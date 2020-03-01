Никита проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края

Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси

Никита
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Никита – ваш гид
В Мирожском, Снятогорском и Спасо-Елеазаровом монастырях вы узнаете о важных центрах развития письменной культуры, изобразительного искусства и духовного знания.

А также откроете, почему именно на Псковской земле, одной из последних вошедшей в состав Русского государства, родилась концепция, ставшая основой государственной идеологии на многие века.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края

Что вас ожидает

Мирожский монастырь — старейшая каменная постройка Пскова
Вы посетите, по всей видимости, древнейший монастырь на территории края. Я расскажу об основании обители, стоявшей у истоков псковского летописания и изобразительного искусства. О нередких нападениях на западный берег реки Великой и удивительной сохранности каменного собора до наших дней. В храме я познакомлю вас с ценными подлинными фресками, созданными в 12 веке византийскими мастерами. Также, при желании, вы сможете дополнительно посетить музейную экспозицию, чтобы поближе познакомиться с памятником древнерусской монументальной живописи.

Снятогорский монастырь — воспоминания о византийской наследнице
На территории следующего древнерусского памятника поговорим о его первых упоминаниях и князе Довмонте-Тимофее — храбром воине и весьма неплохом полководце. А в построенном позже храме Рождества Богородицы 14 века вы услышите о первых шагах на русской земле наследницы византийского престола — Софии Палеолог. И осознаете, насколько велико было историко-политической значение ее брака с Иваном III.

Спасо-Елеазаровской монастырь — родина идеи «Москва — третий Рим»
В завершение вы посетите монастырь, где монах Филофей задолго до венчания Ивана Грозного на царство сформулировал важную историко-философскую концепцию «Москва — третий Рим». Я постараюсь дать ответ на вопрос о том, почему именно на Псковской земле, которая одной из последних была официально включена в состав Русского государства со столицей в Москве, родилась идея, ставшая основой государственной идеологии нашей страны на многие столетия. Кроме того, в обители вы увидите самую древнюю из сохранившихся в Псковской области икон — Спас Елеазаровский 14 века.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна как любителям истории, так и паломникам, желающим посетить святые места.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и обычно проводится на транспорте заказчика.
  • Если вы не на своей машине, я могу организовать транспорт. Стоимость зависит от количества людей: легковой автомобиль около 500 р./час; микроавтобус — 800-900 р./час.
  • Также оплачиваются дополнительно билеты в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — 100 р./человека.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Историей стал увлекаться ещё в старших классах, из-за этого увлечения в 2009 году пошёл работать в Псковский музей-заповедник, где окончил курсы экскурсоводов. С 2012 года занимался исторической реконструкцией эпохи раннего средневековья, и с тех пор участвую в различных исторических фестивалях и манёврах. На экскурсии всегда стараюсь дать максимум информации и, как правило, выхожу за рамки стандартных экскурсионных маршрутов, если путешественники проявляют живой интерес к нашему городу и его истории.
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Никита проводит ещё 2 экскурсии

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