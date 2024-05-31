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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по монастырям Псковщины: духовное наследие и архитектура
Посетите древние монастыри Псковщины и окунитесь в мир православия, истории и уединения, наслаждаясь красотой и благодатью
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Замечательное путешествие получилось. Огромное спасибо гиду! Высокий профессионализм Бориса чувствовался во всем: и в организации, и в изложении материала. Чутко
- ППолина30 мая 2024Были с детьми: 13,11,5 все максимально комфортно, подстроено под наши нужды, ответы на все вопросы до экскурсии были получены максимально
- ЛЛюдмила14 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Великолепная организация. Интересная информация. Замечательная природа. Удобные катера. Оптимальное время для самостоятельного осмотра. Вкусные обеды. Спасибо Виолетте.
- ММарина7 мая 2024Все очень хорошо организовано, продуманный маршрут, темп подобран для конкретной группы. Экскурсовод Виолетта рассказывала все доступно, отвечала на интересующие вопросы,
- ЛЛариса6 мая 2024Спасибо экскурсоводу Марии за прекрасно организованную экскурсию. Места очень красивые.
- GGeorgy6 мая 2024Экскурсия понравилась. Можем порекомендовать её как православным христианам (как мы, например), так и тем, кто интересуется историей или даже просто
- ММихаил18 марта 2024Профессионал высокого класса!
- ААнастасия2 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.
- ААлексей10 января 2024Очень впечатляюще, знающий добродушный гид, очень хороший душевный водитель автомобиля,просто сказочный маршрут, обязательно ещё раз приеду и через вашу организацию сьездию в Новгород и ещё куда-нибудь
- ИИнесса18 ноября 2023Экскурсовод умный, начитанный думающий профессионал, любящий свой край. Интересно и содержательно Борис рассказывает исторические факты. легенды раскрывающие происходящие события с
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Спасо-Елеазаровский женский монастырь»
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