Никита проводит ещё 2 экскурсии

Лучшее время для посещения монастырей Псковского края - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, хотя и прохладно, можно увидеть монастыри в особой зимней атмосфере, однако прогулки могут быть менее комфортными из-за снега и низких температур.

В рамках экскурсии по Псковскому краю вы посетите Мирожский, Снятогорский и Спасо-Елеазаровский монастыри. Эти древние обители были важными центрами письменной культуры, изобразительного искусства и духовного знания. Узнайте о роли этих монастырей в истории Руси, о византийских фресках и историко-философской концепции «Москва - третий Рим». Экскурсия подходит как для любителей истории, так и для паломников

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мирожский монастырь — старейшая каменная постройка Пскова

Вы посетите, по всей видимости, древнейший монастырь на территории края. Я расскажу об основании обители, стоявшей у истоков псковского летописания и изобразительного искусства. О нередких нападениях на западный берег реки Великой и удивительной сохранности каменного собора до наших дней. В храме я познакомлю вас с ценными подлинными фресками, созданными в 12 веке византийскими мастерами. Также, при желании, вы сможете дополнительно посетить музейную экспозицию, чтобы поближе познакомиться с памятником древнерусской монументальной живописи.

Снятогорский монастырь — воспоминания о византийской наследнице

На территории следующего древнерусского памятника поговорим о его первых упоминаниях и князе Довмонте-Тимофее — храбром воине и весьма неплохом полководце. А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог. И осознаете, насколько велико было историко-политической значение ее брака с Иваном III.

Спасо-Елеазаровской монастырь — родина идеи «Москва — третий Рим»

В завершение вы посетите монастырь, где монах Филофей задолго до венчания Ивана Грозного на царство сформулировал важную историко-философскую концепцию «Москва — третий Рим». Я постараюсь дать ответ на вопрос о том, почему именно на Псковской земле, которая одной из последних была официально включена в состав Русского государства со столицей в Москве, родилась идея, ставшая основой государственной идеологии нашей страны на многие столетия. Кроме того, в обители вы увидите самую древнюю из сохранившихся в Псковской области икон — Спас Елеазаровский 14 века.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна как любителям истории, так и паломникам, желающим посетить святые места.

Организационные детали