Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Групповой тур в Пскове

Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня

5
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Ближайшие даты:
2
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
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даты

Что вас ожидает:

По Пушкинским местам
По Пушкинским местам
Вы откроете для себя места жизни и работы великого поэта, сможете на время забыть о современности и представить себя жителем другой эпохи
Псков сквозь столетия
Псков сквозь столетия
Раскроете богатую историю города, посетите Псково-Печерский монастырь и древние оборонительные башни
Величие Новгорода
Величие Новгорода
Осмотрите башни и стены Кремля, древнейший храм Софийского Собора и символ Новгорода — памятник "1000-летие России"

Описание

Летнее путешествие по двум городам с древнейшей историей!

Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.

А после вы познакомитесь с Псковом: посетите Псково-Печерский монастырь, прогуляетесь по древней Изборской крепости, осмотрите башни Псковского кремля и полюбуетесь Городищенским озером. Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина, в котором вы проведете целый день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу

6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.

Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзале со стороны перрона.

Данные по встрече уточнять накануне.

Трансфер в отель.

Расчетный час в гостиницах 14:00.

Утреннее размещение по возможности отеля, либо за доп. плату.

Завтрак в ресторане гостиницы (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки). Замена завтрака на обед/ужин для туристов, прибывающих после 10:00.

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия "Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода".

  • Кремль - стены и 9 сохранившихся башен.
  • Памятник «Тысячелетию России».
  • Собор Святой Софии Премудрости Божьей, 1045-1050 гг. - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно).
  • Софийская звонница, XV-XVII вв. (без захода).
  • Переход с Софийской стороны на торговую.
  • Ярославово дворище. Древний торг. Внешний осмотр.
  • Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».
  • Грановитая (Владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

14:00 Перерыв на обед.

Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.

Свободное время в центре города.

Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в Псков

Завтрак в отеле (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки).

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов» с фотопаузами в самых красивых уголках.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.

Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».

14:00 Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.

15:00 Свободное время в центре города.

17:00 Трансфер на вокзал.

17:28-21:50 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом - билет включен в стоимость тура).

Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).

Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в ПсковАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в ПсковАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в ПсковАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в ПсковАвто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в Псков
3 день

Музей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина

Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Экскурсия в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина: посещение Михайловского, Тригорского (или Петровского), могилы поэта в Святогорском монастыре.

Обед.

Продолжение экскурсионной программы.

Возвращение в Псков

19:00 Свободное время.

Музей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаМузей-заповедник ИМ.А.С. ПушкинаМузей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина
4 день

Обзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программы

Завтрак в кафе гостиницы.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11-и храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Отправление в Псков.

Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.

Обзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программыОбзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программыОбзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программыОбзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (2 ночи).

Размещение в Новгороде (на выбор заказчика)

г. Псков/ Рижская 3*

½ DBLSNGДоп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)

Доп. сутки проживание

½ DBL/ SNG нетто

На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)23700 р. 24900 р. 23400 р. 2200 р. /2600 р.
Welcome Inn 3* швед. стол25100 р. 26900 р. 24100 р. 2600 р. /3000 р.
Интурист 3* завтрак швед. стол24700 р. 27100 р. 23700 р. 2400 р. /3200 р.
Садко 3* завтрак швед. стол24500 р. 26000 р. 23500 р. 2200 р. /2700 р.
Волхов 4* завтрак швед. стол26800 р. 28900 р. 25100 р. 4300 р. /5000 р.
Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн28600 р. 37000 р. 26100 р. 4700 р. /7500 р.

Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Садко» 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.

Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3Гостиница «Садко» 3

Отель «Интурист» 3

1 ночь

Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.

В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.

В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.

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«Волхов» 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

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«Велком Инн» 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

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«Парк Инн» 4

1 ночь

Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.

Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.

Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.

Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.

«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4«Парк Инн» 4

Гостиница «Рижская» 3* в Пскове

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в ПсковеГостиница «Рижская» 3* в Пскове

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • 4 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака - чай/кофе/снеки), 2 обеда в Пскове
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
  • Проезд до Пскова (автобус/жд)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
  • Обед 2-й день - 700 руб., обед 1-й день - 700 руб
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Есть ли скидки на тур?

Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 сен 2023
Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
Е
25 авг 2023
Все прошло хорошо.
К
22 авг 2023
Всё как и было обусловлено. Без проблем и неудобств. Оценка-5!

Тур входит в следующие категории Пскова

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