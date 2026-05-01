Встретим вас на ж/д вокзале или в аэропорту, отвезём в кафе на завтрак и начнём экскурсию. Отправимся в Пушкинские Горы. Посетим музей-усадьбу «Петровское», узнаем, кем был Абрам Ганнибал — прадед поэта. Заглянем во флигель и господский дом, где когда-то бывал и сам Александр Сергеевич.

Пообедаем в ресторане и начнём исследовать музей-заповедник «Михайловское». Именно здесь поэт находился во время ссылки и создал множество известных произведений. В усадьбе сохранился барский дом, баня, комната Арины Родионовны и кухня. Увидим, как жил поэт, и прогуляемся по парку.

Побываем в Свято-Успенском монастыре, на родовом кладбище Пушкиных-Ганнибалов и у могилы А. С. Пушкина. А ещё полюбуемся уникальными цепными мостами через речку Великую в городе Остров. После экскурсии мы подарим вам набор авторских открыток из серии «Путешествие Пушкина с котом учёным».

После 19:00 прибудем в Псков и отвезём вас в отель.