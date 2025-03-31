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города с незабываемыми пейзажами и древней историей. И в то же время насладиться всеми прелестями уюта и комфорта, открывая для себя новые ощущения и получая удовольствие от «маленьких радостей жизни». Отличная организация тура, который построен так, чтобы туристы успели по времени на московский и питерский поезда. В первый день состоялась прекрасная поездка по маршруту Изборск-Печоры. Места бесподобные, старинные, известные. Природа удивительная. Кроме интересной информации, вы увидите потрясающие красивые Изборско-Мальскую долину и Псковско-Печорский монастырь. Гид Борис не только с глубоким знанием истории, но еще и с большой любовью рассказывал о городе и окрестностях. Второй день был просто супер! После короткой экскурсии по городу мы посетили культовые дореволюционные Гельдтовские бани. Не знаю с чем и сравнить. Если вы бывали в Сандунах в Москве, то вам непременно надо побывать в Гельдтовских банях в Пскове. Далее нас ждали дегустация пива и посещение местной пивоварни. Это был незабываемый опыт! Наше знакомство началось в уютном ресторане, где нам предложили попробовать несколько сортов пива. Затем нас ждала увлекательная экскурсия по производству. Технолог рассказывал настолько живо и интересно, что мы полностью погрузились в процесс. Мы узнали все этапы создания пива — от очистки воды до розлива. Было очень впечатляюще! Такого вкусного «крафта» мы уже давно не встречали. При пивоварне есть ресторан, котором в можно хорошо перекусить. Мы же купили несколько бутылок разных сортов крафтового пива в качестве сувенира из Пскова. Рекомендуем всем, кто хочет отдохнуть душой и телом и провести время с удовольствием!