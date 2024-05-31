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прислушивался к нашим рекомендациям, отвечал на все вопросы, заинтересовал всех участников нашей группы, включая самого младшего (15 лет) и самую старшую (75 лет). Интеллигентный, с чувством юмора, с искренней любовью к этому краю - таким мы увидели нашего гида. Конечно, красок и эмоций добавил теплый солнечный день, но без искусства гида он не прошел бы настолько великолепно. И обед был очень вкусным на острове. И водитель с капитаном отработали на высший бал. Всем спасибо!