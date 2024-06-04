Экскурсии в собор Рождества Богородицы

Найдено 4 экскурсии в категории «Собор Рождества Богородицы» в Пскове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    4 июня 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Секреты и удивительные истории Пскова
    Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Однажды в Пскове
    Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
  • М
    Михаил
    18 марта 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Профессионал высокого класса!
  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Однажды в Пскове
    Прошло больше года с нашей поездки в Псков, но я до сих пор вспоминаю с удовольствием, несмотря на отвратительную погоду
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    с непрерывным мокрым снегом стеной. Сам город, конечно, дивный. Но основная составляющая успеха для нас заключалась в гиде. Наталья Алексеевна, конечно, удивительной интеллигентности и знаний человек. С любовью к родине, что немаловажно сейчас. У нас сложный ребенок-речевик с нулевым кругозором и таким же вниманием, но гиду удалось и его заинтересовать, и нам быть интересным. Удалось передать дух города, его пульс. Старшему подростку тоже все зашло, за что отдельное спасибо.

  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
  • Н
    Ника
    3 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    2 марта 2024
    Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
    Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:) экскурсия более чем достойна внимания, подача материала - на высоте.
    Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:)
  • А
    Анастасия
    2 февраля 2024
    Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
    Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Собор Рождества Богородицы»

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  1. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
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  3. Однажды в Пскове
  4. Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Собор Рождества Богородицы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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