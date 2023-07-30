1 чел.
По популярности
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
13 июля в 09:00
19 июля в 09:00
15 900₽ за человека
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
20 июля в 08:15
9 900₽ за человека
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
13 июля в 10:30
3 авг в 10:30
11 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
- ООльга25 июля 2023Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
- ТТатьяна21 июля 2023Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Пскове в июле 2024
Сейчас в Пскове в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 9 900 до 15 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год на выходные, 9 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь