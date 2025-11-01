Мои заказы

Псков: ползком по барам (18+)

Откройте для себя тайны псковских баров! Дегустация сидра, коктейлей и настоек в трёх уникальных местах исторического центра
Эта экскурсия - шанс окунуться в атмосферу Пскова и его барной культуры. Гости посетят три знаковых бара, где попробуют местные напитки, включая сидр и настойки. В процессе узнают о традициях
пития псковичей с 15 века и до наших дней. Программа подходит для тех, кто хочет узнать город с необычной стороны и попробовать его вкусы. Экскурсия доступна только для совершеннолетних, что делает её ещё более уникальной

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные бары Пскова
  • 🍸 Дегустация местных напитков
  • 🕰 Погружение в историю города
  • 🎶 Атмосфера 2000-х
  • 👥 Общение с местными жителями
Псков: ползком по барам (18+)© О'александръ
Ближайшие даты:
2
янв23
янв30
янв13
фев20
фев27
фев6
мар
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • GrandVin
  • T.I.R
  • Сын маминой подруги

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пскову, его традициям, культуре застолья и повседневной жизни горожан с 15 века (а то и раньше!) и до наших дней. Мы зайдём в три аутентичных бара исторического центра и, конечно же, попробуем локальные напитки.

Что мы посетим

  • GrandVin — винотека и бар с впечатляющим выбором европейских и российских вин. Здесь ценят винную культуру и помогут подобрать напиток под ваше настроение
  • T.I.R. — культовый бар с антуражем начала 2000-х
  • Сын маминой подруги — уютный молодой бар с лёгкой музыкой и неформальной атмосферой

Что будем дегустировать

  • Легендарные псковские сидры, произведённые по классической нормандской технологии
  • Местные настойки и пиво

О чём поговорим

  • Что ели и пили в средневековом Пскове — от знатных горожан до посадской бедноты
  • Как развивались традиции пития до реформ Петра I и после его нововведений
  • Чем трактиры отличались от кабаков и какие напитки там подавали
  • Как изменилась питейная культура с приходом советской власти

Организационные детали

  • Экскурсия только для совершеннолетних — участие людей младше 18 лет категорически запрещено
  • В стоимость включено: дегустационный сет из 3 напитков — пушкиногорский сидр «Заповедник», исторический коктейль «Вася Векшин», настойка (вкус на выбор)
  • Отдельно оплачиваются дополнительные напитки и закуски по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ
О'александръ — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 3160 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами:
нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Марина
1 ноя 2025
Узнали много интересного и нового даже не по самой теме, а сверх того. Спасибо большое.
Ю
Юлиана
24 июн 2025
Теперь я знаю любопытные места в Пскове! И далее андеграунд) хороший вечер получится! Всем рекомендую прогуляться по барам с Александром
Илья
Илья
10 мая 2025
Татьяна, экскурсовод, замечательная, очень яркая и умная! Спасибо за чудесную экскурсию!

Входит в следующие категории Пскова

