Описание тура
Организационные детали
Накануне заезда дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече с контактами гида и автобуса.
Туристы, прибывающие в Псков на самолёте и поезде из Санкт-Петербурга, завтрак получают в ланч-боксах.
Тип размещения TRIPLE подразумевает 3-х человек в стандартном номере с дополнительным местом — еврораскладушкой, за исключением отелей «Ольгинская» и Green Feel, где 3-местное размещение на базе апартаментов и улучшенных номеров.
Выезд на экскурсии из отеля указывается ориентировочный. Вы получите информацию по отправлению из своего отеля накануне от гида.
Дополнительные экскурсии рекомендуем бронировать при оформлении тура. К сожалению, компания не может гарантировать наличие мест и возможность заказа дополнительных услуг по факту в день их проведения.
Программа тура по дням
Пушкинские Горы: усадьбы Петровское и Михайловское, Свято-Успенский монастырь и могила поэта
Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту, отвезём в кафе на завтрак и начнём экскурсию. Отправимся в Пушкинские Горы. Посетим музей-усадьбу «Петровское», узнаем, кем был Абрам Ганнибал — прадед поэта. Заглянем во флигель и господский дом, где когда-то бывал и сам Александр Сергеевич.
Пообедаем в ресторане и начнём исследовать музей-заповедник «Михайловское». Именно здесь поэт находился во время ссылки и создал множество известных произведений. В усадьбе сохранился барский дом, баня, комната Арины Родионовны и кухня. Увидим, как жил поэт, и прогуляемся по парку.
Побываем в Свято-Успенском монастыре, на родовом кладбище Пушкиных-Ганнибалов и у могилы А. С. Пушкина. А ещё полюбуемся уникальными цепными мостами через речку Великую в городе Остров. После экскурсии мы подарим вам набор авторских открыток из серии «Путешествие Пушкина с котом учёным».
После 19:00 прибудем в Псков и отвезём вас в отель.
Ландшафтный парк в Ореховно, экскурсия по Себежу и дегустация сыра
Позавтракаем и в 7:40 отправимся в Ореховно. В пути проведём около 3 часов и окажемся в усадьбе, созданной ландшафтным архитектором Александром Гривко. Полюбуемся живописным садом с идеальными газонами, красивыми аллеями и даже фонтаном. Создатели взяли за основу классический итальянский сад, но добавили дом в нормандском стиле и многоярусные террасы.
В 13:30 поедем в Себеж, а по прибытии пообедаем в ресторане «Сытый Кот». Дальше вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Посетим Себежскую крепость 16 века, осмотрим белокаменную колокольню от храма Святой Троицы и Петровскую гору — укреплённый пункт, возведённый по приказу Петра I во время Северной войны.
Погуляем по берегу озера и увидим памятник местному жителю — Зиновию Ефимовичу Гердту. Побываем на дегустации на частной сыроварне и поедем обратно. В Псков вернёмся после 20:00.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
После завтрака выселимся из отеля и начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Посетим Псковский кремль и узнаем, на какие хитрости шли его строители, как появился город и как связана с ним княгиня Ольга. Побываем в Троицком соборе и послушаем местные легенды. Например, про козу, зашедшую в храм.
Погуляем по Довмонтову городу, поговорим про вечевое собрание, традиции и истории. Переместимся на главную губернскую улицу, пройдём вдоль крепостной стены и полюбуемся Мирожским монастырём. Осмотрим почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.
Пообедаем в ресторане «Я в Короне» в исторической усадьбе 19 века. Оплачивается дополнительно. Продолжим экскурсию уже на автобусе с остановками в важных местах. Увидим Покровскую башню и Храм Покрова и Рождества от Пролома, полюбуемся городом со смотровой площадки у Ольгинской часовни. Осмотрим памятник Александру Невскому на горе Соколиха и узнаем больше о Ледовом побоище. Ещё остановимся у Снетогорского монастыря, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За доплату здесь можно увидеть фрески псковских мастеров в Рождественском соборе.
В 18:00 поедем на ж/д вокзал или в аэропорт. Поезд в Москву отправляется в 19:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|24 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 2 обеда, дегустация сыра
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал или из/в аэропорт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Набор авторских открыток «Путешествие Пушкина и кота учёного»
- Сопровождение представителем компании
Что не входит в цену
- Билеты до Пскова и обратно
- Ужины и обед в 3-й день
- Доплата за 1-местное размещение