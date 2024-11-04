М Марина Царское Село: в погоне за кладом Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)

А Анастасия Царское Село: в погоне за кладом Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.

С Светлана Царское Село: в погоне за кладом читать дальше прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно. Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре Сластуновой за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не

И Ирина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Нам всё очень понравилось! Показалось, дети почти не слушали, больше бесились, а потом оказалось, что они очень много всего запомнили. Намного лучше стандартных экскурсий от музеев

А Алина Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Рекомендую эту экскурсию и замечательного гида - Дарью! Легко, интересно, увлекательно!

В Вероника Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах Спасибо Дарье за интереснейшую экскурсию. Познавательно, насыщенно, рекомендую познакомится с Пушкиным с Дарьей

О Ольга Велоэкскурсия по Царскому Селу Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!

T Tatiana Велоэкскурсия по Царскому Селу Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо