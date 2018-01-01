Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Псков изнутри

Вы посетите три главных исторических района города: Центр, Завелечье и Запсковье. Проедете по старинным улочкам, заглянете в окошки сохранившихся губернских домов и увидите Ольгинскую часовню — место, где великая княгиня предрекла Пскову быть «славным, большим и изобильным». А также оцените легендарную Покровскую башню и запечатлеете себя на на фоне знаменитой надписи на набережной: «Россия начинается здесь».

Путешествие во времени

Кремль, Троицкий собор, древние боевые ходы — вы увидите все самые важные места крупнейшей на Руси средневековой крепости. А еще услышите анекдотическую историю 📖 об установке сразу двух памятников княгине Ольге с разницей в один день, полюбуетесь душевными храмами времен расцвета псковского зодчества и проедете все три автомобильных моста города. В завершение побываете на горе Соколиха, рассмотрите монумент Александру Невскому и насладитесь панорамой современного Пскова.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле 🚘. Также я могу провести ее на своем транспорте. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.