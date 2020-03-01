Анна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества

Осмотреть храмы из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и проникнуть в суть псковской архитектуры

Анна
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Анна – ваш гид
Цель нашей прогулки — прикоснуться к духу древней Руси и понять, почему ЮНЕСКО так высоко оценило творения средневековых зодчих Пскова.

Мы пройдем уютными улочками города к десяти храмам 12 — 16 веков, рассмотрим чудесные фрески русских и византийских мастеров, обсудим черты псковского стиля и его ключевые образы.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
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Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества

Что вас ожидает

К творениям псковских зодчих
Примерно 800 лет назад псковичи, объединив опыт зодчих Новгорода и Византии, создали уникальный стиль храмовой архитектуры. Чтобы понять его наполненность, лаконичность и символику, мы осмотрим 10 древних храмов Пскова. А по пути подивимся, как гармонично средневековая архитектура вписана в редкой красоты пейзажи. В нашей программе:

  • Собор Святого пророка Иоанна Предтечи — главный храм Иоанновского женского монастыря и усыпальница псковских княгинь. Здесь же покоится и святая Марфа — княгиня Мария Дмитриевна, внучка Александра Невского.
  • Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря — первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа. Внутри вы сможете рассмотреть домонгольские фрески 12 века, созданные греческими мастерами. Я расскажу, почему в собор не пускают в дождливую погоду и как храм связан со «Словом о полку Игореве».
  • Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, который также хранит фрагменты уникальных фресок, но созданных уже местными мастерами в 14 веке. Вы узнаете о псковской фресковой живописи, а с вершины Снятой горы сможете осмотреть всю живописную территорию монастыря.
  • Церковь Михаила Архангела с колокольней, которая из-за церковного раскола в начале 20 века ненадолго стала Кафедральным собором города. Вы увидите удивительный иконостас, над восстановлением которого трудились мастера Москвы, Твери и Пскова.
  • Церковь Покрова от Пролома, стоящая на месте, где псковичи остановили стотысячное войско польского короля Стефана Батория, положив конец Ливонской войне.
  • Церковь Космы и Дамиана с Примостья: здесь мы поговорим не только о церковной архитектуре, но и об исторической роли храмов в общественной и политической жизни Пскова.
  • Церковь Георгия со Взвоза — вы откроете секрет удивительного названия храма и разберетесь, причем здесь первая на Руси таможня.
  • Церковь Богоявления со звонницей: единственным храм, сохранивший классическую псковскую архитектуру. Вы узнаете, как церковь вдохновила знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье и чем примечательно её расположение.
  • Церковь Николая со Усохи, на месте которой проходила главная улица Пскова, населенная богатыми купцами.
  • Церковь Василия на Горке — единственный храм, сохранившийся в неизменном виде с начала 15 века, эпохи расцвета Псковского вече.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть как пешеходной, так и пешеходно-автомобильной. В первом случае мы сможем увидеть 9 из 10 псковских храмов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря находится за пределами города.
  • Посетить Спасо-Преображенский собор и Собор Рождества Богородицы возможно в хорошую погоду при нормальной влажности
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мне 40 лет. Работаю экскурсоводом с 2002 года. Провожу экскурсии по Пскову и его окрестностям на русском и английском языках. Имею два высших образования и степень кандидата педагогических наук. Стремлюсь, чтобы мой рассказ был образным и увлекательным, погружал слушателей ту реальность, свидетелями которой являются памятники старины. Люблю псковскую архитектуру и историю. Радуюсь, когда слушатели заражаются от меня интересом к тому, о чем мы говорим. С удовольствием работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами, как со взрослыми, так и с детьми.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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