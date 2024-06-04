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с непрерывным мокрым снегом стеной. Сам город, конечно, дивный. Но основная составляющая успеха для нас заключалась в гиде. Наталья Алексеевна, конечно, удивительной интеллигентности и знаний человек. С любовью к родине, что немаловажно сейчас. У нас сложный ребенок-речевик с нулевым кругозором и таким же вниманием, но гиду удалось и его заинтересовать, и нам быть интересным. Удалось передать дух города, его пульс. Старшему подростку тоже все зашло, за что отдельное спасибо.