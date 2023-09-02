4 день

Обзорная экскурсия по г. Пскову. Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата». Завершение программы

Завтрак в кафе гостиницы.

Внимание! 12:00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

09:00 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! …»

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.

11:30 Экскурсия «Изборск чудесатый да крепость крылата»

Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам «Словенским ключам».

Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. Перед Вами разворачивается история городища — места сидения легендарного варяжского князя Трувора и история каменной крепости, возведенной на горе с поэтическим названием «Журавлиная». С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.

14:00 Обед.

Экскурсия в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями.

Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах. В монастырских пещерах сохранились захоронения предков В. Н. Татищева, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. С. Пушкина. Историко-архитектурный ансамбль из 11-и храмов XV - XX вв., хозяйственные постройки и большая звонница с сохранившимся набором старинных колоколов. Крепость XVI в. с 9 крепостными башнями и полным комплексом стеновых ограждений.

Отправление в Псков.

Освобождение камеры хранения. Трансфер на ж/д вокзал.

19:30 Отправление поезда №10 Псков – Москва.