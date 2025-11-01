Эта экскурсия - шанс окунуться в атмосферу Пскова и его барной культуры. Гости посетят три знаковых бара, где попробуют местные напитки, включая сидр и настойки. В процессе узнают о традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные бары Пскова
- 🍸 Дегустация местных напитков
- 🕰 Погружение в историю города
- 🎶 Атмосфера 2000-х
- 👥 Общение с местными жителями
Что можно увидеть
- GrandVin
- T.I.R
- Сын маминой подруги
Описание экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пскову, его традициям, культуре застолья и повседневной жизни горожан с 15 века (а то и раньше!) и до наших дней. Мы зайдём в три аутентичных бара исторического центра и, конечно же, попробуем локальные напитки.
Что мы посетим
- GrandVin — винотека и бар с впечатляющим выбором европейских и российских вин. Здесь ценят винную культуру и помогут подобрать напиток под ваше настроение
- T.I.R. — культовый бар с антуражем начала 2000-х
- Сын маминой подруги — уютный молодой бар с лёгкой музыкой и неформальной атмосферой
Что будем дегустировать
- Легендарные псковские сидры, произведённые по классической нормандской технологии
- Местные настойки и пиво
О чём поговорим
- Что ели и пили в средневековом Пскове — от знатных горожан до посадской бедноты
- Как развивались традиции пития до реформ Петра I и после его нововведений
- Чем трактиры отличались от кабаков и какие напитки там подавали
- Как изменилась питейная культура с приходом советской власти
Организационные детали
- Экскурсия только для совершеннолетних — участие людей младше 18 лет категорически запрещено
- В стоимость включено: дегустационный сет из 3 напитков — пушкиногорский сидр «Заповедник», исторический коктейль «Вася Векшин», настойка (вкус на выбор)
- Отдельно оплачиваются дополнительные напитки и закуски по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 3160 туристов
Привет! Меня зовут О’александръ, я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами:Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 ноя 2025
Узнали много интересного и нового даже не по самой теме, а сверх того. Спасибо большое.
и
ирина
27 авг 2025
Великолепно!!!
и
ирина
27 авг 2025
Великолепно!!!
Ю
Юлиана
24 июн 2025
Теперь я знаю любопытные места в Пскове! И далее андеграунд) хороший вечер получится! Всем рекомендую прогуляться по барам с Александром
Илья
10 мая 2025
Татьяна, экскурсовод, замечательная, очень яркая и умная! Спасибо за чудесную экскурсию!
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии из Пскова
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой древний Псков
Эта экскурсия подарила настоящее понимание духа Пскова, его роли в истории и силы его жителей
Начало: На площади Ленина
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.