Дегустации на экскурсиях в Пскове – попробуйте новое на вкус

Найдено 4 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Пскове, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
«Дополнительно вы можете заказать дегустацию крафтовых сыров — 250 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 25 чел.
Псков: пивная Мекка северо-запада
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Псков: пивная Мекка северо-запада
Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
«В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля»
11 июня в 15:00
15 июня в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
Полакомиться малиной, встретить африканских страусов и познакомиться с кухней народа сето
Начало: На площади Ленина
«В стоимость включено: трансфер, входные билеты, групповой обед на страусиной ферме, дегустации»
30 июня в 10:30
21 июля в 10:30
5 700 за человека
История Пскова с чайным ароматом
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
История Пскова с чайным ароматом
Отправиться за вкусными впечатлениями с золотистым оттенком свежего чая
Начало: На улице Советской
«Дополнительные расходы у вас будут только в том случае, если во время чайной дегустации вы решите заказать что-то помимо стандартного набора блюд из меню гостевого дома»
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
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    многодетная, труженица на все руки. Мастер класс заворожил нас и процессом, и самой мастерицей. Чудо произошло - сыр сделан, все довольны. Спасибо огромное!

    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2023
    Псков: пивная Мекка северо-запада
    Мы с мужем любим Псков, но хотелось чего-то новенького), поэтому выбор пал на экскурсию "Псков-пивная Мекка Северо-Запада". Несмотря на то,
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    что мы являемся почитателями ТМ Савицкий, мы с интересом отправились на экскурсию по пивоварне 903. Сказать, что мы в восторге-не сказать ничего). Псков продолжает удивлять! Главный технолог (не только знаток своего дела, но и искренне любящий свой край человек) очень подробно рассказал об особенностях производства каждого сорта, терпеливо ответил на все "почему","для чего","а что если"?)) Он был терпелив даже тогда, когда экскурсия подходила к концу, и мы, продегустировав все сорта, продолжали задавать вопросы). Отдельным удивлением стало то, что ребята делают свои собственные сорта пива (в дело идут даже бочки "из-под крепких алкогольных напитков"), результатом чего становятся лимитированные "вкусы" - торопитесь попробовать! Не буду спойлерить- лучше увидеть и попробовать все самим! Перед экскурсией рекомендую основательно подкрепиться, так как дегустация продолжительная и есть крепкие сорта. Детей на пивоварню не пускают - и это правильно) Особенно хочу поблагодарить Бориса за саму идею такой экскурсии! Богатый жизненный опыт и любовь к жизни делают Бориса незаменимым проводником для тех, кому интересно открывать что-то новое даже в уже знакомом месте. Так же Борис порекомендовал чудесное место для позднего завтрака с хересом и ароматные пряники "Себежаночка" в подарок детям. Мы от всего в восторге. С нетерпением ждём, когда и другие пивоварни распахнут свои гостеприимные двери!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Дегустационные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
  2. Псков: пивная Мекка северо-запада
  3. Гастротур «Вкусные уголки Псковской земли»
  4. История Пскова с чайным ароматом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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