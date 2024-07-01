Нарзанные источники (остановка по желанию) — целебные минеральные источники, которые восхитят вас своими лечебными свойствами.

Сырные пещеры (остановка по желанию) — уникальное место, где вы сможете узнать о традициях сыроварения.

Тебердинский заповедник — природный заповедник с богатым разнообразием флоры и фауны.

Храм Х века — древний храм, представляющий историческую и культурную ценность.

Озеро Каракёль — жемчужина, расположенная в охранной зоне Тебердинского заповедника в поселке Теберда.

Знаменитая дорога Домбай-Теберда — живописный маршрут, который не оставит вас равнодушными.

Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы.

Посёлок Домбай — уютное место, окруженное величественными горами, где вы сможете насладиться природной красотой и гостеприимством местных жителей. Дажe еcли вы ужe были на Дoмбaе, мы приглашаeм поcетить его имeннo по этoй прoгpaммe путeшeствия, в прекpacнoй компaнии aктивныx людей и увлeчeнногo гида, потому чтo многoе вы увидите впервые и coвceм пo-инoму оцените кpасoту Кавказскиx гoр.

Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в одно из самых живописных мест Кавказа — Домбай. Даже если вы уже бывали здесь, наша программа откроет для вас новые горизонты. В компании активных людей и увлечённого гида вы увидите многое впервые и совершенно по-новому оцените красоту Кавказских гор. Что вы увидите:• Перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России, через который проходит живописная дорога.