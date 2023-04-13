Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: живописные ландшафты, захватывающие водопады и увлекательные истории о местных традициях ждут вас на этой экскурсии
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кабардино-Балкарии, где вас ждут Чегемские водопады и уникальные природные ландшафты.
Проехав через равнины и предгорья, вы окажетесь в узком ущелье, где сможете насладиться красотой водопадов и узнать о культуре местных народов. Вкусные блюда национальной кухни и богатый выбор сувениров на рынке добавят ярких впечатлений. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и истории
Лучшее время для посещения Чегемских водопадов - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует яркими красками. В это время водопады особенно полноводны, а местные рынки предлагают разнообразие свежих продуктов. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой водопады превращаются в ледяные скульптуры, что тоже может быть интересно, но холодная погода требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Чегемская теснина
Лик богатыря
Каменный гриб
Описание экскурсии
Сказочные ландшафты Северного Кавказа
Дорога из Пятигорска до Чегемской теснины — это разнообразие пейзажей за окном. Она проходит через равнину, предгорья, ущелье. Лесистый хребет сменится пастбищами, и мы отправимся на прогулку по каньону, где у ног бурлит река Чегем. По пути пройдем мимо причудливых выветриваний; найдем «лик богатыря» и «каменный гриб». Здесь вас окружат скалы, окрашенные в розовый цвет, и возвышенности, напоминающие разрушенные замки. С трудом верится, что это выточено временем, ветром и водой!
Величественный комплекс водопадов
Вас ждут Чегемские водопады — сотни невесомых струй, которые ветер превращает в мельчайшие брызги. Местные называют это явление «стеной водопадов». Зимой, когда воды немного, вы полюбуетесь ледяной бахромой; летом — насладитесь дуэтом воды и камня. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни, а также заглянуть на рынок с богатым выбором вязаных и шерстяных изделий.
Какая она, Кабардино-Балкария?
Впечатления от восхитительной природы дополнят мои рассказы о Республике. Равнина, которую вы увидите, населена кабардинцами, в ущелье живут балкарцы. Вы узнаете о появлении этих народов на Кавказе, о союзе Кабарды и России, который заключен со времен Ивана Грозного. А еще мы поговорим об особенностях национальной одежды и традициях — об аталычестве, куначестве и аманатстве.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Обязательно выбирайте одежду по погоде и удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Железноводска, Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 802 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, читать дальшеуменьшить
в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Красивые места! Нам с погодой не повезло, было очень холодно, даже снег пошел. Но съездить советую. Водопады разных видов: есть классические, есть водопады, льющиеся изнутри скалы. Очень интересно! В Чегемской теснине есть несколько кафе, вкусные хычины, продают вязаные вещи, сладости (пастилу, чурчхелу), сувениры. Мы ездили втроём: двое взрослых с ребенком 10 лет. Понравилось всем.
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И
Инесса
Огромное спасибо Елене. Отличный гид, прекрасный собеседник. Узнали много нового и интересного. Обязательно посоветую друзьям.
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