Е Елена Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше что 2,5 часа на велосипеде будет тяжеловато, но оказалось совершенно ненапряжно, короткие вело-переезды чередовались с остановками. Фактически экскурсия заняла больше 3 часов. Тамара прекрасный рассказчик, было интересно и познавательно. Эта экскурсия - отличный способ познакомиться сразу с двумя парками в одим день. Впервые побывали на вело-экскурсии. Нас было четверо (2 взрослых и дети 14 и 18 лет). Немного переживали при заказе экскурсии,

М Максим Велоэкскурсия по Царскому Селу Мы благодарны Тамаре за прекрасную экскурсию в форме велопрогулки комбинированной с пешей прогулкой в Екатерининском парке. Она прекрасно знает материал и хорошо его доносит до участников. Понравился и небольшой квест с подарками на память. Рекомендуем!

А Александра Велоэкскурсия по Царскому Селу Благодарим Тамару за чудесную экскурсию на велосипедах! Она составила нам прекрасную компанию в день нашей свадьбы и сделала прекрасные фото на память о Царском Селе!!!

Е Евгений Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасный формат для компании на велосипедах. Рекомендую

Н Наталья Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше дам с сумочками. Совсем необязательно брать рюкзак. Прогулка подойдет для начинающих велосипедистов. Дорожки а Александровском парке широкие, сухие, ехать легко и приятно. Маршрут продуман до мелочей. Через 200-300 м остановки в живописном месте и рассказ экскурсовода. Даже антураж в виде короны для девочки и треуголки для мальчика. Можно (по желанию) играть в квест и в конце получить полезные подарки. Время пролетает незаметно. Затем пешеходная экскурсия по Екатерининскому парку. Рекомендую экскурсию для родителей с детьми. На велосипеде можно достаточно быстро осмотреть множество мест, в том числе с рыцарской тематикой, что обязательно впечатлит мальчиков. Замечательная экскурсия! Экскурсовод Тамара предоставляет велосипеды, с женской рамой, помогает подобрать по росту, велосипеды снабжены корзинками, так что подходят для

ю юлия Велоэкскурсия по Царскому Селу Отличный формат. Идеально подходит для ознакомления с парками. Да, ещё и квест для детей с призами. Все остались очень довольны!

М Мария Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше в общении человеком, деликатным, интересным. Экскурсия прошла в непринужденной, душевной, почти домашней обстановке. Материал во время экскурсии был дан несложный в восприятии, абсолютно в нужном и достаточном объеме. Небольшой презент от Тамары оставил самые теплые и добрые воспоминания о поездке в Царское Село. Спасибо! Замечательная экскурсия с Тамарой на велосипедах. Во-первых, учитывая территорию экскурсию, это очень уместно и необходимо, во-вторых, Тамара оказалась очень приятным

М Майя Велоэкскурсия по Царскому Селу Здорово провели время. Погода не подвела. Отличный экскурсовод. Так приятно ехать на велосипеде по красивым места, когда еще кто-то интересно рассказывает.

П Павел Велоэкскурсия по Царскому Селу Были на экскурсии с детьми 8 и 13 лет.

Для старшего вначале было не интересно.

Но ближе к середине и к нему Тамара нашла подход.

Идеально для л

Б Балудина Велоэкскурсия по Царскому Селу Очень понравилось, содержательно, интересно. Сочетание велопрогулки и пешего маршрута очень удачно разнообразило экскурсию. Спасибо большое!

А АнастасиЯ Велоэкскурсия по Царскому Селу Идеальный формат путешествия по огромному парку Царского села, пешком все просто не обойти, а на велосипедах - то что надо. Тамара очень легко и задорно рассказывает.



Вобщем прекрасно провели время!

с светлана Велоэкскурсия по Царскому Селу Всё прошло отлично

П Полина Велоэкскурсия по Царскому Селу Осталось самое приятное впечатление от экскурсии!

Очень всем рекомендуем именно такой формат - интересный опыт, больше впечатлений и возможностей все осмотреть. Тамара интересно рассказывает материал, а задания по ходу экскурсии помогают всегда быть включенными)

К Ксения Велоэкскурсия по Царскому Селу читать дальше группу, включив элементы квеста. Было интересно как взрослым, так и девочке 10 лет. Идеальный вариант досуга для летнего периода! Рекомендую на 100%! Оригинальный формат, сочетающий в себе культурную программу с прогулкой. Тамара с профессионализмом и интересом провела экскурсию. Адаптировала материал под нашу

А Анна Велоэкскурсия по Царскому Селу Прекрасная экскурсия! Было интересно и детям, и взрослым! Экскурсовод придумывала детям по ходу маршрута задания, им было очень интересно. Сам маршрут составлен прекрасно. В конце дети еще и подарки получили!!! В общем всем рекомендую!

Е Елена Велоэкскурсия по Царскому Селу Очень понравилась велоэкскурсия! Необычный формат, интересный рассказ, все прекрасно! Спасибо!!

О Ольга Велоэкскурсия по Царскому Селу Мы стараемся во всех поездках выбирать велоэкскурсии - это беспроигрышный вариант!

Огромное спасибо Тамаре, экскурсия по Александровскому и Екатерининскому паркам просто замечательная!

T Tatiana Велоэкскурсия по Царскому Селу Экскурсия хорошая, но мы договорились с Тамарой ходить пешком, без велосипедов. Хорошо организована, материал понятен. Спасибо

Ю Юлия Велоэкскурсия по Царскому Селу Отличная экскурсия. Тамара интересно рассказывает, смогла увлечь и детей и взрослых. Велосипеды для таких расстояний очень удобно. Перемещаясь с ветерком между остановками легко перенесли жару. Интерактив с участниками, вопросы, загадки, ребусы, подарки, было увлекательно и интересно. Спасибо за великолепную организацию.