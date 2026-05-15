Приглашаю вас в путешествие, где музыка становится понятной и осязаемой. Мы проведём настоящее расследование и раскроем секреты рождения звука. Вы узнаете об истории музыкальных инструментов — духовых, струнных, перкуссии. Погрузитесь в природу звучания и сами попробуете поиграть на необычных инструментах — глюкофоне, поющей чаше и палке дождя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Наша встреча — не концерт, а эксперимент. Творческая лаборатория, где каждый станет и музыкантом, и исследователем трёх музыкальных стихий.

Духовые. Калюки, кугиклы, флейты и окарины раскроют вам свои секреты:

как в пустой трубке рождается звук

почему меняется высота, когда мы закрываем отверстия

как сила выдоха влияет на громкость, тембр и высоту

Струнные. Гусли и балалайки расскажут вам:

почему струна начинает звучать

от чего зависит высота звука

как корпус инструмента усиливает звук и делает его объёмным

Перкуссии. Вы узнаете, как рождается ритм и почему наши тела на него откликаются.

Мастер-класс по игре на интуитивных музыкальных инструментах

Глюкофон и хэндпан — их космический звук завораживает с первой ноты

Поющая чаша — вы сами попробуете разбудить её голос

Палка дождя и шум ручья — их звук расслабляет и вводит в медитативное состояние

Организационные детали