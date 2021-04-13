2 отзыва оставили туристы

Кабардино-Балкария изнутри Вы увидите самые интересные места региона:
Водопад Абай-Су — расположенный среди хвойных лесов, он низвергается в ущелье по вертикальным стенам с высоты 72 метров. Вы насладитесь этим невероятным зрелищем и узнаете, в честь кого водопад получил свое название.
Озеро Гижгит — огромный водоем, который покорит вас ярко-голубым цветом и окружающими горными ⛰️ пейзажами.
Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы.
Перевал Актопрак — потрясающе красивая дорога длиной 30 километров. По пути я покажу места, где снимали сцены фильма «Земля Санникова».
Село Эльтюбю — вы исследуете «город 🏙️ мертвых» в долине реки Чегем. Осмотрите древний некрополь, башню любви и услышите горские легенды.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике Тойота
Мы будем проезжать пограничную зону: очень важно не забыть паспорта и свидетельства о рождении для детей
Чай на травах и кофе в турке в пути включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.