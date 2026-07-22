Мы побываем на самых старых кладбищах города. Поговорим о местных купцах-староверах и о человеке, посвятившем всю жизнь сохранению псковского зодчества. Вспомним героев Первой мировой и Великой Отечественной войн. Кроме того, вас ждет рассказ о предпринимателе, чье появление, по мнению Бенуа, было предсказано Гоголем. А также я раскрою, кто и какими методами занимался заполнением пробелов псковской истории.
Древние храмы изнутри
Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского. Рассмотрите прекрасный образец походного иконостаса, услышите историю его возникновения и увидите расположенную неподалеку старинную часовню. Я расшифрую особенности оригинальной псковской архитектуры, помогу вам понять прошлое и настоящее города.
Организационные детали
Между некрополями мы будем передвигаться на машине. Транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Уточняется после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 390 туристов
Рада вас приветствовать. Меня зовут Ирина, я имею аккредитацию Комитета по туризму Псковской области. К любимой профессии пришла достаточно осознанно. Все началось очень давно, когда я начала создавать и планировать читать дальшеуменьшить
поездки для себя и своих друзей. Потом был переход на другой уровень — первые групповые путешествия. В какой-то момент я поняла, что мне нравится не только самой смотреть на мир, но и показывать его другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Были на экскурсии по некрополям. Экскурсовод Ирина очень интересно рассказала о многих интересных людях в Пскове. Открыли для себя имена Спегальского и Плюшкина. Советуем для посещения. Ирине желаем благодарных слушателей.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Савва
Очень интересная экскурсия! Намного глубже пошрудаешься в историю личностей Пскова. После этой экскурсии начинаешь узнавать всех археологов и архитекторов города, которые участвовали в реставрации и строительстве. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Замечательная экскурсия, которая вам поведает о традициях, связанных с последней юдолью для людей, о судьбах людских и страны, о переплетениях личных устремлений и общественных поприщах, о героях Отечества, причем не только военных, но и гражданских, о тех, кто смог защитить памятники архитектуры Пскова, которыми мы сейчас любуемся. Однозначно рекомендую Ирину как экскурсовода и данную экскурсию как неизбитую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Великолепный гид! Владеет знаниями, умеет заинтересовать. Любит свой город, историю и туристов. Правильная и грамотная речь. Программу возможно скорректировать на месте по желанию. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Эта экскурсия была у нас первой в Пскове и сразу позволила ощутить дух города. Хотя она проходила по некрополям (для нас это интересно, но, вероятно, подойдет не всем), основное здесь - люди, которые жили в городе и создавали его историю. Ирина - прекрасный экскурсовод, любящий и знающий город. Спасибо ей огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Очень увлекательный и небанальный рассказ о псковской земле, псковичах. Очень советую и гостям города, и местным жителям. Ирина впечатлила своей любовью к городу, горожанам, истории. Еще отмечу очень комфортный формат поездки на автомобиле. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пскова
Похожие экскурсии на «Псковские некрополи: история и люди»