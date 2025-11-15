Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Царское Село
Автопутешествие из Пушкина по малоизвестным уголкам императорской резиденции
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽
6275 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 ноября 2025Спасибо Дарье за познавательную экскурсию по Царскому селу. Благодаря интересному живому рассказу открыли для себя новые места, которые посетим при следующей поездке. Дарья прекрасная рассказчица с глубокими знаниями истории и предлагаемых маршрутов, современная подача информации подойдет для посетителей любого возраста.
- ССергей3 ноября 2025Лучший гид в Царском Селе! Огромное спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна2 ноября 2025Замечательный гид, нам все очень понравилось. Интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы.
Если соберемся вновь посетить:Царское село, то в роли гида будим рассматривать только Дарью!!!!
- ЛЛюбовь27 октября 2025Благодарим от всей души Дарью, за чудесный день! Интересная экскурсия, красивое место.
Рекомендуем!
- ННаталья26 октября 2025Отличный экскурсовод Дарья! Очень живой рассказ, преподносит всю информацию доступно и интересно…. Очень жаль что во дворце была не она…. Есть уже просто с чем сравнить… мы рекомендуем….
- ООльга19 октября 2025Огромное спасибо Дарье за столь великолепную экскурсию!!! Объемно, содержательно, увлекающе. Всем горячо рекомендую!!!
- OOlga19 октября 2025Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
- ММарина14 октября 2025Рекомендую эту экскурсию всем, Дарья прекрасный рассказчик.
- ААлла10 октября 2025Совершили вчера экскурсию на автомобиле по Царском селу.
5 часов пролетели как одно мгновение. Прикоснулись к удивительной истории Царского села.
От истоков
- ЛЛюбовь7 октября 2025Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
- ООльга6 октября 2025Были на экскурсии с Дарьей вечером после приезда. То есть мы были немного усталыми, но Дарья настолько талантливая рассказчица, что усталость проявилась только в конце экскурсии. Искренняя любовь и восхищение темой экскурсии не могут оставить равнодушными. Рекомендуем.
- ИИрина3 октября 2025Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
- ООмельянчук3 октября 2025Прекрасная и интересная экскурсия и экскурсовод
- ААнна2 октября 2025Спасибо огромное, экскурсоводу с большой буквы, Дарье! Дарья, профессионал своего дела! Столько нового мы узнали о нашем Пушкине! И как
- ССветлана21 сентября 2025Рекомендую Дашу, очень интересно рассказывает, маршрут включил множество интересных точек в парке, экскурсия включила в себя не только Царское село, но и некоторые интересные места Пушкина про которые не слышали никогда. Были в полном восторге от проверенной экскурсии
- ЛЛилия12 сентября 2025Дарья невероятно начитанный, отзывчивый, интересно рассказывающий и очень чуткий собеседник. Очень рады, что сходили на экскурсию и посмотрели на город таким влюбленным в город и его историю взглядом!
- ИИрина9 сентября 2025Дарья профессионал своего дела. С самого начала создала приятную атмосферу и полностью адаптировала экскурсию под наши пожелания. У нас остались исключительно положительные эмоции.
- ЮЮлия7 сентября 2025Дарья великолепный рассказчик. Ее история звучит как увлекательный разговор, а не как сухие исторические факты. Интересно слушать и при этом
- ААртем5 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Это был не просто монотонный пересказ фактов, а настоящее путешествие во времени.
- ДДмитрий5 сентября 2025Дарья - замечательный рассказчик и очень обаятельный человек!
2 часа экскурсии пролетели совсем незаметно, и нам хотелось продолжения!
Очень рекомендуем и саму экскурсию, и Дарью как экскурсовода!
