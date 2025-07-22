Знакомство с Северным Кавказом оставляет неизгладимые впечатления. Мы предлагаем начать его с поездки на Домбай.
В ходе экскурсии вы посетите перевал Гум-Баши, увидите легендарное озеро Кара-Кёль и подниметесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, расположенную на высоте 3200 метров над уровнем моря.
Описание экскурсииОтправной точкой путешествия станет самая высокогорная автомобильная дорога России — перевал Гум-Баши (2187 метром над уровнем моря). Мы сделаем первую остановку на смотровой площадке, расположенной на высшей точке перевала. С площадки открывается незабываемый вид на самую высокую горную вершину Европы — Эльбрус (всего 52 км. по прямой) и Кавказский хребет, излюбленное место для фотосессии не только туристов, но и местных жителей. На смотровой площадке вы можете также познакомиться с местной кухней — вкуснейшие хычины и травяной чай в сочетании с любованием горными пейзажами поистине прекрасны. На спуске с перевала мы посетим Сырные пещеры длиной около 50 метров. Следующей нашей остановкой станет самый известный собор, относящийся к аланской епархии – Шоанинский храм, с момента возведения которого прошло уже 11 веков. Подъезжая к курортному поселку Домбай, мы заедем на древнее озеро, хранящее много тайн и местных легенд, — Кара-Кёль, возраст которого насчитывает около 10 тысяч лет. На территории Тебердинского заповедника остановимся у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых рек России и Европы. Её воды берут свое начало высоко в горах, на леднике, и вода протекает через серебряные залежи. И наконец Домбай, где главной жемчужиной нашей экскурсии станет гора Мусса-Ачитара. Без каких-либо усилий поднимаемся по канатной дороге на пик горы высотой 3200 метров, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Кавказский хребет. И помните: гора не кажется неприступной, если смотреть с ее вершины!
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Шоанинский монастырь
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу Муруджу
- Озеро Кара-Кёль
- Домбай
- Гора Мусса-Ачитара
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Канатная дорога: 1400 руб. - открытая, 1850 руб. - купельная
- Питание: от 500 руб. на человека
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
22 июл 2025
А
Анастасия
4 июл 2025
Домбай-место, которое я давно хотела посетить, невероятно красивые горы. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, всё вовремя, все заявленные локации мы посетили. Гид представился Михаилом, обаятельный молодой человек, много рассказывал не
М
Мария
16 июн 2025
Л
Людмила
9 июн 2025
Е
Елена
7 июн 2025
Все отлично. гид и водитель Матвей супер.
К
КУрбанова
19 мая 2025
В полном восторге! Очень красиво, не словами передать, не через фото всю красоту показать. Повезло с погодой, к утру распогодилось и шикарные виды были. Гид хороший. Отдельный респект мужичку, что вез нас до храма. Отвез, еще и спел, красавчик.
Приятное послевкусие от поездки. Советую, шикарные пейзажи на протяжении почти всей дороги и великолепие на Домбае.
