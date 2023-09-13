Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Он впечатлит вас заснеженными вершинами, высокогорными перевалами, могучими ледниками, прозрачными реками и пихтовыми лесами. Вы увидите все его визитные карточки, прокатитесь по канатной дороге и удивитесь красоте этих мест.
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Описание
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши. Вы проедете по горному перевалу на высоте более 2000 метров. По пути увидите водораздел внутреннего моря и Мирового океана, Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус.
Сентинский храм. Его возвели в далеком 965 году, ещё до крещения Руси. Вы расшифруете особенности архитектуры храма и услышите его историю.
Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь одной из самых чистых рек в России. Её воды берут начало высоко в горах, на леднике.
Домбайская поляна. Мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая.
Гора Мусса-Ачитара. Местные жители называют её «самым доступным для подъёма трёхтысячником страны». Секрет в том, что по ней проложена канатная дорога — по желанию, вы по ней прокатитесь. По пути увидите гостиницу в форме летающей тарелки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
- Вас будет сопровождать опытный водитель-гид из нашей команды
- По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов КМВ
- Канатная дорога оплачивается дополнительно — до 2000 руб. с человека (зависит от сезона и высоты)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.