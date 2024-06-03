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конечно, как бы хороши ни были организация и достопримечательности, очень многое зависит от экскурсовода. А в нашем случае экскурсовод был превосходный. Гид с примечательной фамилией Стерлядкина обладает глубокими и обширными знаниями, при этом она очень спокойно, без спешки, но и без задержек, ведет экскурсию, интеллигентна, тактична, ни разу не повысила голоса, но держит внимание всей группы без усилий. Мы были с двумя детьми - 15 и 9 лет, и они оба как никогда слушали экскурсовода на протяжении всей поездки. Мы как будто побывали в гостях у нашего великого поэта, пообщались с ним и его окружением, прикоснулись к удивительной красоте чувств и поэзии. Огромное спасибо!