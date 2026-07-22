Богатую историю Пскова много лет творили и хранили его жители. Я поделюсь биографией знаменитых людей нашего края — купцов, героев войн, предпринимателей — и покажу места, где они похоронены. А еще мы зайдем в храмы Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского: полюбуемся их внутренним убранством и оценим необычный походный иконостас.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Псковские некрополи — нити памяти

Мы побываем на самых старых кладбищах города. Поговорим о местных купцах-староверах и о человеке, посвятившем всю жизнь сохранению псковского зодчества. Вспомним героев Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кроме того, вас ждет рассказ о предпринимателе, чье появление, по мнению Бенуа, было предсказано Гоголем. А также я раскрою, кто и какими методами занимался заполнением пробелов псковской истории.

Древние храмы изнутри

Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского. Рассмотрите прекрасный образец походного иконостаса, услышите историю его возникновения и увидите расположенную неподалеку старинную часовню. Я расшифрую особенности оригинальной псковской архитектуры, помогу вам понять прошлое и настоящее города.

Организационные детали

Между некрополями мы будем передвигаться на машине. Транспортные расходы включены в стоимость.