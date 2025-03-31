Изборско-Мальская долина

Найдено 3 тура в категории «Изборско-Мальская долина» в Пскове, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
На машине
2 дня
1 отзыв
Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
Посетить древние крепости, отведать пива на пивоварне и прогуляться по городам
Начало: Псков, 10:00
29 апр в 08:00
17 мая в 08:00
10 500 ₽ за человека
Псковские выходные в мини-группе с прогулкой на конной повозке или парусной яхте
На машине
Конные прогулки
На яхте
На микроавтобусе
2 дня
Псковские выходные в мини-группе с прогулкой на конной повозке или парусной яхте
Изучить кремль со стрельцом, съездить в Изборск и Печоры, прокатиться с ветерком и игристым
Начало: Ж/д вокзал Пскова, 10:30
12 июл в 10:30
16 авг в 10:30
24 000 ₽ за человека
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
На автобусе
2 дня
Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Увидеть древнейшие крепости, познакомиться с бытом народа сету и прикоснуться к «живой» истории
Начало: Псков, ж. - д. вокзал/автовокзал/аэропорт, утро
29 апр в 08:00
14 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерий
    31 марта 2025
    Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
    Фантастический тур! Программа составлена для горожан крупных мегаполисов, которым для снятия стресса хочется по-настоящему расслабиться, окунувшись в размеренный темп провинциального
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    города с незабываемыми пейзажами и древней историей. И в то же время насладиться всеми прелестями уюта и комфорта, открывая для себя новые ощущения и получая удовольствие от «маленьких радостей жизни». Отличная организация тура, который построен так, чтобы туристы успели по времени на московский и питерский поезда. В первый день состоялась прекрасная поездка по маршруту Изборск-Печоры. Места бесподобные, старинные, известные. Природа удивительная. Кроме интересной информации, вы увидите потрясающие красивые Изборско-Мальскую долину и Псковско-Печорский монастырь. Гид Борис не только с глубоким знанием истории, но еще и с большой любовью рассказывал о городе и окрестностях. Второй день был просто супер! После короткой экскурсии по городу мы посетили культовые дореволюционные Гельдтовские бани. Не знаю с чем и сравнить. Если вы бывали в Сандунах в Москве, то вам непременно надо побывать в Гельдтовских банях в Пскове. Далее нас ждали дегустация пива и посещение местной пивоварни. Это был незабываемый опыт! Наше знакомство началось в уютном ресторане, где нам предложили попробовать несколько сортов пива. Затем нас ждала увлекательная экскурсия по производству. Технолог рассказывал настолько живо и интересно, что мы полностью погрузились в процесс. Мы узнали все этапы создания пива — от очистки воды до розлива. Было очень впечатляюще! Такого вкусного «крафта» мы уже давно не встречали. При пивоварне есть ресторан, котором в можно хорошо перекусить. Мы же купили несколько бутылок разных сортов крафтового пива в качестве сувенира из Пскова. Рекомендуем всем, кто хочет отдохнуть душой и телом и провести время с удовольствием!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборско-Мальская долина»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные с комфортом: Псков, Изборск и Печоры только для вашей компании
  2. Псковские выходные в мини-группе с прогулкой на конной повозке или парусной яхте
  3. Тур для школьных групп: события прошлого Изборска и Пскова и ремесленный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Псковское озеро
  7. Музей-заповедник «Изборск»
  8. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в апреле 2025
Сейчас в Пскове в категории "Изборско-Мальская долина" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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