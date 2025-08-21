Мои заказы

Китайская деревня – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Китайская деревня» в Пушкине, цены от 8820 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
-
10%
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
8820 ₽9800 ₽ за всё до 4 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
6 сен в 12:00
16 сен в 10:00
10 850 ₽ за всё до 8 чел.
Удивительное Царское Село
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Царское Село
Автопутешествие из Пушкина по малоизвестным уголкам императорской резиденции
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Впервые побывали на вело-экскурсии. Нас было четверо (2 взрослых и дети 14 и 18 лет). Немного переживали при заказе экскурсии,
    читать дальше

    что 2,5 часа на велосипеде будет тяжеловато, но оказалось совершенно ненапряжно, короткие вело-переезды чередовались с остановками. Фактически экскурсия заняла больше 3 часов. Тамара прекрасный рассказчик, было интересно и познавательно. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться сразу с двумя парками в одим день.

  • М
    Максим
    19 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!
    Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском паркеМы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском паркеМы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском паркеМы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке
  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбыБлагодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы
  • Е
    Евгений
    1 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
    читать дальше

    дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков.

  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
    читать дальше

    в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо!

  • М
    Майя
    27 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
  • П
    Павел
    26 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
    Для старшего вначале было не интересно.
    Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
    Идеально для л
  • Б
    Балудина
    25 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!
  • А
    АнастасиЯ
    23 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах - то что надо. Тамара очень легко и задорно рассказывает.

    Вобщем прекрасно провели время!
    Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах
  • с
    светлана
    22 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Всё прошло отлично
  • П
    Полина
    18 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!
    Очень всем рекомендуем именно такой формат - интересный опыт, больше впечатлений и возможностей все осмотреть. Тамара интересно рассказывает материал, а задания по ходу экскурсии помогают всегда быть включенными)
  • К
    Ксения
    19 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу
    читать дальше

    группу, включив элементы квеста. Было интересно как взрослым, так и девочке 10 лет. Идеальный вариант досуга для летнего периода! Рекомендую на 100%!

  • А
    Анна
    11 мая 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!
    Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, имПрекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, имПрекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им
  • Е
    Елена
    8 декабря 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!
  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант!
    Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!
  • T
    Tatiana
    22 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличная экскурсия. Тамара интересно рассказывает, смогла увлечь и детей и взрослых. Велосипеды для таких расстояний очень удобно. Перемещаясь с ветерком между остановками легко перенесли жару. Интерактив с участниками, вопросы, загадки, ребусы, подарки, было увлекательно и интересно. Спасибо за великолепную организацию.
  • А
    Анна
    5 июля 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилась легкая и интересная прогулка по Царскому селу! После такого формата жизнь императорской семьи представляется вполне реальными картинками. При
    читать дальше

    этом погружение в ту жизнь и быт было каким-то легким, непринужденным! Информация от Тамары не перегружена излишней информацией, поэтому приятно было потом, гуляя по Питеру с другим гидом, примечать те небольшие ремарки и детали, которые поведала Тамара в весьма непринужденной прогулке на ооочень удобных велосипедах! Спасибо за такой необычный формат - ногами такое не исходишь…

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Китайская деревня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  2. Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
  3. Удивительное Царское Село
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Екатерининский парк
  2. Александровский парк
  3. Самое главное
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Екатерининский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в сентябре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Китайская деревня" можно забронировать 3 экскурсии от 8820 до 14 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Китайская деревня», 70 ⭐ отзывов, цены от 8820₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь