Эта уникальная велоэкскурсия вокруг Псковской крепости предлагает взглянуть на город с новой стороны.На велосипеде вы проедете вдоль Окольного города, увидите старинные башни и крепостные стены, скрытые от глаз большинства туристов.Маршрут

проходит через живописные парки и набережные рек Великой и Псковы, где открываются захватывающие панорамы. Велодорожки и пешеходные тропы делают прогулку комфортной и безопасной, позволяя насладиться каждым моментом. Это идеальная возможность для тех, кто хочет почувствовать подлинный дух Пскова

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Большинство экскурсий по Псковской крепости охватывает лишь центральный, парадный участок укреплений. А на велосипеде вы сможете проехать вдоль всего внешнего кольца стен — Окольного города — и увидеть ту сторону Пскова, что обычно остаётся вне туристических маршрутов.

Вы увидите:

Уникальные участки древней кладки, сложенные из массивных камней более 500 лет назад

Тихие уголки Финского парка и парка Строителей

Панорамы с набережных рек Великой и Псковы

Редко посещаемые башни и участки крепостной линии

Маршрут проходит преимущественно по оборудованным велодорожкам и пешеходным тропам, что делает прогулку комфортной и безопасной.

Организационные детали