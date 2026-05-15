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Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов

Узнать, как рождается звук и разбудить голоса инструментов на мастер-классе
Приглашаю вас в путешествие, где музыка становится понятной и осязаемой. Мы проведём настоящее расследование и раскроем секреты рождения звука. Вы узнаете об истории музыкальных инструментов — духовых, струнных, перкуссии.

Погрузитесь в природу звучания и сами попробуете поиграть на необычных инструментах — глюкофоне, поющей чаше и палке дождя.
5
6 отзывов
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов
Звуковая экспедиция в Пскове: тайна редких музыкальных инструментов

Описание мастер-класса

Наша встреча — не концерт, а эксперимент. Творческая лаборатория, где каждый станет и музыкантом, и исследователем трёх музыкальных стихий.

Духовые. Калюки, кугиклы, флейты и окарины раскроют вам свои секреты:

  • как в пустой трубке рождается звук
  • почему меняется высота, когда мы закрываем отверстия
  • как сила выдоха влияет на громкость, тембр и высоту

Струнные. Гусли и балалайки расскажут вам:

  • почему струна начинает звучать
  • от чего зависит высота звука
  • как корпус инструмента усиливает звук и делает его объёмным

Перкуссии. Вы узнаете, как рождается ритм и почему наши тела на него откликаются.

Мастер-класс по игре на интуитивных музыкальных инструментах

  • Глюкофон и хэндпан — их космический звук завораживает с первой ноты
  • Поющая чаша — вы сами попробуете разбудить её голос
  • Палка дождя и шум ручья — их звук расслабляет и вводит в медитативное состояние

Организационные детали

  • Подходит для взрослых и детей от 7 лет. Никакой музыкальной подготовки не требуется
  • Все инструменты для игры предоставляются

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Киселёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — руководитель фольклорного ансамбля и музыкальный терапевт, коллекционер этнических и необычных музыкальных инструментов. В наш город люди приезжают за впечатлениями, но часто увозят только фотографии. Мне хочется дать путешественникам живой, теплый и звучащий опыт. Музыкальные экскурсии — это возможность не просто услышать необычные инструменты и узнать их историю, но и прикоснуться к ним и понять их душу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный инструмент? А ВЫ знали, что на балалайке можно играть как на скрипке? А сами
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играли на гуслях и балалайке? А видели восторженные глаза своей половинки, которой говорили, что "медведь на ухо наступил"?! А видели, как выглядит музыка? И все это за какой - то час-полтора!
Вы узнаете о таких музыкальных инструментах и их истории, о которых ранее не слышали.
Вообщем, это еще одна замечательная страничка в посещении Пскова, которую ни в коем случае нельзя пропустить. И по приезде домой, вам обязательно захочется приобрести какую нибудь перкуссию и научиться играть. поражая своих друзей! А это не трудно сделать и недорого. И на это Вас подтолкнет замечательная Наталья, у которой мы были 10 мая. Кстати, если вас, по какой-то причине не устраивает время, думаю- это не проблема договориться. СПАСИБО ОГРОМНОЕ за эмоции, удовольствие и знания!!!

А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Очень рада, что удалось подарить вам вдохновение!
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Елена
Наталья - чудесная проводница в мир звука! Она умеет заинтересовать и расслабить. У многих инструментов в коллекции Натальи именно такая цель - терапевтическая и умиротворяющая. Релаксирующее действие ощущается с первого
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поворота "колеса дождя".
На всех инструментах можно попробовать поиграть. Инструменты очень разные: есть старинные, исторические, есть современные, в том числе появившиеся буквально в 21 веке - такие как "инопланетные" хендпан и глюкофон. Струнные, духовые, перкуссионные и шумовые. Есть традиционные русские инструменты -кугиклы и калюка, в калюку я вообще влюбилась! Вроде флейта, а дырочка только одна, вроде одна нота, а сколько вариаций!
В конце музыкального путешествия мы славно "поджемили", несмотря на отсутствие музыкального образования у большинства участников. Получилось немного хаотично, но вполне благозвучно!
Приходите к Наталье, не пожалеете! Это будет интересно и детям, и взрослым, и тем, кто вообще никогда не держал в руках музыкальных инструментов, и тем, кто играет или учится играть. Ведь можно вполне найти что-то своё, новое, неожиданное! Такое многообразие вариантов звукоизвлечения и нюансов звучания!

Наталья - чудесная проводница в мир звука! Она умеет заинтересовать и расслабить. У многих инструментов в
Наталья - чудесная проводница в мир звука! Она умеет заинтересовать и расслабить. У многих инструментов в
Наталья - чудесная проводница в мир звука! Она умеет заинтересовать и расслабить. У многих инструментов в
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Н
На майские праздники посетили данное меропрятие. Наталья, погрузила нас в мир музыки, мы узнали много нового о звуке и музыкальных инструментах, мы сами поиграли на старинных и современных музыкальных инструментах. Вообщем, было очень интересно и познавательно. Наталья - музыкальная фея! После встречи с ней, в душе осталась радость и позитивное настроение! От души рекомендую! Точно не пожалеете! 🤗
На майские праздники посетили данное меропрятие. Наталья, погрузила нас в мир музыки, мы узнали много нового
На майские праздники посетили данное меропрятие. Наталья, погрузила нас в мир музыки, мы узнали много нового
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Было очень приятно провести встречу с музыкой для вашей дружной компании!
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М
изумительные нестандартное музыкальное мероприятие для детей, где совмещен и рассказ и мастер-класс. Спасибо Наталье за замечательную идею и воплощение. Всем рекомендуем
изумительные нестандартное музыкальное мероприятие для детей, где совмещен и рассказ и мастер-класс. Спасибо Наталье за замечательную
изумительные нестандартное музыкальное мероприятие для детей, где совмещен и рассказ и мастер-класс. Спасибо Наталье за замечательную
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Огромные спасибо за отзыв! Было очень приятно провести программу для вашей семьи! У меня есть несколько фотографий вашей семьи с инструментами. Могу переслать вам.
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Е
Наталья очень душевный и дружелюбный человек. Обладает большими знаниями в области фольклора и музыкальных инструментов. Делится своими знаниями в увлекательной форме с возможность поиграть на музыкальных инструментах. Время пролетело незаметно и очень интересно. Нам очень понравилось. Если вы ищете, как необычно провести время с близкими и расширить свой кругозор, то очень рекомендую вам эту экскурсию.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Очень рада, что вам понравилось!
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Алексей
Друзья! Это была настоящая экспедиция в мир музыки! Огромное спасибо Наталье. Она настоящий мастер своего дела. Многие музыкальные инструменты я видел впервые. Они совершенно уникальны. Например музыкальная чаша просто завораживает и поражает своим тембром. Всем рекомендую, время пролетело мгновенно. Особенно советую приходить всей семьей. В конце экскурсии можно поиграть всем вместе, как настоящий оркестр. Еще раз спасибо, Наталье!:).
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