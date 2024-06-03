Экскурсии по паркам Пскова

Найдено 11 экскурсий в категории «Парки» в Пскове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«А в мемориальном парке вы пройдете по сохранившейся липовой аллее Керн и Еловой алее, где давно заученные наизусть строки, кажется, сами звучат в воздухе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
«Затем на маршруте — центральные площади Пскова, а завершится экскурсия в Детском парке»
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
«Заглянем в центральный парк и увидим необычные памятники Скобарю и Двум капитанам»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800 за всё до 12 чел.
По местам Михайловской ссылки Пушкина
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«Здесь вас ждет еще один великолепный парк в стиле романтизма, наполненный отсылками к роману «Евгений Онегин»»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 19 чел.
Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Индивидуальная
8 часов
107 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«Мы увидим удивительной красоты парк в стиле романтизм: с солнечными часами, вековым дубом и банькой, где проходили поэтические вечера и пирушки Пушкина с друзьями»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500 за всё до 10 чел.
Псков древний и самобытный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
«Пройдете через уютный детский парк и увидите каменные палаты 17 века»
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 12 чел.
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«И, конечно, прогуляетесь по дорожкам усадебного парка, любуясь видом на реку Сороть»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Псков сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
«Прогуляемся вдоль живописной реки Пскова, побываем в Финском парке и дойдем до легендарной башни на Гремячей горе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 4 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Экскурсия-квест в Пскове «В поисках барсиков»
Прогуляться по историческим местам и познакомиться с милыми защитниками города
«Прогуляетесь по паркам и набережной реки Великой»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
Чарующий Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
«Вы погуляете вдоль крепостной стены XVI века, посетите парк Победы и увидите старинный памятник в честь 300-летия победы над войсками Стефана Батория»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    3 июня 2024
    Псков - детям
    Прекрасная экскурсия-квест! Познавательно для детей. Очень доступно, не перегружено информацией и с интересными историческими примерами. На некоторые вопросы задумались даже взрослые))) Рекомендую всем!
  • г
    галина
    30 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Мы в полном восторге от экскурсии, от экскурсовода Натальи Павловны, за день путешествия мы просто сроднились с нею😊,интересная подача материала,
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    уместный юмор, все на высшем уровне! Отдельно хочется отметить работу водителя Константина, как назвала его Наталья Павловна "бесподобный Константин", 😊, и это верно! Спасибо вам большое за полученные впечатления!

  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Псков древний и самобытный
    Отличная прогулка, интересный рассказ, очень приятный гид Любовь и замечательный город Псков. Есть поводы вернуться.
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    По местам Михайловской ссылки Пушкина
    С Анной мы провели 3 незабываемых дня на Псковской земле. Экскурсии по пушкинским местам, в Псково-Печорскую лавру, в Изборск, по древним
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    монастырям города. Лучшего гида трудно и представить. Глубокие знания истории, грамотная подача информации, интересные факты, большая научная и просветительская работа в ее активе. Анна прекрасный рассказчик, добрый и порядочный человек. Высший бал и лучшие рекомендации.

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Ездили 11 мая в Пушкинские горы (Михайловское, Тригорское) и Святогорский монастырь. Экскурсия прекрасно организована, был предусмотрен обед (по желанию). Но,
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    конечно, как бы хороши ни были организация и достопримечательности, очень многое зависит от экскурсовода. А в нашем случае экскурсовод был превосходный. Гид с примечательной фамилией Стерлядкина обладает глубокими и обширными знаниями, при этом она очень спокойно, без спешки, но и без задержек, ведет экскурсию, интеллигентна, тактична, ни разу не повысила голоса, но держит внимание всей группы без усилий. Мы были с двумя детьми - 15 и 9 лет, и они оба как никогда слушали экскурсовода на протяжении всей поездки. Мы как будто побывали в гостях у нашего великого поэта, пообщались с ним и его окружением, прикоснулись к удивительной красоте чувств и поэзии. Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
    Отдельная благодарность - гиду Стерлядкиной Светлане Анатольевне за превосходное знание биографии А. С. Пушкина, позвоновательную, неутомительную и интересную экскурсию!!!
  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании, без перегрузки информацией и переездами. Отличная экскурсия и замечательные организаторы. Рекомендую!
    Прекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыханииПрекрасное путешествие в мир русских усадеб и поэтического вдохновения Александра Сергеевича! День пролетел на одном дыхании
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Огромная благодарность Екатерине за организацию интересной, познавательной и комфортной экскурсии и учёт всех пожеланий нашей компании). Экскурсовод Ирина Владимировна - потрясающая! С такой любовью и искренностью рассказывала о пушкинских местах, что хочется вернуться туда ещё.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия с экскурсоводом Еленой! Нам удалось полностью погрузиться в атмосферу жизни семьи Пушкина, маршрут очень комфортный (в том числе
    читать дальше

    для ребенка 6 лет). Елена увлекательно рассказывала о событиях тех времен, ответила на все наши вопросы, читала отрывки из произведений Пушкина. Это было волшебно! Маршрут был спланирован очень грамотно, нам удалось избежать очередей и толпы, хотя народу было много в день нашего посещения. Рекомендуем эту экскурсию от всей души!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
    Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей
    Отличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностейОтличная экскурсия с гидом Ириной. Были с сыном 13 лет, узнали много нового и про Пушкина и про других исторических личностей

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. «Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
  2. Псков - детям
  3. Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
  4. По местам Михайловской ссылки Пушкина
  5. Путешествие в Пушкинские Горы: усадьбы Михайловское и Тригорское
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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