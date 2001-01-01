Что вас ожидает

Сказочные ландшафты Северного Кавказа

Дорога из Пятигорска до Чегемской теснины — это разнообразие пейзажей за окном. Она проходит через равнину, предгорья, ущелье. Лесистый хребет сменится пастбищами, и мы отправимся на прогулку 👣 по каньону, где у ног бурлит река Чегем. По пути пройдем мимо причудливых выветриваний; найдем «лик богатыря» и «каменный гриб». Здесь вас окружат скалы, окрашенные в розовый цвет и возвышенности, напоминающие разрушенные замки 🏰. С трудом верится, что это выточено временем, ветром и водой!

Величественный комплекс водопадов

Вас ждут Чегемские водопады — сотни невесомых струй, которые ветер превращает в мельчайшие брызги 💦. Местные называют это явление «стеной водопадов». Зимой, когда воды немного, вы полюбуетесь ледяной бахромой; летом — насладитесь дуэтом воды и камня. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни 🥧, а также заглянуть на рынок с богатым выбором вязаных и шерстяных изделий.

Какая она, Кабардино-Балкария?

Впечатления от восхитительной природы дополнят мои рассказы о Республике. Равнина, которую вы увидите, населена кабардинцами, в ущелье живут балкарцы. Вы узнаете о появлении этих народов на Кавказе, о союзе Кабарды и России, который заключен со времен Ивана Грозного. А еще мы поговорим об особенностях национальной одежды и традициях — об аталычестве, куначестве и аманатстве.

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