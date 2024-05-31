Экскурсии в Спасо-Елеазаровский женский монастырь

Найдено 5 экскурсий в категории «Спасо-Елеазаровский женский монастырь» в Пскове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875 за всё до 4 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340 за всё до 20 чел.
Неизведанные красоты Псковской области
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Монастыри Псковщины
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
    читать дальше

    прислушивался к нашим рекомендациям, отвечал на все вопросы, заинтересовал всех участников нашей группы, включая самого младшего (15 лет) и самую старшую (75 лет). Интеллигентный, с чувством юмора, с искренней любовью к этому краю - таким мы увидели нашего гида. Конечно, красок и эмоций добавил теплый солнечный день, но без искусства гида он не прошел бы настолько великолепно. И обед был очень вкусным на острове. И водитель с капитаном отработали на высший бал. Всем спасибо!

    Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, иЗамечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и
  • П
    Полина
    30 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
    читать дальше

    оперативно, само место стоит того, чтобы его посетить. Не буду открывать все секреты, но они там есть) С чувством умиротворения увезли с собой частичку островной идилии.

    Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до
  • Л
    Людмила
    14 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
  • М
    Марина
    7 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
    читать дальше

    контролировала все вопросы по организации посадок на катера, обеда. Обед был очень вкусный, блюда подавались друг за другом, что не позволяло им остыть👌

    Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступноВсе очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно
  • Л
    Лариса
    6 мая 2024
    Автобусная экскурсия на Талабские острова
    Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
  • G
    Georgy
    6 мая 2024
    «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
    Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
    читать дальше

    любит открывать для себя новые места. Борис интересный рассказчик и компетентный гид. Единственный минус - это стоимость экскурсии, которая, конечно, уже включает и оплату лодки, и комиссионное вознаграждение Трипстера, но в итоге остаётся ощущение несколько завышенной цены. Однако поскольку сама экскурсия нам, безусловно, понравилась, то и оценку мы снижать не стали.

  • М
    Михаил
    18 марта 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Профессионал высокого класса!
  • А
    Анастасия
    2 февраля 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.
  • А
    Алексей
    10 января 2024
    Монастыри Псковщины
    Очень впечатляюще, знающий добродушный гид, очень хороший душевный водитель автомобиля,просто сказочный маршрут, обязательно ещё раз приеду и через вашу организацию сьездию в Новгород и ещё куда-нибудь
  • И
    Инесса
    18 ноября 2023
    Неизведанные красоты Псковской области
    Экскурсовод умный, начитанный думающий профессионал, любящий свой край. Интересно и содержательно Борис рассказывает исторические факты. легенды раскрывающие происходящие события с
    читать дальше

    разных сторон. Хорошо поставленная речь + глубокие знания 3 часа пролетели незаметно, Дополнительно осмотрели чудом сохранившиеся фрески 12 века Мирожского монастыря. Для меня немаловажно было, что Борис аккуратный водитель с хорошей большой машиной.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Спасо-Елеазаровский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  2. «Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
  3. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
  4. Неизведанные красоты Псковской области
  5. Монастыри Псковщины
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Спасо-Елеазаровский женский монастырь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 19 875. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пскове на 2024 год по теме «Спасо-Елеазаровский женский монастырь», 99 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам