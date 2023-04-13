Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует яркими красками. В это время водопады особенно полноводны, а местные рынки предлагают разнообразие свежих продуктов. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой водопады превращаются в ледяные скульптуры, что тоже может быть интересно, но холодная погода требует теплой одежды.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии, где вас ждут Чегемские водопады и уникальные природные ландшафты. Проехав через равнины и предгорья, вы окажетесь в узком ущелье, где сможете насладиться красотой водопадов и узнать о культуре местных народов. Вкусные блюда национальной кухни и богатый выбор сувениров на рынке добавят ярких впечатлений. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и истории

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказочные ландшафты Северного Кавказа

Дорога из Пятигорска до Чегемской теснины — это разнообразие пейзажей за окном. Она проходит через равнину, предгорья, ущелье. Лесистый хребет сменится пастбищами, и мы отправимся на прогулку по каньону, где у ног бурлит река Чегем. По пути пройдем мимо причудливых выветриваний; найдем «лик богатыря» и «каменный гриб». Здесь вас окружат скалы, окрашенные в розовый цвет, и возвышенности, напоминающие разрушенные замки. С трудом верится, что это выточено временем, ветром и водой!

Величественный комплекс водопадов

Вас ждут Чегемские водопады — сотни невесомых струй, которые ветер превращает в мельчайшие брызги. Местные называют это явление «стеной водопадов». Зимой, когда воды немного, вы полюбуетесь ледяной бахромой; летом — насладитесь дуэтом воды и камня. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни, а также заглянуть на рынок с богатым выбором вязаных и шерстяных изделий.

Какая она, Кабардино-Балкария?

Впечатления от восхитительной природы дополнят мои рассказы о Республике. Равнина, которую вы увидите, населена кабардинцами, в ущелье живут балкарцы. Вы узнаете о появлении этих народов на Кавказе, о союзе Кабарды и России, который заключен со времен Ивана Грозного. А еще мы поговорим об особенностях национальной одежды и традициях — об аталычестве, куначестве и аманатстве.

Организационные детали