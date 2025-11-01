Эта экскурсия - шанс окунуться в атмосферу Пскова и его барной культуры. Гости посетят три знаковых бара, где попробуют местные напитки, включая сидр и настойки. В процессе узнают о традициях

пития псковичей с 15 века и до наших дней. Программа подходит для тех, кто хочет узнать город с необычной стороны и попробовать его вкусы. Экскурсия доступна только для совершеннолетних, что делает её ещё более уникальной

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пскову, его традициям, культуре застолья и повседневной жизни горожан с 15 века (а то и раньше!) и до наших дней. Мы зайдём в три аутентичных бара исторического центра и, конечно же, попробуем локальные напитки.

Что мы посетим

GrandVin — винотека и бар с впечатляющим выбором европейских и российских вин. Здесь ценят винную культуру и помогут подобрать напиток под ваше настроение

T.I.R. — культовый бар с антуражем начала 2000-х

Сын маминой подруги — уютный молодой бар с лёгкой музыкой и неформальной атмосферой

Что будем дегустировать

Легендарные псковские сидры , произведённые по классической нормандской технологии

Местные настойки и пиво

О чём поговорим

Что ели и пили в средневековом Пскове — от знатных горожан до посадской бедноты

Как развивались традиции пития до реформ Петра I и после его нововведений

Чем трактиры отличались от кабаков и какие напитки там подавали

Как изменилась питейная культура с приходом советской власти

Организационные детали