2 отзыва оставили туристы

На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!

Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день

5
2 отзыва
Георгий
Георгий – Гид из Пятигорска
Приглашаю исследовать древнюю и самобытную Кабардино-Балкарию! Вы проедете по живописным горным ⛰️ дорогам, останавливаясь в самых интересных местах: в старинных селах и могучих ущельях, на водопадах и озерах.

Я не дам вам заскучать в пути, поделюсь горскими легендами и расскажу о природе, истории 📖 и традициях Кавказа.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🛣Джиппинг
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!

Что вас ожидает

Кабардино-Балкария изнутри
Вы увидите самые интересные места региона:

  • Водопад Абай-Су — расположенный среди хвойных лесов, он низвергается в ущелье по вертикальным стенам с высоты 72 метров. Вы насладитесь этим невероятным зрелищем и узнаете, в честь кого водопад получил свое название.
  • Озеро Гижгит — огромный водоем, который покорит вас ярко-голубым цветом и окружающими горными ⛰️ пейзажами.
  • Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы.
  • Перевал Актопрак — потрясающе красивая дорога длиной 30 километров. По пути я покажу места, где снимали сцены фильма «Земля Санникова».
  • Село Эльтюбю — вы исследуете «город 🏙️ мертвых» в долине реки Чегем. Осмотрите древний некрополь, башню любви и услышите горские легенды.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике Тойота
  • Мы будем проезжать пограничную зону: очень важно не забыть паспорта и свидетельства о рождении для детей
  • Чай на травах и кофе в турке в пути включены в стоимость. Обед оплачивается дополнительно.
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!
На внедорожнике — к сокровищам Кабардино-Балкарии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Всем привет! Меня зовут меня Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. До встречи на Кавказе!
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2 отзыва оставили туристы

13 апр 2021
Замечательная экскурсия! С угощениями, фото и шампанским)
11 апр 2021
Очень понравилась экскурсия!моих детей мало чем можно удивить , но тут все сложилось!очень много впечатлений, время пролетело незаметно. Огромное спасибо Георгию!

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