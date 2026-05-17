Анна проводит ещё 1 экскурсию

Любуясь храмами, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы проникнем в художественный замысел и образную природу псковского зодчества.
А через это — сможем прикоснуться к духу древней эпохи и понять мировоззрение средневековых псковичей, создателей архитектурных шедевров.
Описание экскурсии
К творениям псковских зодчих
К 14 веку в Пскове сформировалась самобытная школа зодчества. Мы осмотрим древние храмы Пскова, проникнемся их сдержанной красотой и гармонией, уловим стилевое единство и определим уникальные черты каждой постройки. Вы непременно почувствуете, как дополняют друг друга памятники старины и редкой красоты пейзажи, делая город открытым и по-настоящему уютным.
- Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры. Если Спасо-Преображенский собор будет открыт для посещения, вы увидите сохранившиеся фресковые росписи, созданные византийскими мастерами в 12 веке, восхититесь богатством их палитры, глубиной богословской мысли и многообразием сюжетов.
- У собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и храма Михаила и Гавриила Архангелов поговорим о становлении местной традиции после сложного для всей Руси и пограничного Пскова 13 века. Вы узнаете, что отличает эти храмы, созданные псковскими зодчими в 14 веке, от их домонгольских прототипов. Если нам повезет попасть в храм Рождества Богородицы, вы познакомитесь с новаторским по сути ансамблем фресковой живописи, созданным местными художниками: вдохновитесь оригинальностью их мышления, свободой, непосредственностью, экспрессивностью и живостью восприятия мира.
- Мы непременно увидим храмы 15 века — времени расцвета самобытной культуры Пскова: храм Козьмы и Дамиана с Примостья, храм Георгия со Взвоза и храм Богоявления с Запсковья. Совершенство пропорций, отточенная артистичность, живописная скульптурность — перед вами предстанут исключительные художественные достоинства древних памятников.
- Также вы познакомитесь с храмами Николы со Усохи, Василия на Горке и Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, построенными в 16 веке после присоединения Пскова к Московскому государству. Мы проследим, как изменения в общественной жизни находили отражение и в архитектуре, которая, тем не менее, сохраняла свою самобытность.
Кроме того, мы поговорим об оригинальных псковских технике и технологии строительства, традиционных и подчас загадочных элементах храмового декора, особенностях псковских звонниц, устройстве акустики, принципах организации пространства, о той особой роли, которую храмы играли в общественной и политической жизни псковичей. Обсудим, какое влияние псковская церковная архитектура оказала на развитие зодчества за пределами России и как соприкосновение с ней повлияло на творчество знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
- Возможно провести экскурсии в пешеходном формате, сократив маршрут до осмотра 5–6 храмов в Пскове. До храмов с фресками доедем на такси. Продолжительность программы не изменится, цена составит 11 000 ₽ + расходы на такси
- За доплату экскурсию можно провести для большего количества участников. Подробности можно узнать в переписке с гидом
Посещение соборов с фресковыми росписями
- Посетить Спасо-Преображенский собор и Собор Рождества Богородицы возможно в хорошую погоду при нормальной влажности
- Спасо Преображенский собор — это музей, вход туда — только в рабочие дни музея и по билетам: 250 ₽ взрослые, 150 ₽ студенты. Экскурсии внутри собора по фрескам проводят только сотрудники музея. В ходе экскурсии мы можем зайти внутрь по билетам (300 ₽ для взрослых, 200 ₽ для учащихся) и просто рассмотреть фрески, либо вы можете оплатить дополнительно экскурсию от сотрудников музея (1500 ₽ для 1–5 чел., 2000 ₽ для 6–11 чел.)
- Фрески собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря можно увидеть при нормальной влажности. В этом случае также дополнительно оплачивается пожертвование за вход
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Отзывы и рейтинг
В первую очередь хочу отметить фрески собора Снетогорского монастыря. Анна очень подробно рассказала нам про каждый сюжет, про то, как реставрировали эти фрески. Уникальные сведения и
Услышали крутой рассказ, как именно готовились заявки Пскова для включения объектов в список ЮНЕСКО. Влюбились во фрески Снетогорского монастыря. Увидели, как Ле