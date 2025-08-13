Эта уникальная велоэкскурсия вокруг Псковской крепости предлагает взглянуть на город с новой стороны.
На велосипеде вы проедете вдоль Окольного города, увидите старинные башни и крепостные стены, скрытые от глаз большинства туристов.
Маршрут
На велосипеде вы проедете вдоль Окольного города, увидите старинные башни и крепостные стены, скрытые от глаз большинства туристов.
Маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный маршрут вокруг крепости
- 🏰 Древние башни и стены 16 века
- 🌳 Живописные парки и набережные
- 🛤️ Комфортные велодорожки
- 📸 Захватывающие панорамы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Псковская крепость
- Окольный город
- Башни 16 века
Описание экскурсии
Большинство экскурсий по Псковской крепости охватывает лишь центральный, парадный участок укреплений. А на велосипеде вы сможете проехать вдоль всего внешнего кольца стен — Окольного города — и увидеть ту сторону Пскова, что обычно остаётся вне туристических маршрутов.
Вы увидите:
- Уникальные участки древней кладки, сложенные из массивных камней более 500 лет назад
- Тихие уголки Финского парка и парка Строителей
- Панорамы с набережных рек Великой и Псковы
- Редко посещаемые башни и участки крепостной линии
Маршрут проходит преимущественно по оборудованным велодорожкам и пешеходным тропам, что делает прогулку комфортной и безопасной.
Организационные детали
- Велосипед можно взять в прокат возле кремля или в Финском парке. Стоимость 200 ₽ в час
- Продолжительность экскурсии 2 часа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У псковского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 1009 туристов
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я объехала нашу страну с востока до запада и с севера до юга. В 2013 переехала в Псков, влюбилась в него и пошла учиться на гида в местный университет. С тех пор с большой радостью делюсь накопленными знаниями и наблюдениями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 авг 2025
Чудесная экскурсия! Интересный структурированный рассказ в течение всего маршрута, заглянули в такие места куда вряд ли бы добрались сами! Расстояние порядочное, но без проблем проехал даже ребенок 11 лет, останавливались
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 4 чел.
Псков сквозь столетия: история, крепость, башни, панорамы города
Погрузитесь в историю Пскова: крепость, башни, живописные виды и увлекательные рассказы о прошлом города. Идеально для семейного отдыха
Начало: У башни Высокая
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
7334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости
Путешествие по Псковской земле: откройте для себя тайны крепостей, древние храмы и живописные виды на собственном авто
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
В трендеТри крепости псковской земли за 1 день
Путешествие по Пскову и его окрестностям подарит вам уникальную возможность увидеть три величественные крепости и узнать их многовековую историю
Начало: В центре Пскова
24 ноя в 09:00
4 янв в 09:00
2800 ₽ за человека