Анна проводит ещё 1 экскурсию

Мне 40 лет. Работаю экскурсоводом с 2002 года. Провожу экскурсии по Пскову и его окрестностям на русском и английском языках. Имею два высших образования и степень кандидата педагогических наук. Стремлюсь, чтобы мой рассказ был образным и увлекательным, погружал слушателей ту реальность, свидетелями которой являются памятники старины. Люблю псковскую архитектуру и историю. Радуюсь, когда слушатели заражаются от меня интересом к тому, о чем мы говорим. С удовольствием работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами, как со взрослыми, так и с детьми.