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Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии

В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов

Елена
Елена – Гид из Пятигорска
Люди с интересными обычаями живут в одном из самых живописных мест России — отправляемся в Кабардино-Балкарию! Проехав через равнину и предгорья, вы пройдете по узкому ущелью и окажетесь у высоких водопадов.

Увидите ледяное кружево или миллионы брызг, а также по желанию попробуете балкарскую кухню 🥧 и, конечно, погрузитесь в культуру края.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Сказочные ландшафты Северного Кавказа
Дорога из Пятигорска до Чегемской теснины — это разнообразие пейзажей за окном. Она проходит через равнину, предгорья, ущелье. Лесистый хребет сменится пастбищами, и мы отправимся на прогулку 👣 по каньону, где у ног бурлит река Чегем. По пути пройдем мимо причудливых выветриваний; найдем «лик богатыря» и «каменный гриб». Здесь вас окружат скалы, окрашенные в розовый цвет и возвышенности, напоминающие разрушенные замки 🏰. С трудом верится, что это выточено временем, ветром и водой!

Величественный комплекс водопадов
Вас ждут Чегемские водопады — сотни невесомых струй, которые ветер превращает в мельчайшие брызги 💦. Местные называют это явление «стеной водопадов». Зимой, когда воды немного, вы полюбуетесь ледяной бахромой; летом — насладитесь дуэтом воды и камня. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни 🥧, а также заглянуть на рынок с богатым выбором вязаных и шерстяных изделий.

Какая она, Кабардино-Балкария?
Впечатления от восхитительной природы дополнят мои рассказы о Республике. Равнина, которую вы увидите, населена кабардинцами, в ущелье живут балкарцы. Вы узнаете о появлении этих народов на Кавказе, о союзе Кабарды и России, который заключен со времен Ивана Грозного. А еще мы поговорим об особенностях национальной одежды и традициях — об аталычестве, куначестве и аманатстве.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем или моем автомобиле 🚘. Во втором случае транспорт оплачивается дополнительно — 4000 руб.
  • Обязательно выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады — чудо Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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