1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла4 июня 2024Денис любит свой город и отлично знает его историю. Его экскурсия наполнена рассказами о людях, малоизвестными фактами, личными воспоминаниями, юмором. Нам все понравилось, даже дождь не помешал.
- ССергей31 мая 2024Экскурсовод Денис-мастер своего дела. Рекомендеуем.
- ИИрина30 мая 2024Истории действительно были удивительными. Узнали много нового о давно известных сюжетах Пскова и его окрестностей. Спасибо Денису!
- ННаталья25 мая 2024Спасибо большое Лидии Николаевне за содержательную и интересную экскурсию.
- ММихаил18 марта 2024Профессионал высокого класса!
- ННаталья11 марта 2024Прошло больше года с нашей поездки в Псков, но я до сих пор вспоминаю с удовольствием, несмотря на отвратительную погоду
- ИИрина4 марта 2024Анна-человек, влюбленный в свой город, в свое дело, поэтому плохо быть не может. Спасибо!! Очень понравилось!!
- ННика3 марта 2024Дорогая Анна! Не передать словами, как нам повезло с Вами повстречаться! Вы человек очень особенный, чистый, добрый, знающий. Большое счастье - такой проводник! Благодарим от всего сердца, Вы настоящее сокровище! С Анной мы провели два незабываемых дня, и узнали, почувствовали, увидели важное сердцу) Спасибо!
- ЕЕкатерина2 марта 2024Редко сейчас когда бывает, чтобы на протяжении всей экскурсии было интересно. Что приятно удивило и порадовало:) экскурсия более чем достойна внимания, подача материала - на высоте.
- ААнастасия2 февраля 2024Очень интересная экскурсия. Никита - замечательный экскурсовод, профессионал высокого уровня. Настоятельно рекомендую посетить эту экскурсию. Большое спасибо, буду рекомендовать друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Собор Рождества Богородицы»
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