Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
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Что вас ожидает:
Описание
Летнее путешествие по двум городам с древнейшей историей!
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами. Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор – старейший из сохранившихся храмов России. Погуляете по Ярославову дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
А после вы познакомитесь с Псковом: посетите Псково-Печерский монастырь, прогуляетесь по древней Изборской крепости, осмотрите башни Псковского кремля и полюбуетесь Городищенским озером. Но побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина, в котором вы проведете целый день.
Программа тура по дням
Прибытие в Великий Новгород. Обзорная экскурсия по городу
6:20-10:20 Прибытие в Великий Новгород.
Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзале со стороны перрона.
Данные по встрече уточнять накануне.
Трансфер в отель.
Расчетный час в гостиницах 14:00.
Утреннее размещение по возможности отеля, либо за доп. плату.
Завтрак в ресторане гостиницы (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки). Замена завтрака на обед/ужин для туристов, прибывающих после 10:00.
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая пешеходная экскурсия "Детинец - Каменная летопись Великого Новгорода".
- Кремль - стены и 9 сохранившихся башен.
- Памятник «Тысячелетию России».
- Собор Святой Софии Премудрости Божьей, 1045-1050 гг. - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно).
- Софийская звонница, XV-XVII вв. (без захода).
- Переход с Софийской стороны на торговую.
- Ярославово дворище. Древний торг. Внешний осмотр.
- Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с «Новгородочкой».
- Грановитая (Владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля» «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
14:00 Перерыв на обед.
Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
Свободное время в центре города.
Авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов». Переезд в Псков
Завтрак в отеле (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака – чай/кофе/снеки).
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 3-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям «К звёздам синих куполов» с фотопаузами в самых красивых уголках.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г.
Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" - узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом. Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими традициями Новгородской губернии в конце XIX-начале XX веков».
14:00 Перерыв на обед. Организация обеда в кафе - Доп. Плата. 700 р. Бронирование заранее.
15:00 Свободное время в центре города.
17:00 Трансфер на вокзал.
17:28-21:50 Переезд в г. Псков (комфортабельным скоростным поездом или автобусом - билет включен в стоимость тура).
Встреча с поезда, трансфер в отель. Размещение в г. Рижская 3* (Рижский проспект, 25).
Музей-заповедник ИМ.А.С. Пушкина
Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Экскурсия в государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. А. С. Пушкина: посещение Михайловского, Тригорского (или Петровского), могилы поэта в Святогорском монастыре.
Обед.
Продолжение экскурсионной программы.
Возвращение в Псков
19:00 Свободное время.
Обзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программы
Завтрак в кафе гостиницы.
Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»
Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»
Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».
Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.
14:00 Обед.
Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.
Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11-и храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.
Отправление в Псков.
Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.
19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в Великом Новгороде (1 ночь) и в гостинице “Рижская” 3* в Пскове (2 ночи).
Размещение в Новгороде (на выбор заказчика)
г. Псков/ Рижская 3*
|½ DBL
|SNG
|Доп. место (3-й в стандартном номере евро раскладушка)
Доп. сутки проживание
½ DBL/ SNG нетто
|На Прусской, центр города (без завтрака/ утренний чай/кофе/снеки)
|23700 р.
|24900 р.
|23400 р.
|2200 р. /2600 р.
|Welcome Inn 3* швед. стол
|25100 р.
|26900 р.
|24100 р.
|2600 р. /3000 р.
|Интурист 3* завтрак швед. стол
|24700 р.
|27100 р.
|23700 р.
|2400 р. /3200 р.
|Садко 3* завтрак швед. стол
|24500 р.
|26000 р.
|23500 р.
|2200 р. /2700 р.
|Волхов 4* завтрак швед. стол
|26800 р.
|28900 р.
|25100 р.
|4300 р. /5000 р.
|Парк Инн 4* завтрак швед. стол, в ст-ть входят утренняя сауна, бассейн
|28600 р.
|37000 р.
|26100 р.
|4700 р. /7500 р.
Скидка на ребенка до 16 лет при любом размещении – 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Садко» 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Отель расположен всего в 300 метрах от автомагистрали М10.
Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Отель «Интурист» 3
Отель "Интурист" расположен в историческом районе Великого Новгорода, в 15 минутах ходьбы от центра города и Кремля. Номера отеля оснащены рабочим столом и телевизором.
В экскурсионном бюро отеля "Интурист" гости могут получить информацию об экскурсиях по городу. Для удобства гостей стойка регистрации отеля работает круглосуточно.
В ресторане подается завтрак и ужин "шведский стол" из блюд местной и интернациональной кухни.
«Волхов» 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
«Велком Инн» 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
«Парк Инн» 4
Отель «На Студенческой» (старое название - Парк Инн Великий Новгород) расположен в центре Великого Новгорода, вблизи различных достопримечательностей и мест отдыха.
Номерной фонд представлен разнообразными категориями номеров, которые оформлены в едином стиле. Современный интерьер и уютная обстановка дополнены комфортабельной мебелью и необходимыми удобствами: телевизором и телефоном. В ванной комнате находится фен.
Ресторан на территории отеля порадует отдыхающих широким ассортиментом блюд в меню.
Спа-центр с бассейном и баней станет прекрасным выбором для расслабления поле тяжелого дня. В пешей доступности есть просторный парк с аттракционами и выходом к реке. Расстояние до аэропорта Пулково - 152,1 км, до железнодорожного вокзала - 2,6 км.
Гостиница «Рижская» 3* в Пскове
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- 4 завтрака (кроме гостиницы «На Прусской», без завтрака - чай/кофе/снеки), 2 обеда в Пскове
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Трансфер встреча/проводы/автоэкскурсии
- Проезд до Пскова (автобус/жд)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно из г. Пскова
- Обед 2-й день - 700 руб., обед 1-й день - 700 руб
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Есть ли скидки на тур?
Да, всем детям до 16 лет скидка – 500 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.