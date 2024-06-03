1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«А в мемориальном парке вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«Затем на маршруте — центральные площади Пскова, а завершится экскурсия в Детском парке»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Здесь вас ждет еще один великолепный парк в стиле романтизма, наполненный отсылками к роману «Евгений Онегин»»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера и пирушки Пушкина с друзьями»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
«Пройдете через уютный детский парк и увидите каменные палаты 17 века»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 12 чел.
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«И, конечно, прогуляетесь по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
«Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Квест
3 часа
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
«Вы погуляете вдоль крепостной стены XVI века, посетите парк Победы и увидите старинный памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня3 июня 2024Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
- ггалина30 мая 2024Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
- ННаталия20 мая 2024Отличная прогулка, интересный рассказ, очень приятный гид Любовь и замечательный город Псков. Есть поводы вернуться.
- ССветлана14 мая 2024С Анной мы провели 3 незабываемых дня на Псковской земле. Экскурсии по пушкинским местам, в Псково-Печорскую лавру, в Изборск, по древним
- ВВера13 мая 2024Ездили 11 мая в Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское) и Святогорский монастырь. Экскурсия прекрасно организована, был предусмотрен обед (по желанию). Но,
- ССветлана12 мая 2024Отдельная благодарность - гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне за превосходное знание биографии А. С. Пушкина, позвоновательную, неутомительную и интересную экскурсию!!!
- ААндрей12 мая 2024Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании, без перегрузки информацией и переездами. Отличная экскурсия и замечательные организаторы. Рекомендую!
- ННина12 мая 2024Огромная благодарность Екатерине за организацию интересной, познавательной и комфортной экскурсии и учёт всех пожеланий нашей компании). Экскурсовод Ирина Владимировна - потрясающая! С такой любовью и искренностью рассказывала о пушкинских местах, что хочется вернуться туда ещё.
- ЮЮлия10 мая 2024Замечательная экскурсия с экскурсоводом Еленой! Нам удалось полностью погрузиться в атмосферу жизни семьи Пушкина, маршрут очень комфортный (в том числе
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Парки»
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