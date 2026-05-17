Анна проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вас прогуляться по уютным улочкам Пскова. Любуясь храмами, внесёнными в список всемирного наследия ЮНЕСКО, мы проникнем в художественный замысел и образную природу псковского зодчества. А через это — сможем прикоснуться к духу древней эпохи и понять мировоззрение средневековых псковичей, создателей архитектурных шедевров.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

К творениям псковских зодчих

К 14 веку в Пскове сформировалась самобытная школа зодчества. Мы осмотрим древние храмы Пскова, проникнемся их сдержанной красотой и гармонией, уловим стилевое единство и определим уникальные черты каждой постройки. Вы непременно почувствуете, как дополняют друг друга памятники старины и редкой красоты пейзажи, делая город открытым и по-настоящему уютным.

Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря. И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры. Если Спасо-Преображенский собор будет открыт для посещения, вы увидите сохранившиеся фресковые росписи, созданные византийскими мастерами в 12 веке, восхититесь богатством их палитры, глубиной богословской мысли и многообразием сюжетов.

Мирожского монастыря и Ивановского монастыря. И разберетесь, почему, хотя первый храм отсылает нас к византийским, второй — к новгородским прототипам, оба они стали точкой отсчета псковской школы архитектуры. Если Спасо-Преображенский собор будет открыт для посещения, вы увидите сохранившиеся фресковые росписи, созданные византийскими мастерами в 12 веке, восхититесь богатством их палитры, глубиной богословской мысли и многообразием сюжетов. У собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и храма Михаила и Гавриила Архангелов поговорим о становлении местной традиции после сложного для всей Руси и пограничного Пскова 13 века. Вы узнаете, что отличает эти храмы, созданные псковскими зодчими в 14 веке, от их домонгольских прототипов. Если нам повезет попасть в храм Рождества Богородицы, вы познакомитесь с новаторским по сути ансамблем фресковой живописи, созданным местными художниками: вдохновитесь оригинальностью их мышления, свободой, непосредственностью, экспрессивностью и живостью восприятия мира.

Снетогорского монастыря и поговорим о становлении местной традиции после сложного для всей Руси и пограничного Пскова 13 века. Вы узнаете, что отличает эти храмы, созданные псковскими зодчими в 14 веке, от их домонгольских прототипов. Если нам повезет попасть в храм Рождества Богородицы, вы познакомитесь с новаторским по сути ансамблем фресковой живописи, созданным местными художниками: вдохновитесь оригинальностью их мышления, свободой, непосредственностью, экспрессивностью и живостью восприятия мира. Мы непременно увидим храмы 15 века — времени расцвета самобытной культуры Пскова: храм Козьмы и Дамиана с Примостья , храм Георгия со Взвоза и храм Богоявления с Запсковья . Совершенство пропорций, отточенная артистичность, живописная скульптурность — перед вами предстанут исключительные художественные достоинства древних памятников.

, и . Совершенство пропорций, отточенная артистичность, живописная скульптурность — перед вами предстанут исключительные художественные достоинства древних памятников. Также вы познакомитесь с храмами Николы со Усохи, Василия на Горке и Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, построенными в 16 веке после присоединения Пскова к Московскому государству. Мы проследим, как изменения в общественной жизни находили отражение и в архитектуре, которая, тем не менее, сохраняла свою самобытность.

Кроме того, мы поговорим об оригинальных псковских технике и технологии строительства, традиционных и подчас загадочных элементах храмового декора, особенностях псковских звонниц, устройстве акустики, принципах организации пространства, о той особой роли, которую храмы играли в общественной и политической жизни псковичей. Обсудим, какое влияние псковская церковная архитектура оказала на развитие зодчества за пределами России и как соприкосновение с ней повлияло на творчество знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье.

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида

Возможно провести экскурсии в пешеходном формате, сократив маршрут до осмотра 5–6 храмов в Пскове. До храмов с фресками доедем на такси. Продолжительность программы не изменится, цена составит 11 000 ₽ + расходы на такси

За доплату экскурсию можно провести для большего количества участников. Подробности можно узнать в переписке с гидом

Посещение соборов с фресковыми росписями