Мои заказы

Павильон «Белая башня» – экскурсии в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «Павильон «Белая башня»» в Пушкине, цены от 6934 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
-
30%
195 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
24 авг в 13:00
25 авг в 14:00
6934 ₽9905 ₽ за всё до 3 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
На велосипеде
2.5 часа
-
10%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
14 авг в 09:30
18 авг в 14:00
8820 ₽9800 ₽ за всё до 4 чел.
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
Билеты
Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции
Начало: У входа в Екатерининский парк
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    10 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!
    Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбыБлагодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы
  • К
    Ксения
    8 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Очень познавательно, а главное в Царское село хочется вернуться снова!
  • К
    Ксения
    8 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Шикарная экскурсия, Дарья прекрасный рассказчик - было очень познавательно, интересно, увлекательно.
    Сын-подросток оценил экскурсию наивысшей оценкой, готов даже вернуться в Пушкин.
    Спасибо большое за такое теплое первое знакомство с Вашим городом 💗
  • А
    Алена
    5 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Отличная экскурсия
  • А
    Алексей
    3 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья, как мне показалось не житель нынешнего города Пушкин, а житель Царского села, причём формата 18-19 веков🙂
    Кто куда ходил, у
    читать дальше

    кого из царской семьи какие пристрастия и настроения. Ну а Екатерининский парк это чудо и каждый уголок мы увидели через рассказы Дарьи с ее удивительным стилем подачи! Дарья, спасибо! Было очень интересно! Тут же после экскурсии захотелось заказать следующую, но оставим это на другой раз, когда будем в Царском селе!
    Спасибо!

  • Е
    Евгений
    1 августа 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую
  • И
    Ирина
    31 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья влюбила нашу семью в Пушкин. Помимо того, что она очень интересно рассказывала историю и отвечала на все возникающее вопросы, мы ощутили ее любовь к этому месту. Спасибо за чудесную экскурсию и атмосферу, которую Вы создаете! До новых встреч!
  • В
    Виктория
    31 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом. Спасибо большое за путешествие во времени!
  • Н
    Наталья
    26 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для
    читать дальше

    дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков.

  • Н
    Наталия
    22 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском Селе. И далее, все четко
    читать дальше

    и интересно, с небольшой интригующей эмоциональной ноткой. Старый город, а затем и парк Екатеринского дворца. Услышали подробности разных направлений, и архитектура, и личности и исторические детали, также о реставрационных работах, которые поражают своей маштабностью. В заключении, Дарья подсказала важные неохваченные детали исторического места, кстати нам это помогло спланировать дальнейшее время. Спасибо, Дарья! Экскурсия очень понравилось нашей разновозрастной группе.

    Дарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском СелеДарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском СелеДарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском СелеДарья, замечательный рассказчик. В начале экскурсии сразу определилась, что нам хотелось бы узнать о Царском Селе
  • Е
    Екатерина
    21 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Отличная, великолепная экскурсия, которая даже в дождь оказалась очень содержательной.
    Дарья, Вам огромное спасибо за прекрасное время в Царском селе! Познакомили с тайнами дворца, парка и историей!
    Рекомендую!
    Отличная, великолепная экскурсия, которая даже в дождь оказалась очень содержательной
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Отличная экскурсия, даже холодная осень не помешала нам насладиться и местом, и рассказчицей. Жаль, мы были ограничены по времени, но Дарья все равно успела много нам показать, спасибо!
  • И
    Ирина
    18 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Мы путешествуем с Дарьей не первый раз и всегда это интересно, увлекательно и познавательно!
    Спасибо!
    Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Даша - это ТОП! Нам очень повезло, что нас и по Екатерининском парку и в Павловском, сопровождала именно Даша! Обаятельная, умная, интеллигентная, с потрясающим чувством юмора, чудесный рассказчик, не было ни секунды, чтобы было скучно, глубокое знание темы… короче, рекомендую!
  • ю
    юлия
    10 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным
    читать дальше

    в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Было очень познавательно, интересно, живо и не скучно. Узнали много нового в
    читать дальше

    легкой и запоминающейся форме. Дарья сразу поняла в какой форме и что мы хотим узнать) Она замечательный рассказчик, видно как любит город и свою работу. С удовольствием буду рекомендовать экскурсию с Дарьей всем знакомым)

  • М
    Майя
    27 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.
  • П
    Павел
    26 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.
    Для старшего вначале было не интересно.
    Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.
    Идеально для л
  • Б
    Балудина
    25 июня 2025
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Павильон «Белая башня»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
  2. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  3. Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Екатерининский парк
  2. Самое главное
  3. Александровский парк
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в августе 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Павильон «Белая башня»" можно забронировать 3 экскурсии от 6934 до 8820 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год по теме «Павильон «Белая башня»», 263 ⭐ отзыва, цены от 6934₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь