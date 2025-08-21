-
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
8820 ₽
9800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
31 авг в 12:00
2300 ₽ за человека
Билеты
Екатерининский и Александровский парки
Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Начало: У входа в Екатерининский парк
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕлена21 августа 2025Впервые побывали на вело-экскурсии. Нас было четверо (2 взрослых и дети 14 и 18 лет). Немного переживали при заказе экскурсии,
- ММаксим19 августа 2025Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!
- ААлександра10 августа 2025Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
- ЕЕвгений1 августа 2025Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
- ННаталья26 июля 2025Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
- ююлия10 июля 2025Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
- ММария6 июля 2025Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
- ММайя27 июня 2025Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
- ППавел26 июня 2025Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
Для старшего вначале было не интересно.
Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
Идеально для л
- ББалудина25 июня 2025Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!
- ААнастасиЯ23 июня 2025Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах - то что надо. Тамара очень легко и задорно рассказывает.
Вобщем прекрасно провели время!
- ссветлана22 июня 2025Всё прошло отлично
- ППолина18 июня 2025Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!
Очень всем рекомендуем именно такой формат - интересный опыт, больше впечатлений и возможностей все осмотреть. Тамара интересно рассказывает материал, а задания по ходу экскурсии помогают всегда быть включенными)
- ККсения19 мая 2025Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу
- ААнна11 мая 2025Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!
- ЕЕлена8 декабря 2024Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!
- ООльга11 августа 2024Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант!
Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
- TTatiana22 июля 2024Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо
- ЮЮлия6 июля 2024Отличная экскурсия. Тамара интересно рассказывает, смогла увлечь и детей и взрослых. Велосипеды для таких расстояний очень удобно. Перемещаясь с ветерком между остановками легко перенесли жару. Интерактив с участниками, вопросы, загадки, ребусы, подарки, было увлекательно и интересно. Спасибо за великолепную организацию.
- ААнна5 июля 2024Очень понравилась легкая и интересная прогулка по Царскому селу! После такого формата жизнь императорской семьи представляется вполне реальными картинками. При
