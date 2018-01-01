Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Влюбиться в Псков за 1 день!

Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида

Ольга
Ольга – Гид из Пскова
Псков — «седой старичок» с длинной бородой легенд, войн, заговоров и трагедий.

Приглашаю распутать ее по ниточке, не спеша и с интересом! Вы дотронетесь до камней с тысячелетней историей 📖, полюбуетесь уютными псковскими храмами и оцените башни и стены кремля.

А еще узнаете, как с городом связаны герои разных эпох: Александр Невский, Иван Грозный, Романовы, Пушкин и Ленин.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!

Что вас ожидает

Псков изнутри
Вы посетите три главных исторических района города: Центр, Завелечье и Запсковье. Проедете по старинным улочкам, заглянете в окошки сохранившихся губернских домов и увидите Ольгинскую часовню — место, где великая княгиня предрекла Пскову быть «славным, большим и изобильным». А также оцените легендарную Покровскую башню и запечатлеете себя на на фоне знаменитой надписи на набережной: «Россия начинается здесь».

Путешествие во времени
Кремль, Троицкий собор, древние боевые ходы — вы увидите все самые важные места крупнейшей на Руси средневековой крепости. А еще услышите анекдотическую историю 📖 об установке сразу двух памятников княгине Ольге с разницей в один день, полюбуетесь душевными храмами времен расцвета псковского зодчества и проедете все три автомобильных моста города. В завершение побываете на горе Соколиха, рассмотрите монумент Александру Невскому и насладитесь панорамой современного Пскова.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу провести ее на своем транспорте. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!
Влюбиться в Псков за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я псковичка и очень люблю свой город. Я профессиональный гид-экскурсовод, финалистка конкурса «Лучший гид России-2018», по образованию — филолог, педагог. Моя специализация — семейные экскурсии, небольшие группы друзей и коллег. Очень нравится работать с семьями с детьми. Рассказывая о тысячелетней истории Пскова, я постараюсь не «забрасывать» вас чередой дат, персоналий и событий. Поделюсь самыми интересными фактами, любовью и знаниями о городе. Вы обязательно полюбите Псков, как и я, и захотите приехать сюда вновь!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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