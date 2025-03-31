Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, 10:00
29 апр в 08:00
17 мая в 08:00
10 500 ₽ за человека
Псковские выходные в мини-группе с прогулкой на конной повозке или парусной яхте
Изучить кремль со стрельцом, съездить в Изборск и Печоры, прокатиться с ветерком и игристым
Начало: Ж/д вокзал Пскова, 10:30
12 июл в 10:30
16 авг в 10:30
24 000 ₽ за человека
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Увидеть древнейшие крепости, познакомиться с бытом народа сету и прикоснуться к «живой» истории
Начало: Псков, ж. - д. вокзал/автовокзал/аэропорт, утро
29 апр в 08:00
14 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерий31 марта 2025Фантастический тур! Программа составлена для горожан крупных мегаполисов, которым для снятия стресса хочется по-настоящему расслабиться, окунувшись в размеренный темп провинциального
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборско-Мальская долина»
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