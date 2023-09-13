Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике

Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами

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Домбай — страна синего неба, щедрого солнца и пьянящего горного воздуха.

Он впечатлит вас заснеженными вершинами, высокогорными перевалами, могучими ледниками, прозрачными реками и пихтовыми лесами. Вы увидите все его визитные карточки, прокатитесь по канатной дороге и удивитесь красоте этих мест.
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши. Вы проедете по горному перевалу на высоте более 2000 метров. По пути увидите водораздел внутреннего моря и Мирового океана, Кавказский хребет и белоснежный Эльбрус.

Сентинский храм. Его возвели в далеком 965 году, ещё до крещения Руси. Вы расшифруете особенности архитектуры храма и услышите его историю.

Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь одной из самых чистых рек в России. Её воды берут начало высоко в горах, на леднике.

Домбайская поляна. Мы насладимся кристально чистым воздухом, заснеженными вершинами и видом на величественную гору Белалакая.

Гора Мусса-Ачитара. Местные жители называют её «самым доступным для подъёма трёхтысячником страны». Секрет в том, что по ней проложена канатная дорога — по желанию, вы по ней прокатитесь. По пути увидите гостиницу в форме летающей тарелки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • Вас будет сопровождать опытный водитель-гид из нашей команды
  • По запросу мы можем организовать экскурсию из других городов КМВ
  • Канатная дорога оплачивается дополнительно — до 2000 руб. с человека (зависит от сезона и высоты)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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