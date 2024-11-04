М Марина Царское Село: в погоне за кладом Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)

А Анастасия Царское Село: в погоне за кладом Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.

С Светлана Царское Село: в погоне за кладом читать дальше прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно. Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре Сластуновой за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не

О Олеся Экскурсия-квест в Царском Селе Экскурсия для класса. Ставлю оценку по отзывам родителей, присутствующих на экскурсии. По итогам 2-х дней экскурсионных дней - неплохо, познавательно, но не лучшее, что было. Для детей прекрасно, но группа должна быть менее 10 человек.

М Максим Экскурсия-квест в Царском Селе Увлекательный квест по Екатериненскому парку и ближайшим улочкам Пушкина! Для детей интересные задания и познавательная информация. 🌸

Н Надежда Экскурсия-квест в Царском Селе читать дальше Интересно было всем: и старшим членам семьи и дочери. Познавательно, увлекательно, в свободном, не напрягающем ритме прогулялись по красивейшему парку под исторические справки и рассказы гида. Получили массу приятных эмоций. Хочется отметить большой объем знаний гида, было много сопутствующих вопросов, на которые все получили ответ. Рекомендуем. Для нашей семейной компании с ребенком 10-ти лет экскурсию проводила гид Гульнара, очень приятная девушка, расположила с первых минут знакомства.

О Ольга Велоэкскурсия по Царскому Селу Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант! Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!

T Tatiana Велоэкскурсия по Царскому Селу Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо