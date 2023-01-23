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Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
18 июня в 10:30
19 июня в 10:30
от 9 100₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Псковская классика за 3 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 15 850₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Нетленная Классика (3 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: еженедельно по понедельникам, средам и пятницам
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: По субботам до 24.04. По понедельникам, пятницам и субботам с 25.04.
18 июня в 08:15
19 июня в 08:15
от 9 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгнатова23 января 2023Очень все понравилось! Программа, организация - все безупречно, огромное спасибо!!!
- ССветлана14 сентября 2021Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
- ННаталья1 мая 2021Хочу от всей души поблагодарить "Атмосферу путешествий" за прекрасно организованную программу. Вы большие молодцы! Удачи и процветания всем сотрудникам и
- ННадежда14 апреля 2021Добрый день! Мы посетили город Псков 9-11 апреля 2021г., тур "Нетленная классика" Путешествие оставило незабываемые впечатления! Замечательные гиды, работающие в
- ХХотюн5 апреля 2021Добрый день! Не могу не выразить свою благодарность за предоставленный отдых в Ваших краях! Побывала у Вас 22.03.-24.03.2021 по программе
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Изборск и Печеры»
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