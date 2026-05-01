Путешествие в Псков: Пушкинские места, древние крепости и монастыри, Ореховно, Себеж и Остров

Побывать в «Михайловском», увидеть, как жил Пушкин в ссылке, и насладиться дегустацией сыра
Вы побываете в Пушкинских местах: узнаете, кем был прадед поэта, осмотрите усадьбу, где жил и творил Александр Сергеевич во время ссылки, и увидите могилу Пушкина.

Погуляете по частной усадьбе Ореховно, где
разбит живописный ландшафтный парк с фонтаном, многоярусными террасами, аллеями и газоном. В Себеже взглянете на крепость 16 века и укреплённый пункт, построенный по приказу Петра I. Посетите Псковский кремль и Троицкий собор, пройдётесь по главной губернской улочке, узнаете, какую роль в истории города сыграли княгиня Ольга и Александр Невский. А ещё заглянете на частную сыроварню, чтобы отведать сыров во время дегустации.

Описание тура

Организационные детали

Накануне заезда дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече с контактами гида и автобуса.
Туристы, прибывающие в Псков на самолёте и поезде из Санкт-Петербурга, завтрак получают в ланч-боксах.
Тип размещения TRIPLE подразумевает 3-х человек в стандартном номере с дополнительным местом — еврораскладушкой, за исключением отелей «Ольгинская» и Green Feel, где 3-местное размещение на базе апартаментов и улучшенных номеров.
Выезд на экскурсии из отеля указывается ориентировочный. Вы получите информацию по отправлению из своего отеля накануне от гида.
Дополнительные экскурсии рекомендуем бронировать при оформлении тура. К сожалению, компания не может гарантировать наличие мест и возможность заказа дополнительных услуг по факту в день их проведения.

Программа тура по дням

1 день

Пушкинские Горы: усадьбы Петровское и Михайловское, Свято-Успенский монастырь и могила поэта

Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту, отвезём в кафе на завтрак и начнём экскурсию. Отправимся в Пушкинские Горы. Посетим музей-усадьбу «Петровское», узнаем, кем был Абрам Ганнибал — прадед поэта. Заглянем во флигель и господский дом, где когда-то бывал и сам Александр Сергеевич.

Пообедаем в ресторане и начнём исследовать музей-заповедник «Михайловское». Именно здесь поэт находился во время ссылки и создал множество известных произведений. В усадьбе сохранился барский дом, баня, комната Арины Родионовны и кухня. Увидим, как жил поэт, и прогуляемся по парку.

Побываем в Свято-Успенском монастыре, на родовом кладбище Пушкиных-Ганнибалов и у могилы А. С. Пушкина. А ещё полюбуемся уникальными цепными мостами через речку Великую в городе Остров. После экскурсии мы подарим вам набор авторских открыток из серии «Путешествие Пушкина с котом учёным».

После 19:00 прибудем в Псков и отвезём вас в отель.

2 день

Ландшафтный парк в Ореховно, экскурсия по Себежу и дегустация сыра

Позавтракаем и в 7:40 отправимся в Ореховно. В пути проведём около 3 часов и окажемся в усадьбе, созданной ландшафтным архитектором Александром Гривко. Полюбуемся живописным садом с идеальными газонами, красивыми аллеями и даже фонтаном. Создатели взяли за основу классический итальянский сад, но добавили дом в нормандском стиле и многоярусные террасы.

В 13:30 поедем в Себеж, а по прибытии пообедаем в ресторане «Сытый Кот». Дальше вас ждёт обзорная экскурсия по городу. Посетим Себежскую крепость 16 века, осмотрим белокаменную колокольню от храма Святой Троицы и Петровскую гору — укреплённый пункт, возведённый по приказу Петра I во время Северной войны.

Погуляем по берегу озера и увидим памятник местному жителю — Зиновию Ефимовичу Гердту. Побываем на дегустации на частной сыроварне и поедем обратно. В Псков вернёмся после 20:00.

3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

После завтрака выселимся из отеля и начнём автобусно-пешеходную экскурсию. Посетим Псковский кремль и узнаем, на какие хитрости шли его строители, как появился город и как связана с ним княгиня Ольга. Побываем в Троицком соборе и послушаем местные легенды. Например, про козу, зашедшую в храм.

Погуляем по Довмонтову городу, поговорим про вечевое собрание, традиции и истории. Переместимся на главную губернскую улицу, пройдём вдоль крепостной стены и полюбуемся Мирожским монастырём. Осмотрим почтамт, полицейскую управу, учебные заведения, дом вице-губернатора и особняк предводителя дворянства.

Пообедаем в ресторане «Я в Короне» в исторической усадьбе 19 века. Оплачивается дополнительно. Продолжим экскурсию уже на автобусе с остановками в важных местах. Увидим Покровскую башню и Храм Покрова и Рождества от Пролома, полюбуемся городом со смотровой площадки у Ольгинской часовни. Осмотрим памятник Александру Невскому на горе Соколиха и узнаем больше о Ледовом побоище. Ещё остановимся у Снетогорского монастыря, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За доплату здесь можно увидеть фрески псковских мастеров в Рождественском соборе.

В 18:00 поедем на ж/д вокзал или в аэропорт. Поезд в Москву отправляется в 19:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 2 обеда, дегустация сыра
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал или из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Набор авторских открыток «Путешествие Пушкина и кота учёного»
  • Сопровождение представителем компании
Что не входит в цену
  • Билеты до Пскова и обратно
  • Ужины и обед в 3-й день
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, встретим вас у ж/д вокзала в 8:16 или в аэропорту (время по договорённости). Если вы прибываете на рейсовом автобусе, встреча и трансфер назначается по согласованию
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Пскова, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
О'александръ — Организатор в Пскове
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3684 туристов
Я гид и тревел-консультант. За моими плечами 18-летний опыт путешествий в несколько десятков стран и сотни проведённых экскурсий по России, Беларуси и Европе. Работаю с коллегами: нас 5 человек, у каждого есть лицензия, каждый очень любит Псков и с радостью поделится этой любовью с вами. Мы проводим самые разные групповые и индивидуальные экскурсии по городу и Псковской области. Ждём вас!

