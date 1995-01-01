  1. Россия
  2. Экскурсии

Домбай, река Уллу-Муруджу

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Домбай, река Уллу-Муруджу
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🎄На новый год!
  • 🏆Активный отдых
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 200 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Домбай, река Уллу-Муруджу
Домбай, река Уллу-Муруджу

Что вы увидите

  • Река Уллу-Муружду
  • Домбайская поляна
Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал! Так гласит кавказская поговорка. И это правда!
Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников.
Домбай – это страна воспетая поэтами. За всю историю 📖 Домбая их там побывало немало. Но были в Домбае и много простых людей, влюбленных в горы ⛰️, заболевших горами и, перефразировав известные строки, можно сказать, что лучше Домбая может быть только Домбай.
Домбай – один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе. Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 1650 м н. у. м.
В Домбае много гостиниц, в которых зимой и ранней весной живут лыжники, а летом и осенью любители активного отдыха. В Домбае много местных маршрутов к водопадам, озерам и ледникам. Об этом мы более подробно рассказываем туристам на месте.
Однодневная экскурсия ⛳ из Пятигорска рассчитана на весь день.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук».
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Канатные дорогие:
  • <strong>1 уровень на высоту 2270 м. н. у. м. — 500 руб. Детям скидки с 3 до 10 лет.
  • 2 уровень на высоту 3012 м. н. у. м. — 500 руб. Детям скидки с 3 до 10 лет.
  • 3 уровень на высоту 3200 м. н. у. м. — 300 руб. Детям скидки с 3 до 10 лет. </strong>
Начало и место завершения
🚩 Пятигорск, пр-т Кирова, 26, Парк Цветник
Домбай, река Уллу-Муруджу
Домбай, река Уллу-Муруджу
Домбай, река Уллу-Муруджу
Домбай, река Уллу-Муруджу
Домбай, река Уллу-Муруджу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Машук проводит ещё 6 экскурсий

Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
1 300
13 часов
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
15 отзывов
Чегемские водопады
800
7 часов
Чегемские водопады
15 отзывов
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
2 300
16 часов
Владикавказ — Горная Ингушетия — Магас
15 отзывов
Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
1 500
13 часов
Куртатинское ущелье, «Город мертвых» и Дзивгисская крепость
11 отзывов
Кавказ за два дня: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и подножие Эльбруса
12 500
60 часов
Кавказ за два дня: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и подножие Эльбруса
11 отзывов
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
12 500
60 часов
Кавказ за два дня: Домбай, гора Кольцо и города Минеральных Вод
11 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
76 отзывов
Лермонтовский Пятигорск
3 000
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
59 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
5 часов
Восхождение на пятиглавую Бештау
49 отзывов
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
47 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
33 отзыва
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
29 отзывов