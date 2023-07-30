Туры выходного дня в Пскове

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Пскове, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
9 отзывов
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
13 июля в 09:00
19 июля в 09:00
15 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
20 июля в 08:15
9 900 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
13 июля в 10:30
3 авг в 10:30
11 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
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    Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  2. Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
  3. В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Михайловское
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 9 900 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год на выходные, 9 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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