Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе предлагает школьникам и их родителям уникальную возможность узнать историю парка и его обитателей.
Участники услышат занимательные факты о постройках и их владельцах, а также
Участники услышат занимательные факты о постройках и их владельцах, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🎓 Интерактивные задания для детей
- 🏰 Истории о русских императорах
- 📚 Легенды и факты о Пушкине
- 🌳 Прогулка по живописным местам
- 🚸 Подходит для школьных групп
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Екатерининского парка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парк особенно красив, погода теплая и комфортная для прогулок, а также меньше всего дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде и более прохладным дням. Зимой, хотя парк и открыт, холод и снег могут затруднить передвижение, но при этом открываются уникальные зимние виды.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Екатерининский парк
- Царское Село
- Музей Лицей
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по живописным аллеям Екатерининского парка — самой желанной достопримечательности Царского Села
- Узнаете, как обустраивался парк, какие сооружения появились в разные эпохи, зачем они строились и как связаны с судьбами российских императоров
- Выясните, как возник и развивался этот загородный императорский центр, кто из влиятельных особ здесь бывал и чем именно знаменит каждый уголок парка
А ещё вы услышите о любопытных и курьёзных фактах из жизни владельцев и гостей парка:
- где любил пить молоко Пётр I
- сколько яиц ушло на строительство парковых павильонов
- что сердило Екатерину II и забавляло Елизавету Петровну
- и многое другое!
Ребята получат тетради лицеистов и по ходу экскурсии будут выполнять увлекательные задания. В интерактивной форме они познакомятся:
- с историей Царского Села
- судьбами российских императоров
- биографией Пушкина
- и проверят свои знания по системе Лицея!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Екатерининский парк — 400 ₽ за чел. (есть льготы), в том числе путешественники оплачивают билет для гида
- По предварительной договорённости материал экскурсии можно адаптировать для ребят младшего возраста
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы — детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 20249 туристов
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Наталья
12 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Юлия-прекрасный рассказчик, знание темы, умение заинтересовать, подача интересная. Спасибо большое, однозначно рекомендую. Царское село прекрасно!
Украинцева
29 окт 2024
Хорошо прогулялись по парку. Юлия очень помогла в составлении маршрута-дворец-прогулка-лицей. Получилось идеально по времени.
Т
Татьяна
30 мая 2023
Экскурсия очень понравилась! Юлия - прекрасный экскурсовод: компетентная в тематике и обаятельная как человек.
Понравилось, как построен маршрут прогулки. За 1,5 часа мы узнали историю создания загородной резиденции Романовых, особенности построек
Понравилось, как построен маршрут прогулки. За 1,5 часа мы узнали историю создания загородной резиденции Романовых, особенности построек
О
Ольга
5 ноя 2022
Заказали у Юлии экскурсию по Екатерининскому парку. Юля очень интересно рассказывала, простым языком, так, что хочется пересказать теперь всем, что мы услышали. Это не был пересказ исторических фактов истории, это
А
Алла
10 июл 2022
Юлия- настоящий профессионал своего дела! Благодарим от души за все советы и подсказки, подаренное настроение и. Чемодан. Интересной информации не из интернета, но необходимой каждому школьнику, чтобы увлечься историей, зачитываться Пушкиным и главное своими глазами увидеть, что наша страна - неповторимая и самая лучшая на свете!
Ю
Юлия
6 мая 2022
Мы были семьёй, двое взрослых и двое детей 7 и 10 лет. Экскурсия прошла на "Ура!". Ни одной минуты не прошло без новой и увлекательной истории. Мы не заметили как пролетело время. Дети были вовлечены и с удовольствием по необходимости отвечали на вопросы. За 6 дней проведенных в Петербурге одна из лучших экскурсий! Всем рекомендую!
Е
Елена
4 мая 2022
Очень познавательная и интересная экскурсия. Наша школьница участвовала неактивно, зато взрослые вспомнили, что ещё многому можно и нужно!!! учиться. Юлии огромное спасибо.
Л
Людмила
26 июл 2021
Благодарны Юлии за познавательную экскурсию, интересный рассказ, комфортное общение.
Всё было замечательно и нам очень понравилось!
С уважением, Л. С. Король
Всё было замечательно и нам очень понравилось!
С уважением, Л. С. Король
Т
Татьяна
26 июл 2021
Замечательно! (сразу скажу, что оценка эта не только моя, но я 9-летней экскурсантки, для которой собственно все устраивалось). Экскурсию проводила Юлия. ОТЛИЧНО. Содержательно и интересно. Хорошая манера подачи материала. В
Н
Надежда
23 июл 2021
Очень понравилась экскурсия спасибо Юлии, не смотря на 30 градусную жару и детей внимание держала и на мои вопросы отвечала.
Д
Дарья
22 июн 2021
Очень интересная экскурсия и для школьников, и для родителей. Не перегружена исторической информацией. Познавательная и лёгкая.
А
Анна
9 июн 2021
Мне Юлия очень понравилась как рассказчица, очень много знает, рассказывает,отвечает на вопросы. Мои дети (8, 10 лет) к сожалению неочень заинтересовались, хотя далеко не первый раз на экскурсиях и слушатели
Н
Надежда
8 июн 2021
В целом, содержание экскурсии
мне понравилось. Но часть детей гиду не удалось заинтересовать. Сказали, что во дворце интереснее рассказывают. Много сидели и слушали в начале экскурсии (очень много материала, возможно, стоит сократить), потом почти бежали за гидом. По жаре ещё было тяжеловато.
мне понравилось. Но часть детей гиду не удалось заинтересовать. Сказали, что во дворце интереснее рассказывают. Много сидели и слушали в начале экскурсии (очень много материала, возможно, стоит сократить), потом почти бежали за гидом. По жаре ещё было тяжеловато.
Н
Наталья
10 апр 2021
Были с Юлией в Екатерининском парке. Экскурсия прошла на одном дыхании. Совершенно не заметили как пролетело время. Узнали много нового и очень любопытного. Уже успели поделиться новой информацией с друзьями.
Ирина
25 авг 2020
Прекрасная экскурсия! Гид отличный рассказчик! С юмором и любовью! Было интересно и взрослым и подросткам! Интересная информация! Успели и фото сделать и посмеяться! Юля, спасибо! Будем рекомендовать друзьям!
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