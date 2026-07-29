Никита проводит ещё 2 экскурсии

🏛️ Историко-философская концепция «Москва - третий Рим»
🚶♂️ Авто-пешеходная экскурсия
🙏 Подходит для паломников
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения монастырей Псковского края - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, хотя и прохладно, можно увидеть монастыри в особой зимней атмосфере, однако прогулки могут быть менее комфортными из-за снега и низких температур.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мирожский монастырь
Снятогорский монастырь
Спасо-Елеазаровский монастырь
Описание экскурсии
Мирожский монастырь — старейшая каменная постройка Пскова
Вы посетите, по всей видимости, древнейший монастырь на территории края. Я расскажу об основании обители, стоявшей у истоков псковского летописания и изобразительного искусства. О нередких нападениях на западный берег реки Великой и удивительной сохранности каменного собора до наших дней. В храме я познакомлю вас с ценными подлинными фресками, созданными в 12 веке византийскими мастерами. Также, при желании, вы сможете дополнительно посетить музейную экспозицию, чтобы поближе познакомиться с памятником древнерусской монументальной живописи.
Снятогорский монастырь — воспоминания о византийской наследнице
На территории следующего древнерусского памятника поговорим о его первых упоминаниях и князе Довмонте-Тимофее — храбром воине и весьма неплохом полководце. А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог. И осознаете, насколько велико было историко-политической значение ее брака с Иваном III.
Спасо-Елеазаровской монастырь — родина идеи «Москва — третий Рим»
В завершение вы посетите монастырь, где монах Филофей задолго до венчания Ивана Грозного на царство сформулировал важную историко-философскую концепцию «Москва — третий Рим». Я постараюсь дать ответ на вопрос о том, почему именно на Псковской земле, которая одной из последних была официально включена в состав Русского государства со столицей в Москве, родилась идея, ставшая основой государственной идеологии нашей страны на многие столетия. Кроме того, в обители вы увидите самую древнюю из сохранившихся в Псковской области икон — Спас Елеазаровский 14 века.
Кому подходит экскурсия
Экскурсия будет интересна как любителям истории, так и паломникам, желающим посетить святые места.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная и обычно проводится на транспорте заказчика.
Если вы не на своей машине, я могу организовать транспорт. Стоимость зависит от количества людей: легковой автомобиль около 500 р. /час; микроавтобус — 800-900 р. /час.
Также оплачиваются дополнительно билеты в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — 100 р. /человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3995 туристов
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего читать дальшеуменьшить
средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталия
Начну с главного — экскурсия просто отличная, однозначно всем рекомендую. В Пскове мы с семьей гостили 5 дней и планировали отпуск под свободные даты именно этого экскурсовода - вот так бывает))) читать дальшеуменьшить
Никита — Вы супер! Экскурсионный блок выстраивали по принципу «от общего к частному» и были на трех экскурсиях — Обзорной, Византийское наследие Руси и в заключении Изборск и Псково-Печерский монастырь. Благодаря тому, что все дни с нами был один экскурсовод — получился глубокий экскурс в историю, словно странички летописи отлистывали. Очень понятно, структурировано, максимально интересно преподносился материал и оттого укладывался в голове так легко и просто, словно мы обо всем этом всю жизнь знали. Никита топовый, потрясающий, грамотный, увлеченный историк и мега-крутой рассказчик, благодаря чему даже длительные экскурсии проходили легко, атмосферно и очень комфортно. Отдельное спасибо за организацию транспорта на экскурсиях, что сделало отпуск еще удобнее. От всего сердца рекомендую Псков к посещению, город бесподобной красоты и потрясающей истории. И если, как и мы, приедете на несколько дней, обратите внимание на эти экскурсии, получите колоссальное удовольствие!!!
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Н
Наталья
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Это было настоящее погружение в историю Псковской земли и историю становления Российского государства. Никита обладает глубокими знаниями и с удовольствием делится ими.
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Е
Елена
Отличная поездка. Немного изменили маршрут по моей просьбе. Моросило, но никак не помешало) сочетание истории, природы, монастыри и фрески. Спасибо! Рекомендую!
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А
Анна
Остались очень довольны общением с Никитой и Еленой. Никита-увлеченный историей, профессиональный гид, который в доходчивой интересной форме делится своими знаниями. Елена-аккуратный водитель и веселый и легкий в общении человек. Спасибо!! Три с половиной часа экскурсии пролетели как один миг.
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Л
Людмила
Спасибо Никите за знакомство с монастырями Псковского края. Погружение в историю на 100%.
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Галина
Были на экскурсии по монастырям с Никитой и остались в полном восторге! Это было не просто стандартное посещение достопримечательностей, а настоящее погружение в историю и атмосферу средневекового Пскова. Никита обладает не только глубокими академическими знаниями, но и умением эти знания интересно рассказать
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