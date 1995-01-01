Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал! Так гласит кавказская поговорка. И это правда!

Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.

Домбай – это страна воспетая поэтами. За всю историю 📖 Домбая их там побывало немало. Но были в Домбае и много простых людей, влюбленных в горы ⛰️, заболевших горами и, перефразировав известные строки, можно сказать, что лучше Домбая может быть только Домбай.

Домбай – один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе. Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 1650 м н. у. м.

В Домбае много гостиниц, в которых зимой и ранней весной живут лыжники, а летом и осенью любители активного отдыха. В Домбае много местных маршрутов к водопадам, озерам и ледникам. Об этом мы более подробно рассказываем туристам на месте.

Однодневная экскурсия ⛳ из Пятигорска рассчитана на весь день.