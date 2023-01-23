Изборск и Печеры – туры в Пскове

Найдено 5 туров в категории «Изборск и Печеры» в Пскове, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краткий справочник Пскова за 2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100 за человека
Псковская классика за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
3 отзыва
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250 за человека
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: По субботам до 24.04. По понедельникам, пятницам и субботам с 25.04.
18 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 9 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игнатова
    23 января 2023
    Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
    Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
  • С
    Светлана
    14 сентября 2021
    Краткий справочник Пскова за 2 дня
    Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
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    влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
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    прекрасному городу Пскову. Я приобретала тур "Нетленная классика" в качестве подарка ко Дню рождения для своей сестры, очень волновалась, чтобы подарок понравился - в Пскове ей прежде бывать не приходилось. Но с вашей помощью ее впечатления от подарка превзошли все мои ожидания. Спасибо вам огромное! Рекомендуем вашу компанию своим друзьям, рассказываем об увиденном и услышанном, вспоминаем красоту города и его окрестностей по многочисленным фотографиям. Моя сестра, кстати, - профессиональный фотограф. Не исключаю, что часть сделанных ею во время поездки фотографий появятся потом на фотовыставках, в интернете и в печатных изданиях. С наилучшими пожеланиями, благодарностью и надеждой на новые встречи!

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
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    вашем агентстве, сделали нашу поездку очень увлекательной. Мария Богданова с такой любовью рассказывала о Пушкинских местах, что невозможно было не влюбиться в этот край, прекрасное исполнение стихов великого поэта сопровождало нас на протяжении всей экскурсии. Браво, Мария! Еще две экскурсии нам провела Виолетта: обзорная по Пскову и Изборк - Псково-Печорская лавра. Поразило не только знание истории родного края, православных канонов, имен, дат, событий, изложенных красивым, правильным языком, но и чувство юмора и просто хорошее позитивное настроение! Спасибо всем сотрудникам агентства, организовавшим для нас это чудесное путешествие.

  • Х
    Хотюн
    5 апреля 2021
    Псковская классика за 3 дня
    Добрый день! Не могу не выразить свою благодарность за предоставленный отдых в Ваших краях! Побывала у Вас 22.03.-24.03.2021 по программе
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    «Нетленная классика». Все отзывы – в превосходной степени! И организация, и размещение, и экскурсоводы – всё супер! Всем рассказываю, какое прекрасное Агентство работает во Пскове, всем рекомендую, всех к Вам направляю. Молодцы! Большое Спасибо! Так держать! PS: И город Ваш так меняется… хорошеет… Раньше он мне просто нравился, а теперь – люблю)))!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборск и Печеры»

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Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Изборск и Печеры" можно забронировать 5 авторских туров от 9 100 до 23 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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