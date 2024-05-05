Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой

Приглашаем в экологический тур по Псковской области! Вас ждут конные тренировки и прогулки, экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина. Отдельное внимание уделим Пскову — увидим купеческие палаты, храмы и часовни, Довмонтов город и Псковский кремль.
4.67
3 отзыва
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Уроки верховой езды
Уроки верховой езды
Научимся верховой езде и улучшим свою технику под руководством опытного тренера
В гостях у фермера
В гостях у фермера
Побываем на конной ферме и при желании отведаем ужин из свежих и натуральных продуктов
По Пушкинским местам
По Пушкинским местам
Отправимся на экскурсию в «Михайловское», где увидим парки, усадьбы и Свято-Успенский монастырь

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Конный тур".

Завтрак в кафе в центре города.

"Путешествие по Пскову" - пешеходная экскурсия по историческому центру города: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, купеческие палаты, храмы и часовни. Духовное наследие города - церковь Анастасии Римлянки, храм Василия на Горке и Николы со Усохи. Памятник равноапостольной княгине Ольге. Начало экскурсии от гостиницы "Золотая набережная" (ул. Советская набережная, 2).

Обед в кафе в центре города.

Трансфер в деревню Печки на конную ферму. Размещение в гостевом доме (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера).

Мини - экскурсия "В гостях у фермера": чистопородные лошади, домашние животные и птицы.

Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления. Езда в манеже: шаг, рысь, … галоп (для подготовленных всадников). Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.

"Фермерский" ужин из свежих и натуральных продуктов (в стоимость не входит, оплачивается дополнительно).

Экскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировкаЭкскурсия по Пскову, экскурсия «В гостях у фермера» и конная тренировка
2 день

Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков

Завтрак.

10.00 Конная тренировка под руководством опытного тренера (1 час): обучение основам верховой езды, приемы управления. Езда в манеже: шаг, рысь, … галоп (для подготовленных всадников). Для опытных всадников: конная прогулка в лес в сопровождение инструктора.

13.00 Трансфер в г. Псков. Обед в кафе в центре города.

Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. (Гарантированное размещение в номерах с 14.00)

Конная тренировка и прогулка и переезд в Псков
3 день

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее - заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»
4 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11.00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято - Успенский мужской монастырь.

18.30 Возвращение в г. Псков. Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков - Москва, отправлением в 19:30

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • В гостевом доме на конной ферме — 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера);
  • в гостинице в г. Псков — 2 ночи (расчетный час 12:00).

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

Период действия цены: с 25.01 по 08.02.2024; с 14.03 по 01.04.2024.

Гостиница2-мест.
номер		1-мест.
номер		Доп. место
для взрослого		Ребенок
(3–17 лет)
основное место		Ребенок
(3–17 лет)
доп. место
Оазис 2*2213029610174802193017280
Арль2285031030184002265018200
Old City2297030330174202277017220
Каркушин Дом 3*2429033650188402409018640
Октябрьская 3*2405029880184002385018200
Рижская 3*2441029530202602421020060
Фаворит 3*2490034380193502470019150
Покровский 4*2863040110203802843021430
OLD ESTATE 4*2875040340214002855021200
Золотая набережная 3*2490033430187502470018550
Двор Подзноева 3*2725037370205502705020350
Двор Подзноева 3+*2761038090206102741020410
Двор Подзноева 4*2875040340208002855020600


Стоимость тура на 1 человека в праздничные дни заездов 22.02.2024; 07.03.2024, в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-мест.
номер		1-мест.
номер		Доп. место
для взрослого		Ребенок
(3–17 лет)
основное место		Ребенок
(3–17 лет)
доп. место
Оазис 2*2219029670175402199017340
Арль2351032280195602331019360
Old City2399032050176402379017440
Каркушин Дом 3*2496034910190102476018810
Октябрьская 3*2411029940184602391018260
Рижская 3*2447025590203202427020120
Фаворит 3*2592036340195702572019370
Покровский 4*2929041350205402909021590
OLD ESTATE 4*2881040400214602861021260
Золотая набережная 3*2640036820194502620019250
Двор Подзноева 3*2851039810208102831020610
Двор Подзноева 3+*2887040520208702867020670
Двор Подзноева 4*3002042790210702982020870

Детям до 14 лет предоставляется скидка- 400 руб.

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева» 4

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Кремля. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4Отель «Двор Подзноева» 4

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

2 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA» 4

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Old City»

2 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Гостевой дом на конной ферме

1 ночь

Тур предусматривает проживание в гостевом доме на конной ферме. Двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме на конной ферме - 1 ночь (двухместные и трехместные номера, душ и туалет на два номера)
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи (расчетный час 12:00)
  • 2-разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Трансфер Псков - Конная ферма (д. Печки) - Псков
  • Две конных тренировки продолжительностью 1 час на 1 человека
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • «фермерский» ужин из свежих и натуральных продуктов - 1000 руб. /чел
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустимый вес участника до 100 кг.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
2
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Т
5 мая 2024
Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию!
Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
Е
5 мая 2024
Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
А
4 мая 2024
Хорошая организация тура, все понравилось.

Тур входит в следующие категории Пскова

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