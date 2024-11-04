Лицейский сад – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Лицейский сад» в Пушкине, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
54 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 600 за всё до 4 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
скидка
10%
21 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
55555 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест в Царском Селе
Пешая
скидка
10%
74 отзыва
2 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательная экскурсия-квест в Царском Селе для всей семьи
Погрузитесь в мир загадок и тайн Царского Села! Увлекательная экскурсия-квест для всей семьи, где каждый найдет что-то интересное
Начало: В городе Пушкин
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 69006 210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре Сластуновой за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не
    читать дальше

    прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно.

  • О
    Олеся
    1 октября 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.
  • М
    Максим
    29 августа 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸
    Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸
  • Н
    Надежда
    26 августа 2024
    Экскурсия-квест в Царском Селе
    Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.
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    Интересно было всем: и старшим членам семьи и дочери. Познавательно, увлекательно, в свободном, не напрягающем ритме прогулялись по красивейшему парку под исторические справки и рассказы гида. Получили массу приятных эмоций. Хочется отметить большой объем знаний гида, было много сопутствующих вопросов, на которые все получили ответ. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
  • T
    Tatiana
    22 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличная экскурсия. Тамара интересно рассказывает, смогла увлечь и детей и взрослых. Велосипеды для таких расстояний очень удобно. Перемещаясь с ветерком между остановками легко перенесли жару. Интерактив с участниками, вопросы, загадки, ребусы, подарки, было увлекательно и интересно. Спасибо за великолепную организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Лицейский сад»

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  2. Самое главное
  3. Царскосельский лицей
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  5. Александровский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в ноябре 2024
Сейчас в Пушкине в категории "Лицейский сад" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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