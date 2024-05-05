Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Конный тур".
Завтрак в кафе в центре города.
"Путешествие по Пскову" - пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии от гостиницы "Золотая набережная" (ул. Советская набережная, 2).
Обед в кафе в центре города.
Трансфер в деревню Печки на конную ферму. Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).
Мини - экскурсия "В гостях у фермера": чистопородные лошади, домашние животные и птицы.
Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления. Езда в манеже: шаг, рысь, … галоп (для подготовленных всадников). Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.
"Фермерский" ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).
Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков
Завтрак.
10.00 Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления. Езда в манеже: шаг, рысь, … галоп (для подготовленных всадников). Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.
13.00 Трансфер в г. Псков. Обед в кафе в центре города.
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. (Гарантированное размещение в номерах с 14.00)
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее - заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе. Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.
Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Завтрак. Освобождение номеров.
11.00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято - Успенский мужской монастырь.
18.30 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков - Москва, отправлением в 19:30
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- В гостевом доме на конной ферме — 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера);
- в гостинице в г. Псков — 2 ночи (расчетный час 12:00).
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:
Период действия цены: с 25.01 по 08.02.2024; с 14.03 по 01.04.2024.
|Гостиница
|2-мест.
номер
|1-мест.
номер
|Доп. место
для взрослого
|Ребенок
(3–17 лет)
основное место
|Ребенок
(3–17 лет)
доп. место
|Оазис 2*
|22130
|29610
|17480
|21930
|17280
|Арль
|22850
|31030
|18400
|22650
|18200
|Old City
|22970
|30330
|17420
|22770
|17220
|Каркушин Дом 3*
|24290
|33650
|18840
|24090
|18640
|Октябрьская 3*
|24050
|29880
|18400
|23850
|18200
|Рижская 3*
|24410
|29530
|20260
|24210
|20060
|Фаворит 3*
|24900
|34380
|19350
|24700
|19150
|Покровский 4*
|28630
|40110
|20380
|28430
|21430
|OLD ESTATE 4*
|28750
|40340
|21400
|28550
|21200
|Золотая набережная 3*
|24900
|33430
|18750
|24700
|18550
|Двор Подзноева 3*
|27250
|37370
|20550
|27050
|20350
|Двор Подзноева 3+*
|27610
|38090
|20610
|27410
|20410
|Двор Подзноева 4*
|28750
|40340
|20800
|28550
|20600
Стоимость тура на 1 человека в праздничные дни заездов 22.02.2024; 07.03.2024, в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-мест.
номер
|1-мест.
номер
|Доп. место
для взрослого
|Ребенок
(3–17 лет)
основное место
|Ребенок
(3–17 лет)
доп. место
|Оазис 2*
|22190
|29670
|17540
|21990
|17340
|Арль
|23510
|32280
|19560
|23310
|19360
|Old City
|23990
|32050
|17640
|23790
|17440
|Каркушин Дом 3*
|24960
|34910
|19010
|24760
|18810
|Октябрьская 3*
|24110
|29940
|18460
|23910
|18260
|Рижская 3*
|24470
|25590
|20320
|24270
|20120
|Фаворит 3*
|25920
|36340
|19570
|25720
|19370
|Покровский 4*
|29290
|41350
|20540
|29090
|21590
|OLD ESTATE 4*
|28810
|40400
|21460
|28610
|21260
|Золотая набережная 3*
|26400
|36820
|19450
|26200
|19250
|Двор Подзноева 3*
|28510
|39810
|20810
|28310
|20610
|Двор Подзноева 3+*
|28870
|40520
|20870
|28670
|20670
|Двор Подзноева 4*
|30020
|42790
|21070
|29820
|20870
Детям до 14 лет предоставляется скидка- 400 руб.
Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.
Варианты проживания
Гостиница «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Двор Подзноева» 4
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский» 4
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Гостевой дом на конной ферме
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на конной ферме. Двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме на конной ферме - 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера)
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи (расчетный час 12:00)
- 2-разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе, транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Трансфер Псков - Конная ферма (д. Печки) - Псков
- Две конных тренировки продолжительностью 1 час на 1 человека
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- «фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов - 1000 руб. /чел
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустимый вес участника до 100 кг.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию!
Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.