны! Очень много нового узнали для себя.
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Лидия
Большое путешествие с Владимиром по Пскову попало в самое сердце.
Понятно, глубоко, с любовью и юмором. Знания и отсылки к самым разным областям - история, искусство, археология, религия, литература. Рассказы и
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истории от самых древних времен до наших дней.
Удобное движение - погода была жаркая, места в тени, спокойный темп, лавочки, вода, туалет - всё было продумано.
Очень здорово повстречать проводника по городу, говорящего с тобой на одном культурном языке.
Получили советы, куда ещё сходить, где поесть, что посмотреть.
Всем советуем гулять с Владимиром - Псков заиграл самыми яркими красками в любящих глазах автора экскурсии.

Большое путешествие с Владимиром по Пскову попало в самое сердце.
Большое путешествие с Владимиром по Пскову попало в самое сердце.
Большое путешествие с Владимиром по Пскову попало в самое сердце.
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А
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
Все прошло отлично. Владимир - фанат своего дела.
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Екатерина
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает на все вопросы, готов рассказывать о Пскове часами. Очень много информации запомнилось и уложилось в голове, считаю, что это благодаря структурированному рассказу и интересной подаче материала. Спасибо
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
Отлично провели время на экскурсии по Пскову с Владимиром. Он владеет информацией в полной мере, отвечает
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Екатерина
Невероятный уровень погружения Лёгкая, доступная информация Увлекает с первых минут Браво и 100% рекомендаций
Невероятный уровень погружения Лёгкая, доступная информация Увлекает с первых минут Браво и 100% рекомендаций
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Н
Прекрасная экскурсия по прекрасному Пскову. Как радостно видеть как преображается Псков. Владимир помог нам насладиться Псковом на 100 процентов!
Прекрасная экскурсия по прекрасному Пскову. Как радостно видеть как преображается Псков. Владимир помог нам насладиться Псковом на 100 процентов!
Прекрасная экскурсия по прекрасному Пскову. Как радостно видеть как преображается Псков. Владимир помог нам насладиться Псковом на 100 процентов!
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