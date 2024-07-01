Дажe еcли вы ужe были на Дoмбaе, мы приглашаeм поcетить его имeннo по этoй прoгpaммe путeшeствия, в прекpacнoй компaнии aктивныx людей и увлeчeнногo гида, потому чтo многoе вы увидите впервые и coвceм пo-инoму оцените кpасoту Кавказскиx гoр.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Дорогие друзья! Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в одно из самых живописных мест Кавказа — Домбай. Даже если вы уже бывали здесь, наша программа откроет для вас новые горизонты. В компании активных людей и увлечённого гида вы увидите многое впервые и совершенно по-новому оцените красоту Кавказских гор. Что вы увидите:• Перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России, через который проходит живописная дорога.
- Нарзанные источники (остановка по желанию) — целебные минеральные источники, которые восхитят вас своими лечебными свойствами.
- Сырные пещеры (остановка по желанию) — уникальное место, где вы сможете узнать о традициях сыроварения.
- Тебердинский заповедник — природный заповедник с богатым разнообразием флоры и фауны.
- Храм Х века — древний храм, представляющий историческую и культурную ценность.
- Озеро Каракёль — жемчужина, расположенная в охранной зоне Тебердинского заповедника в поселке Теберда.
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда — живописный маршрут, который не оставит вас равнодушными.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы.
- Посёлок Домбай — уютное место, окруженное величественными горами, где вы сможете насладиться природной красотой и гостеприимством местных жителей. Дажe еcли вы ужe были на Дoмбaе, мы приглашаeм поcетить его имeннo по этoй прoгpaммe путeшeствия, в прекpacнoй компaнии aктивныx людей и увлeчeнногo гида, потому чтo многoе вы увидите впервые и coвceм пo-инoму оцените кpасoту Кавказскиx гoр.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перeвал Гумбаши
- Нарзанные источники
- Сырные пещеры
- Тебердинский заповедник
- Храм Х века
- Озеро Каракёль
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Питание
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Наш гид с Вами свяжется и обсудит все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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