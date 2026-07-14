Туда, где оживает история: Псков, Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Увидеть Труворово городище, посетить Псково-Печерский монастырь и побывать в «Михайловском»
Начало: Встретим вас на ж/д вокзале Пскова в 8:16 (прибыти...
14 июл в 08:15
15 июл в 08:15
22 800 ₽ за человека
Псковский уик-энд - автобусный тур: Пушкинские Горы, Печоры и Изборск
Посетить Пушкинские места, увидеть Труворово городище и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
25 июл в 08:15
1 авг в 08:15
15 380 ₽ за человека
В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова
Увидеть главные места Пскова, Изборска и Печор, погулять по усадебным паркам и прокатиться на катере
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезд...
17 июл в 08:15
24 июл в 08:15
27 050 ₽ за человека
Путешествие в Псков: Пушкинские места, древние крепости и монастыри, Ореховно, Себеж и Остров
Побывать в «Михайловском», увидеть, как жил Пушкин в ссылке, и насладиться дегустацией сыра
Начало: Псков, встретим вас у ж/д вокзала в 8:16 или в аэр...
15 июл в 08:16
18 июл в 08:16
24 000 ₽ за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
18 июл в 10:30
25 июл в 10:30
14 400 ₽ за человека
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Начало: Псков, ж/д вокзал. В 8:17 встреча прибывших из Мос...
25 июл в 08:00
12 сен в 08:00
13 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «С детьми»
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- Псковский уик-энд - автобусный тур: Пушкинские Горы, Печоры и Изборск;
- В Псков и область из Москвы: древние города, Пушкинские Горы и Талабские острова;
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