Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)

Осмотреть храмы из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и проникнуть в суть псковской архитектуры
Приглашаю вас прогуляться по уютным улочкам Пскова.

Любуясь храмами, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы проникнем в художественный замысел и образную природу псковского зодчества.

А через это — сможем прикоснуться к духу древней эпохи и понять мировоззрение средневековых псковичей, создателей архитектурных шедевров.
5
43 отзыва
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

К творениям псковских зодчих

К 14 веку в Пскове сформировалась самобытная школа зодчества. Мы осмотрим древние храмы Пскова, проникнемся их сдержанной красотой и гармонией, уловим стилевое единство и определим уникальные черты каждой постройки. Вы непременно почувствуете, как дополняют друг друга памятники старины и редкой красоты пейзажи, делая город открытым и по-настоящему уютным.

  • Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры. Если Спасо-Преображенский собор будет открыт для посещения, вы увидите сохранившиеся фресковые росписи, созданные византийскими мастерами в 12 веке, восхититесь богатством их палитры, глубиной богословской мысли и многообразием сюжетов.
  • У собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и храма Михаила и Гавриила Архангелов поговорим о становлении местной традиции после сложного для всей Руси и пограничного Пскова 13 века. Вы узнаете, что отличает эти храмы, созданные псковскими зодчими в 14 веке, от их домонгольских прототипов. Если нам повезет попасть в храм Рождества Богородицы, вы познакомитесь с новаторским по сути ансамблем фресковой живописи, созданным местными художниками: вдохновитесь оригинальностью их мышления, свободой, непосредственностью, экспрессивностью и живостью восприятия мира.
  • Мы непременно увидим храмы 15 века — времени расцвета самобытной культуры Пскова: храм Козьмы и Дамиана с Примостья, храм Георгия со Взвоза и храм Богоявления с Запсковья. Совершенство пропорций, отточенная артистичность, живописная скульптурность — перед вами предстанут исключительные художественные достоинства древних памятников.
  • Также вы познакомитесь с храмами Николы со Усохи, Василия на Горке и Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, построенными в 16 веке после присоединения Пскова к Московскому государству. Мы проследим, как изменения в общественной жизни находили отражение и в архитектуре, которая, тем не менее, сохраняла свою самобытность.

Кроме того, мы поговорим об оригинальных псковских технике и технологии строительства, традиционных и подчас загадочных элементах храмового декора, особенностях псковских звонниц, устройстве акустики, принципах организации пространства, о той особой роли, которую храмы играли в общественной и политической жизни псковичей. Обсудим, какое влияние псковская церковная архитектура оказала на развитие зодчества за пределами России и как соприкосновение с ней повлияло на творчество знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
  • Возможно провести экскурсии в пешеходном формате, сократив маршрут до осмотра 5–6 храмов в Пскове. До храмов с фресками доедем на такси. Продолжительность программы не изменится, цена составит 11 000 ₽ + расходы на такси
  • За доплату экскурсию можно провести для большего количества участников. Подробности можно узнать в переписке с гидом

Посещение соборов с фресковыми росписями

  • Посетить Спасо-Преображенский собор и Собор Рождества Богородицы возможно в хорошую погоду при нормальной влажности
  • Спасо Преображенский собор — это музей, вход туда — только в рабочие дни музея и по билетам: 250 ₽ взрослые, 150 ₽ студенты. Экскурсии внутри собора по фрескам проводят только сотрудники музея. В ходе экскурсии мы можем зайти внутрь по билетам (300 ₽ для взрослых, 200 ₽ для учащихся) и просто рассмотреть фрески, либо вы можете оплатить дополнительно экскурсию от сотрудников музея (1500 ₽ для 1–5 чел., 2000 ₽ для 6–11 чел.)
  • Фрески собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря можно увидеть при нормальной влажности. В этом случае также дополнительно оплачивается пожертвование за вход

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 917 туристов
Мне 45 лет. Работаю экскурсоводом с 2002 года. Провожу экскурсии по Пскову и его окрестностям на русском и английском языках. Имею два высших образования и степень кандидата педагогических наук. Стремлюсь,
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чтобы мой рассказ был образным и увлекательным, погружал слушателей ту реальность, свидетелями которой являются памятники старины. Люблю псковскую архитектуру и историю. Радуюсь, когда слушатели заражаются от меня интересом к тому, о чем мы говорим. С удовольствием работаю как с индивидуальными путешественниками, так и с группами, как со взрослыми, так и с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вероника
Анна, спасибо за интересную экскурсию!
В первую очередь хочу отметить фрески собора Снетогорского монастыря. Анна очень подробно рассказала нам про каждый сюжет, про то, как реставрировали эти фрески. Уникальные сведения и
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очень интересные! Кроме того, не уверена, что мы сами вообще смогли бы в этот собор попасть.
По дороге Анна рассказывала нам про то, как Псковские памятники архитектуры включали в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень любопытно послушать человека, который прикоснулся к процессу изнутри.
Экскурсия посвящена именно церковной архитектуре. Поговорили про основные периоды, особенности.
Экскурсия очень насыщенная, церквей много, поэтому вполне понятно, что часть объектов мы обсуждали, просто проезжая мимо. Поэтому, если вы хотите посетить все церкви, то планируйте дополнительное время, чтобы потом поездить самостоятельно.
Подробно мы смотрели:
- Собор Снетогорского монастыря (с фресками), - Собор Рождества Иоанна Предтечи, - Богоявленскую церковь, - Церковь Покрова и Рождества от Пролома, - Церковь Георгия со Взвоза.
Обратите внимание, что в Мирожский монастырь с фресками византийской школы мы не ездили. Поэтому запланируйте время, чтобы самим потом туда съездить, он стоит того.
Экскурсией мы очень довольны, спасибо!

Анна
Анна
Ответ организатора:
Вероника, спасибо Вам большое за такой подробный и положительный отзыв об экскурсии! Уверена, что он будет очень полезен другим путешественникам!
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Я же, в свою очередь, благодарю Вас за то, как внимательно Вы меня слушали, за Ваши комментарии к моей экскурсии. Всего Вам самого доброго!

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т
Экскурсия очень понравилась. Главной изюминкой были фрески Снетогорского монастыря. Анна подробно и очень интересно объясняла, что мы видим на стенах. Время пролетело незаметно. Помимо фресок нам рассказали про архитектуру церквей.
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В следующие дни было интересно вспоминать подробности и подмечать их уже самим в прогулках по городу. Тема экскурсии, конечно, специализирована и будет интересна не всем, но если хоть немного интересоваться этой темой, то рассказ Анны очень захватывает. Спасибо за экскурсию.

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Елена
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий своё дело. Время пролетело незаметно из-за увлекательной подачи материала. Даже неопытные в данной теме начнут разбираться в тонкостях псковской архитектуры)))
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий
Экскурсия будет интересна всем, кто интересуется зодчеством и фресковой живописью древнего Пскова. Анна удивительный человек, любящий
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С
Сегодня замечательный экскурсовод Анна провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ об особенностях и становлении псковской школы зодчества не позволял нам ни на секунду отвлечься
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или заскучать. Слушали буквально раскрыв рты, несмотря на то что считаем себя опытными и видавшими виды путешественниками. Открыла нам сокровенные секреты архитектуры отдельных церквей, множество тайных знаков и сюжетов древних фресок, провела на хоры и в другие места, куда доступ простым смертным заказан. Интереснейший рассказчик и кладезь знаний. Архитектура- мое хобби и мне хотелось узнать отличия псковской школы зодчества от новгородской, почему их разделили и выделили псковскую школу в отдельное направление. Получил исчерпывающую информацию. В довершение всей этой сказки (иначе я не могу определить, что это было за мигом пролетевшие 4 часа) Анна любезно созвонилась со своей коллегой и записала нас на экскурсию в Мирожский монастырь посмотреть фрески 12 века. Но и это не все: у нее есть замечательное приложение, ссылкой на которое она поделилась. Рекомендую, очень познавательно и интересно. Все что мы не успели услышать за краткие 4 часа там есть. Правда, оно частично платное, но, проверьте, оно стоит бОльших денег. Кроме того, Анна ведет активную исследовательскую и научную деятельность. Удачи вам, Анна, во всех ваших начинаниях и исследованиях.

Сегодня замечательный экскурсовод Анна провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ
Сегодня замечательный экскурсовод Анна провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ
Сегодня замечательный экскурсовод Анна провела нам интереснейшую экскурсию с обзором церковной архитектуры Пскова. Ее увлекательнейший рассказ
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Azat
Потрясающая экскурсия. Мы прониклись и восхитились архитектурой псковских храмов.
Услышали крутой рассказ, как именно готовились заявки Пскова для включения объектов в список ЮНЕСКО. Влюбились во фрески Снетогорского монастыря. Увидели, как Ле
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Корбюзье вдохновился Псковскими храмами, когда создавал церковь Нотр-Дам-дю-О в Роншане. Поднялись наверх в одной из церквей. И много что ещё. Для полноты картины потом изучили фрески Преображенского собора Мирожского монастыря.
Очень интересная экскурсия. Мы в восторге. Ребёнку 9 лет тоже очень понравилось.

Потрясающая экскурсия. Мы прониклись и восхитились архитектурой псковских храмов.
Потрясающая экскурсия. Мы прониклись и восхитились архитектурой псковских храмов.
Потрясающая экскурсия. Мы прониклись и восхитились архитектурой псковских храмов.
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Е
Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:) экскурсия более чем достойна внимания, подача материала - на высоте.
Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)
Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)
Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)
Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)
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