Псковские некрополи: история и люди

Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова

Индивидуальная
Богатую историю Пскова много лет творили и хранили его жители.

Я поделюсь биографией знаменитых людей нашего края — купцов, героев войн, предпринимателей — и покажу места, где они похоронены.

А еще мы зайдем в храмы Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского: полюбуемся их внутренним убранством и оценим необычный походный иконостас.
Псковские некрополи: история и люди
Псковские некрополи: история и люди
Псковские некрополи: история и люди
Псковские некрополи: история и люди
Псковские некрополи: история и люди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Псковские некрополи — нити памяти

Мы побываем на самых старых кладбищах города. Поговорим о местных купцах-староверах и о человеке, посвятившем всю жизнь сохранению псковского зодчества. Вспомним героев Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кроме того, вас ждет рассказ о предпринимателе, чье появление, по мнению Бенуа, было предсказано Гоголем. А также я раскрою, кто и какими методами занимался заполнением пробелов псковской истории.

Древние храмы изнутри

Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского. Рассмотрите прекрасный образец походного иконостаса, услышите историю его возникновения и увидите расположенную неподалеку старинную часовню. Я расшифрую особенности оригинальной псковской архитектуры, помогу вам понять прошлое и настоящее города.

Организационные детали

Между некрополями мы будем передвигаться на машине. Транспортные расходы включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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