Приглашаю вас в путешествие, где музыка становится понятной и осязаемой. Мы проведём настоящее расследование и раскроем секреты рождения звука. Вы узнаете об истории музыкальных инструментов — духовых, струнных, перкуссии.
Погрузитесь в природу звучания и сами попробуете поиграть на необычных инструментах — глюкофоне, поющей чаше и палке дождя.
Погрузитесь в природу звучания и сами попробуете поиграть на необычных инструментах — глюкофоне, поющей чаше и палке дождя.
Описание мастер-класса
Наша встреча — не концерт, а эксперимент. Творческая лаборатория, где каждый станет и музыкантом, и исследователем трёх музыкальных стихий.
Духовые. Калюки, кугиклы, флейты и окарины раскроют вам свои секреты:
- как в пустой трубке рождается звук
- почему меняется высота, когда мы закрываем отверстия
- как сила выдоха влияет на громкость, тембр и высоту
Струнные. Гусли и балалайки расскажут вам:
- почему струна начинает звучать
- от чего зависит высота звука
- как корпус инструмента усиливает звук и делает его объёмным
Перкуссии. Вы узнаете, как рождается ритм и почему наши тела на него откликаются.
Мастер-класс по игре на интуитивных музыкальных инструментах
- Глюкофон и хэндпан — их космический звук завораживает с первой ноты
- Поющая чаша — вы сами попробуете разбудить её голос
- Палка дождя и шум ручья — их звук расслабляет и вводит в медитативное состояние
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей от 7 лет. Никакой музыкальной подготовки не требуется
- Все инструменты для игры предоставляются
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Киселёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — руководитель фольклорного ансамбля и музыкальный терапевт, коллекционер этнических и необычных музыкальных инструментов. В наш город люди приезжают за впечатлениями, но часто увозят только фотографии. Мне хочется дать путешественникам живой, теплый и звучащий опыт. Музыкальные экскурсии — это возможность не просто услышать необычные инструменты и узнать их историю, но и прикоснуться к ним и понять их душу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А вы когда-нибудь играли на калюке или варгане? Может вы знали, что скрипка - это народный инструмент? А ВЫ знали, что на балалайке можно играть как на скрипке? А сами
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Очень рада, что удалось подарить вам вдохновение!
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Наталья - чудесная проводница в мир звука! Она умеет заинтересовать и расслабить. У многих инструментов в коллекции Натальи именно такая цель - терапевтическая и умиротворяющая. Релаксирующее действие ощущается с первого
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Н
На майские праздники посетили данное меропрятие. Наталья, погрузила нас в мир музыки, мы узнали много нового о звуке и музыкальных инструментах, мы сами поиграли на старинных и современных музыкальных инструментах. Вообщем, было очень интересно и познавательно. Наталья - музыкальная фея! После встречи с ней, в душе осталась радость и позитивное настроение! От души рекомендую! Точно не пожалеете! 🤗
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Было очень приятно провести встречу с музыкой для вашей дружной компании!
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М
изумительные нестандартное музыкальное мероприятие для детей, где совмещен и рассказ и мастер-класс. Спасибо Наталье за замечательную идею и воплощение. Всем рекомендуем
Наталья
Ответ организатора:
Огромные спасибо за отзыв! Было очень приятно провести программу для вашей семьи! У меня есть несколько фотографий вашей семьи с инструментами. Могу переслать вам.
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Е
Наталья очень душевный и дружелюбный человек. Обладает большими знаниями в области фольклора и музыкальных инструментов. Делится своими знаниями в увлекательной форме с возможность поиграть на музыкальных инструментах. Время пролетело незаметно и очень интересно. Нам очень понравилось. Если вы ищете, как необычно провести время с близкими и расширить свой кругозор, то очень рекомендую вам эту экскурсию.
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Очень рада, что вам понравилось!
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Друзья! Это была настоящая экспедиция в мир музыки! Огромное спасибо Наталье. Она настоящий мастер своего дела. Многие музыкальные инструменты я видел впервые. Они совершенно уникальны. Например музыкальная чаша просто завораживает и поражает своим тембром. Всем рекомендую, время пролетело мгновенно. Особенно советую приходить всей семьей. В конце экскурсии можно поиграть всем вместе, как настоящий оркестр. Еще раз спасибо, Наталье!:).
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