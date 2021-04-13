2 отзыва оставили туристы

Георгий – Гид из Пятигорска

Приглашаю исследовать древнюю и самобытную Кабардино-Балкарию! Вы проедете по живописным горным ⛰️ дорогам, останавливаясь в самых интересных местах: в старинных селах и могучих ущельях, на водопадах и озерах.



Я не дам вам заскучать в пути, поделюсь горскими легендами и расскажу о природе, истории 📖 и традициях Кавказа.

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