Что может быть лучше гор? Конечно же только горы! Я приглашаю вас в однодневное путешествие из Пятигорска на Домбай. Вы побываете на самом популярном горнолыжном курорте Кавказа и насладитесь сказочными пейзажами. Наш маршрут пройдет через реку Уллу-Муруджу, озеро Кара-Кёль и древний христианский храм. Также на канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсииТур по горным сокровищам Домбая: к хороводу кавказских вершин Едем в Домбай! Сердце Кавказа и Карачаево-Черкесии, центр горнолыжного отдыха, а еще — уникальное место для ценителей горных красот и первозданной природы. Нас ждет перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль, «Серебряная река» Уллу-Муруджу, подъем на гору Мусса-Ачитара. Посетим древний христианский храм, полюбуемся вершинами Кавказского хребта, пообедаем в кафе c вкуснейшей кавказской кухней. Присоединяйтесь! В компании опытного гида и с грамотно составленным маршрутом вы не упустите самые впечатляющие виды Карачаево-Черкесии и насладитесь отдыхом в комфортном ритме, вдыхая целебный воздух кавказских гор. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вам вариант и отправляйтесь за впечатлениями! Описание маршрута: Перевал Гумбаши (Кум-Баши) Мы заедем за вами по вашему адресу и уже на пути к Домбаю вам откроются живописные виды! Наш тур начнется с перевала Гумбаши (или Кум-Баши). По нему раньше ходили караваны, а сегодня это один из красивейших высокогорных перевалов России. Он впечатляет в любое время года. Бархатистые зеленые холмы весной и летом, сказочные заснеженные просторы зимой. Осенью плато Бийчесын отливает золотом в солнечную погоду. Помимо плато, уже здесь, на смотровых площадках, вы сможете открыть для себя волшебные виды на горы Кавказского хребта и двуглавый Эльбрус. Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль. Это древнее сокровище Тебердинского заповедника — озеру почти 10 тысяч лет. В окружении платанов, вековых дубов и сосен, озеро покажется темным (в переводе Кара-Кёль — «Черное озеро»), но вода в нём — очень чистая. Здесь даже водится форель, а летом температура воды достигает 20℃ и можно купаться. Домбайская поляна От Домбайской поляны мы отправимся на гору Мусса-Ачитара. В этом подъеме нам помогут кресельная и гондольная канатная дорога. Сможем запечатлеть захватывающие виды уже с птичьего полета! Альпийские луга, горы и другие окрестности Домбая с такой высоты откроются совершенно по-новому. Серебряная река Уллу-Муруджу Мы обязательно остановимся посмотреть на завораживающие каскады горной реки Уллу-Муруджу. Её исток высоко в горах, в леднике. Бурные потоки реки проходят через залежи серебра, что делает чистейшие горные воды Уллу-Муруджу целебными. Христианский храм X века Завершим наш тур рукотворными достопримечательностями Карачаево-Черкессии. Помимо первозданной природы, этот край известен христианскими храмами IX-X веков среди скал. Сегодня это самые древние христианские церкви в России. Ведь Кавказ принял христианство почти на столетие раньше, чем остальная Русь! С нами вы сможете посетить один из храмов, со смотровой площадки которого также открывается великолепный вид на ущелье. Важная информация • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
- Обязательно пришлите гиду ваш адрес.
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
- Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|3 500 ₽
|Взрослый
|3 700 ₽
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Перевал Гумбаши (Кум-Баши)
- 🔹Древнее озеро Кара-Кёль
- 🔹Домбайская поляна
- 🔹Канатная дорога на гору Мусса-Ачитара
- 🔹Серебряная река Уллу-Муруджу
- 🔹Христианский храм X века
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортном полноприводном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также вы можете взять перекус с собой
- Билет на канатную дорогу в Домбае 2000 руб. - взрослый, 1500 р - детский до 3008 м.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
- Обязательно пришлите гиду ваш адрес
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 224 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 окт 2024
И
Илюса
13 окт 2024
В
Виктория
11 окт 2024
Если раздумываете ехать ли в октябре - однозначно да и сто раз да! Шикарная экскурсия в сопровождении гида Павла, красоты и калорит обеспечены! Советуем ехать после посещения Эльбруса.
Е
Елена
10 окт 2024
Великолепно! Домбай завораживает! Фотографии получились огонь! А впечатления вообще не поддаются описанию! Это однозначно топ! Все инструкции получили своевременно, машина забрала вовремя, мы остались всем довольны, спасибо большое нашему гиду Дмитрию!
О
Ольга
10 окт 2024
Очень понравилась экскурсия в Домбай! Я много где была, меня уже мало чем можно удивить, но этот край никого не оставит равнодушным! Как и дорога к нему. Еще и краски осени добавили волшебства.
Спасибо организаторам и гиду Дмитрию за комфорт и заботу о каждом туристе. Остались только приятные впечатления.
Спасибо организаторам и гиду Дмитрию за комфорт и заботу о каждом туристе. Остались только приятные впечатления.
Л
Лилия
8 окт 2024
Д
Дарья
27 сен 2024
Места невероятно волшебные, а вот с гидом (Алимхан) не повезло. Ехать в машине страшно: либо говорит, либо держит руль, с перевала спуск на нейтралке и т д. Рассказывает тоже немного и сумбурно. На сам Домбай дано всего 2 часа, никто естественно не успел вернуться к этому времени.
Однако в плюс - заехали в сырные пещеры вне программы, интересное место.
Однако в плюс - заехали в сырные пещеры вне программы, интересное место.
К
Ксения
25 сен 2024
Домбай прекрасен! С погодой очень повезло, остались довольны
О
Ольга
22 сен 2024
У нас был гид Фарух. Немного переживала как все пройдёт и по поводу удобства транспорта. Все было зря. Очень вовремя приехал к гостинице, забрал нас. Очень удобная машина.
Вся поездка прошла
Вся поездка прошла
А
Ангелина
14 сен 2024
Экскурсия понравилась. Гид Дмитрий был пунктуален, очень интересно рассказывал, приобрел билеты на канатку и проводил нас туда. Очень понравилось. Единственное: было не очень комфортно ехать на 3 ряду сидений втроем, тесновато для таких дальних расстояний.
Н
Наталья
14 сен 2024
Домбай прекрасен. Жаль с погодой не повезло. Спасибо гиду Дмитрию.
Н
Наталья
1 сен 2024
Нереальная красота Карачаево-Черкесии меня завораживала больше чем конечная локация Домбай. Поездка очень понравилась, автомобиль очень комфортный. Рекомендую однозначно, масса впечатлений 👍
О
Оксана
25 авг 2024
Потрясающая экскурсия, гид Дмитрий рассказал основный интересные факты во время поездки, на комфортном минивенчике. Мы увидели много живописных и завораживающих видов. Всем однозначно советую данную экскурсию.)))
Н
Наталья
22 авг 2024
Горы и виды - великолепные, канатка - обязательно к посещению!
Однако впечатление смазалось от самой поездки. Водитель Асхат - только водитель, а не гид, информации было очень мало, особенно в сравнении
Однако впечатление смазалось от самой поездки. Водитель Асхат - только водитель, а не гид, информации было очень мало, особенно в сравнении
С
Светлана
20 авг 2024
Увидели Домбай и его красоты! Погода была потрясающая и гид Темирлан суперский! Всем рекомендую!
Входит в следующие категории Пятигорска
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